Comment rester en forme à la maison avec votre appareil VR

Alors que les commandes de séjours à domicile se resserrent dans de nombreuses régions des États-Unis et dans le monde, il est de plus en plus difficile pour beaucoup d’entre nous de poursuivre nos régimes de remise en forme. Pour la plupart, tous les sports multijoueurs ont été arrêtés, en particulier ceux impliquant des équipements de contact ou partagés. Et pour les gens comme moi qui ont un sport préféré en particulier, le tennis dans mon cas, il est difficile de trouver un remplaçant. J’ai donc décidé d’explorer ce qui est possible avec la VR.

Hack ‘n’ Slash: Beat Saber et Arcade Saga

Lorsque j’ai interrogé des collègues d’ExtremeTech et des amis d’Oculus demandant un bon moyen de faire un peu d’exercice en VR, ils ont tous placé Beat Saber en tête de leur liste. Pour ceux qui se souviennent du DDR (Dance Dance Revolution), c’est similaire en principe, sauf qu’il présente vos mains et vos bras plutôt que vos jambes et vos pieds. Une variété de formes se précipite vers vous pendant que vous en glissez à travers certaines avec l’un de vos sabres laser virtuels et que vous en esquivez d’autres, tout au long du rythme de la bande sonore.

Le jeu est très amusant, même si vous êtes comme moi et que la plupart de la musique n’est pas celle que vous écoutez normalement. Il y a un pack complémentaire Green Day pour nous les vieux. Comme les autres expériences virtuelles que je couvre dans cet article, vous avez vraiment besoin à la fois d’un suivi complet et d’une sorte de contrôleur tactile pour jouer efficacement.

Pour ceux qui manquent de danser toute la nuit, les créateurs de DDR ont publié Dance Central, une version VR qui exploite les contrôleurs tactiles comme moyen d’imiter les mouvements au lieu du pad de danse d’origine. Je ne suis pas vraiment un danseur, mais ça a l’air très amusant, et les critiques jaillissent sur la façon dont cela les fait bouger et fournit une séance d’entraînement.

Si vous avez un casque Vive, Arcade Saga est aussi très amusant et peut certainement faire couler votre sang. Il combine un certain nombre de jeux qui se concentrent sur diverses compétences de balayage, de poinçonnage, de tir et d’esquive. J’ai pu y jouer au lancement il y a plusieurs années, mais je n’ai pas de Vive, donc je n’ai pas utilisé les dernières mises à jour. Je l’ai joué avec une longue longe, mais comme à peu près n’importe quelle expérience VR impliquant de se tenir debout ou de se déplacer, ce serait mieux sans fil.

Oubliez les Sabres: utilisez vos poings pour rester en forme avec BoxVR

Alors que Beat Saber est un jeu amusant qui vous aide à vous entraîner, BoxVR a été écrit par l’éditeur FitVR spécifiquement comme un excellent moyen de rester en forme sans quitter votre domicile. Le principe de base est de pratiquer des mouvements de boxe, mais ils sont conditionnés en différentes séances d’entraînement de longueur et d’intensité créées par des instructeurs professionnels. En tant qu’application axée sur le fitness, elle estime automatiquement le nombre de calories que vous avez brûlées pendant votre entraînement. C’est un ajout intéressant, car de nombreux trackers de fitness sont mieux à même d’estimer les distances de course et de natation que les calories dépensées.

En parlant de trackers de fitness, mon collègue Bill Howard m’a rappelé que le port d’un pendant le travail à domicile peut être un bon moyen de se rappeler de se lever, de se déplacer et de monter ses pas.

Associez le tout avec OhShape

Le logiciel d’entraînement OhShape combine des éléments de Beat Saber, BoxVR et Dance Central dans un programme d’entraînement pour tout le corps. Pour tous ceux qui manquent leurs cours d’aérobic, vous pouvez obtenir un bon fac-similé de cette expérience en jouant à OhShape. Les critiques qui ont de l’expérience avec Beat Saber et OhShape disent que OhShape offre plus d’un entraînement complet du corps. Le jeu a à la fois un mode No-Fail si vous voulez simplement vous entraîner et ne vous inquiétez pas de votre score, et un mode Small Room pour ceux d’entre nous qui ont un espace limité dans notre aire de jeu.

Pistolet fouet: un FPS qui vous épuisera

Les joueurs traditionnels peuvent se demander, qu’en est-il du tournage? C’est là que Pistol Whip entre en jeu. Vous incarnez un personnage de type John Wick qui peut tourbillonner, esquiver et surtout se frayer un chemin à travers le jeu. Le concept semble incroyable, mais en regardant la vidéo de démonstration, je ne pense pas que ce serait une bonne idée de le jouer avec une longe à moins que vous ne soyez également vraiment adepte de la corde à sauter aveugle. Le jeu prend en charge le mode assis, mais bien sûr, vous n’allez pas brûler trop de calories de cette façon. Un conseil de nombreux critiques est que la désactivation de l’aide à la visée en fait un assez bon test de tir, en plus d’être très amusant et de faire de bons exercices.

Coupez le fil pour pratiquer des sports de plein air

J’étais excité de découvrir qu’il y avait des jeux de tennis VR d’aspect impressionnant. Sans surprise, cependant, les meilleurs d’entre eux nécessitent beaucoup d’espace pour se déplacer – ce qui est certainement une grande aide pour rester en forme. En particulier, First Person Tennis a fière allure, basé sur le visionnement de l’exposition de la société mettant en vedette la vraie star Stan Wawrinka et une configuration sans fil HTC Vive. Malheureusement, le seul casque VR décent que j’ai est un Oculus Rift original, complet avec une attache de 12 pieds. Je devais donc trouver quelque chose d’un peu moins réaliste.

Malgré une interface utilisateur maladroite que vous aimerez ou détesterez, SelfieTennis fait un travail décent de physique des accidents vasculaires cérébraux et a l’avantage de renvoyer le ballon là où vous vous trouvez, donc j’ai pu jouer dans mon à peu près 8- pied par 8 pieds d’espace dégagé. En m’adaptant davantage à ma salle limitée, j’ai également commencé à jouer au tennis de table Eleven et à perfectionner mes compétences de «ping-pong». Il est étonnant de voir à quel point le système de contrôle et la physique se sont améliorés depuis les premiers jeux cinématiques pour la Wii ou la Xbox originale avec Kinect.

Autres idées

Lorsque j’ai demandé à Oculus quelques suggestions pour cet article, ils ont mentionné The Climb – un simulateur d’escalade et Facebook Horizon (actuellement en version bêta ouverte) comme moyen de rester social tout en étant confiné à votre domicile. The Climb semble incroyablement réel, peut-être trop réel pour ceux d’entre nous qui souffrent d’un peu de vertige. Je pense que je m’en tiendrai à l’Everest.

Bien qu’il existe clairement de nombreuses façons d’utiliser votre casque VR existant pour rester en forme, malheureusement, cela ne semble pas être le meilleur moment pour en acheter un. Par exemple, l’Oculus Quest sans fil ne semble pas être disponible pour quelque chose proche de son prix catalogue d’origine de 399 $. Les vendeurs d’Amazon recherchent principalement 600 $ et plus. Oculus lui-même est en rupture de stock à la fois du Quest et du Rift S. Vive vend son modèle Cosmos à partir de 699 $ pour le modèle de base et 899 $ pour la version Elite. Le kit de démarrage Vive Pro plus traditionnel est également disponible en stock directement auprès de Vive pour 899 $. Nous espérons que nous verrons bientôt des prix plus agressifs et une disponibilité plus large.

