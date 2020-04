Comment se sentir humain au milieu d’une pandémie – .

Tout le monde se sent bizarre ces jours-ci, mais se connecter les uns aux autres est un bon moyen de nous aider à rester à la terre et à gérer nos sentiments.

Les thérapeutes recommandent de se connecter virtuellement via des applications régulièrement et d’accepter l’état actuel des choses.

La gestion du stress et de l’anxiété peut se faire de plusieurs façons, de l’exercice à la journalisation, et il s’agit de trouver ce qui vous convient.

Nous nous sentons tous un peu, eh bien, pas normaux en ce moment. Le cycle de nouvelles de 24 heures est dominé par les mauvaises nouvelles (ce n’est pas vraiment hors de l’ordinaire, je suppose), nous ne pouvons pas rendre visite à des amis ou à des proches avec la liberté que nous avions, et nous vivons tous sous l’étrange ombre de la nouvelle pandémie de coronavirus.

Ce n’est pas facile, et si vous vous sentez dégoûté ou désagréable, vous n’êtes certainement pas seul. Les humains sont des créatures sociales, et nous forcer à nous éloigner les uns des autres peut avoir un impact sérieux sur la santé mentale. Un nouvel article sur PopSugar propose quelques conseils utiles d’un thérapeute professionnel sur la façon de s’attaquer à l’étrange nouvelle norme.

L’article – qui vaut la peine d’être lu, soit dit en passant – présente quelques conseils de Jor-El Caraballo, un conseiller agréé en santé mentale de New York. Ses conseils sont simples et faciles à suivre. Le défi, bien sûr, est de vous pousser à les faire même lorsque vous ne vous sentez pas bien.

Selon Caraballo, la première étape consiste à accepter l’état actuel des choses. Rien n’est normal, et c’est quelque chose qu’aucun de nous ne peut vraiment faire. Vous n’allez pas résoudre une pandémie mondiale en vous allongeant sur le canapé et en vous inquiétant, mais vous pouvez être plus en charge de vos propres sentiments, suggère-t-il.

“Parfois, l’une des choses qui se produit en premier est que nous causons beaucoup de tension supplémentaire parce que nous rejetons tellement quelque chose, et cela nous empêche en fait de résoudre et de gérer les problèmes”, a déclaré Caraballo à PopSugar.

Ensuite, Caraballo suggère de se concentrer sur les façons dont nous pouvons toujours nous connecter les uns aux autres, même si cela signifie regarder un écran. Les rassemblements Facetime, Skype et Zoom sont tous des moyens pour nous d’avoir une interaction face à face avec les autres, même si nous sommes assis à différents endroits. Il dit que se concentrer sur des interactions amusantes comme jouer à des jeux peut aider à améliorer l’humeur de tout le monde.

Si vous passez du temps seul, que ce soit par choix ou par nécessité, se concentrer sur la réalisation des objectifs peut être une bonne idée. Apprendre de nouvelles compétences ou choisir un passe-temps que vous avez abandonné depuis longtemps peut vous ramener au moment présent. Mais ne vous forcez pas, dit Caraballo, à faire plus que vous ne le pensez.

