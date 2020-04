Comment Microsoft lutte contre les coronavirus avec les chatbots et les traqueurs de virus – .

Le Coronavirus Self-Checker, créé par Microsoft et les Centers for Disease Control and Prevention, peut être utilisé à la maison pour déterminer si vous devez contacter un fournisseur de soins de santé. (Microsoft Photo)

Pour faire face à l’épidémie mondiale de coronavirus, Microsoft fait sortir les bots – et ce n’est que le début.

Les développeurs de logiciels travaillent également sur des outils logiciels pour retracer les personnes qui sont entrées en contact avec des patients COVID-19 avant qu’ils ne sachent qu’ils étaient malades, pour travailler sur la modélisation moléculaire de nouveaux vaccins et thérapies, et pour simuler comment différentes réponses changent le cours de une épidémie.

La pandémie nécessite tous les outils que les entreprises technologiques peuvent rassembler, a déclaré Desney Tan, directeur général de Microsoft Healthcare ainsi que technologue en chef chez IntuitiveX, une société de conseil en sciences de la vie basée à Seattle.

“Il est peu probable que COVID-19 soit celui qui abat l’humanité”, a déclaré Tan aujourd’hui lors d’un sommet sur l’innovation technologique COVID-19 présenté par IntuitiveX et la US China Innovation Alliance. “Nous sommes assez confiants que ce n’est pas celui-là, mais c’est un tir assez décent sur l’arc.”

Desney Tan est directeur général de Microsoft Healthcare et technologue en chef chez IntuitiveX. (Microsoft Photo)

Microsoft a travaillé avec les Centers for Disease Control and Prevention pour adapter son service Healthcare Bot existant en tant qu’outil d’auto-dépistage pour les personnes se demandant si elles avaient besoin d’un traitement pour COVID-19.

Le Coronavirus Self-Checker, qui a fait ses débuts sur le site Web du CDC il y a quelques semaines, pose aux utilisateurs des questions sur leur emplacement et leurs symptômes et leur conseille d’appeler un fournisseur de soins médicaux.

Le bot de Microsoft, qui s’appelle Clara, a eu beaucoup plus de succès que Tay, le chatbot AI qui a mal tourné, ce qui a causé tant de problèmes à l’entreprise en 2016.

“Ceci est maintenant déployé dans des centaines de systèmes de fournisseurs”, a déclaré Tan. «Le CDC continue de voir un trafic très important. Nous suivons des millions d’interactions chaque jour avec ce chatbot. “

Microsoft suit également les informations sur l’épidémie.

D’un côté, il y a le COVID-19 Open Research Dataset, un projet lancé en coopération avec le Allen Institute for Artificial Intelligence de Seattle et d’autres partenaires pour rendre les informations de haute qualité sur les coronavirus plus accessibles aux chercheurs. D’un autre côté, Tan a déclaré que Microsoft surveillait les flux de données pour signaler “les informations fausses et trompeuses qui apparaissent partout”.

Dans les coulisses, Microsoft travaille avec des experts de la santé publique pour développer des modèles prédictifs de la propagation du virus, des outils logiciels pour l’allocation des ressources médicales et des méthodes pour retracer efficacement les contacts des patients COVID-19 tout en protégeant la confidentialité des données personnelles.

«Cela s’avère être vraiment délicat, avec beaucoup de débats au sein de Microsoft, au sein de différents niveaux de gouvernement et au sein de nos communautés», a déclaré Tan.

Une autre des principales tâches de Microsoft sera d’aider à jeter les bases numériques des tests de diagnostic ainsi que du développement de nouveaux vaccins et thérapies. Microsoft fait déjà partie d’un consortium qui rend les ressources informatiques hautes performances plus accessibles aux chercheurs de COVID-19.

“Des simulations qui auraient pris des mois à exécuter… nous en sommes maintenant à l’endroit où nous pouvons exécuter ces simulations en jours, parfois en heures, ce qui, je pense, formera la nouvelle norme”, a déclaré Tan.

Les enseignements tirés se répercuteront probablement longtemps après la fin de l’épidémie actuelle.

“Il est probablement un peu tôt pour prévoir ce qui se passera lorsque tout cela sera terminé, mais je pense qu’une crise de cette ampleur réorganise la société et les entreprises de manière assez dramatique”, a déclaré Tan.

Il a déclaré que l’IA, l’augmentation robotique, le télétravail et la télémédecine occuperont certainement une place plus importante sur la scène post-pandémique. “Cela sera couplé, je suppose, à un ensemble plus large de changements de paysage”, a déclaré Tan. “Réserves médicales du gouvernement et préparation, lignes de fabrication et d’approvisionnement nationales, peut-être un réexamen drastique des barrières réglementaires.”

Tan s’est émerveillé de la rapidité avec laquelle le monde a changé.

“Il semble assez clair maintenant, du moins en ce qui concerne les soins de santé et la préparation à une pandémie, que personne ne peut faire cavalier seul”, a-t-il déclaré. «C’est incroyable de regarder à travers le paysage et de voir des gens de tous les secteurs et de tous les horizons commencer à collaborer et à s’associer à l’échelle mondiale. … Je suppose que les individus et les entreprises qui peuvent raisonner à travers ces changements et s’adapter rapidement finiront par en bénéficier grandement et nous conduiront vers l’avenir. »