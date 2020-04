Comment télécharger le panneau de configuration Nvidia sans le Microsoft Store

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Si vous n’avez pas mis à jour vos pilotes graphiques récemment, vous ne connaissez peut-être pas un changement que Nvidia a institué en décembre 2019. À partir de cette date, le panneau de configuration Nvidia n’est plus distribué dans la version des pilotes Nvidia disponibles par défaut sur le site Web principal. Si vous accédez à Nvidia.com et consultez la page “GeForce Drivers”, le pilote qui vous sera proposé est ce que Microsoft appelle un pilote “DCH” (Declarative Componentized Hardware), et il n’inclut pas le panneau de configuration de Nvidia. À partir de maintenant, si vous voulez le panneau de configuration Nvidia – et vous le faites probablement – vous devez l’obtenir sur le Microsoft Store. Selon Nvidia, ces changements étaient dus à de nouvelles exigences de Microsoft. Les pilotes DCH ont toujours la chaîne «DCH» dans le nom de fichier, par ex. “445.87-desktop-win10-64bit-international-dch-whql.exe”

Bien qu’il soit possible de télécharger des applications à partir du Microsoft Store sans utiliser de compte Microsoft, l’entreprise utilise toute interaction avec le Store comme excuse pour vous pousser à en créer une. Lorsque vous essayez de télécharger le panneau de configuration Nvidia sans vous connecter au préalable, le Windows Store ferme une fenêtre de connexion devant vous pour impliquer que vous devez créer un compte afin d’installer le logiciel.

Si vous «X» hors de cette fenêtre, le panneau de configuration Nvidia s’installera normalement. Si vous êtes content d’autoriser Microsoft à gérer vos pilotes, cela ne vous dérange pas de suivre cette voie. Parlant strictement pour moi, ça me dérange.

Je trouve que les tentatives en cours de Microsoft pour déformer la nécessité d’un compte Windows en ligne ou inciter les utilisateurs à en créer un sont extrêmement désagréables. Même si je ne l’ai pas fait, j’ai eu beaucoup trop de mauvaises expériences avec le fait de permettre à Windows de mettre à jour les pilotes pour donner au système la carte blanche pour le faire. Permettre au système d’exploitation de mettre à jour furtivement les pilotes sur un banc d’essai sans nécessiter d’autorisation explicite est un excellent moyen de finir de tester deux pilotes GPU différents sans même le savoir.

Dans certains cas, les passionnés peuvent avoir besoin de conserver des versions de pilotes spécifiques pour résoudre les bogues introduits dans les versions ultérieures. J’ai dû désinstaller manuellement les pilotes du GPU AMD d’un ami plus tôt cette année après que Windows l’ait mis à jour vers un pilote affligé des problèmes d’écran noir qui ont frappé les cartes Radeon plus tôt en 2020. Bien que les problèmes de pilote d’AMD dans ce cas n’étaient pas la faute de Microsoft, le fait reste, c’est Microsoft qui a mis à jour le GPU de mon ami vers un pilote incompatible – pas lui.

De plus, dans le cadre de ce nouveau schéma de distribution, il est possible que votre panneau de configuration soit incompatible avec votre pilote actuellement installé. Nvidia propose un didacticiel sur la façon de résoudre ce problème s’il vous arrive, mais Microsoft n’a aucune entreprise mandatant les clients à passer à travers ces cerceaux en premier lieu.

Comment télécharger les pilotes Nvidia standard

Heureusement, il existe toujours une alternative disponible auprès de Nvidia elle-même, comme mentionné dans la page d’aide de l’entreprise pour ces changements de distribution de pilotes. Les joueurs et les clients de calcul peuvent télécharger une distribution de pilotes Nvidia standard à l’aide de la page Recherche avancée de pilotes. Notez que cette page est différente de la page de recherche «Tous les pilotes».

L’une des options explicites de la page Recherche avancée consiste à rechercher le téléchargement du pilote Nvidia standard par opposition à la version DCH. Nous avons parlé à Nvidia de la question Standard versus DCH et bien que la société nous assure que les deux ensembles de pilotes sont fonctionnellement équivalents, elle n’a pas non plus l’intention de cesser d’offrir un pilote Standard.

Si vous souhaitez utiliser le pilote standard, nous vous recommandons d’installer Display Driver Uninstaller (DDU) et de définir l’option pour empêcher Windows de rechercher des pilotes mis à jour lors de l’exécution de Windows Update:

L’ordre des événements que je recommande pour garantir un processus de désinstallation / réinstallation sans heurts est le suivant:

1). Téléchargez DDU et le pilote Nvidia standard que vous souhaitez installer.

2). Exécutez le programme de désinstallation par défaut de Nvidia. Ne redémarrez pas immédiatement après avoir désinstallé votre pilote existant.

3). Lancez DDU et autorisez l’application à vous redémarrer en mode sans échec.

4). Lorsque DDU vous redémarre en mode sans échec, assurez-vous que vous utilisez le menu “Options” pour définir l’indicateur illustré ci-dessus. Sélectionnez votre GPU Nvidia dans la liste déroulante des options proposées par DDU et choisissez le résultat approprié que vous souhaitez (Nettoyer le système et redémarrer, nettoyer le système et ne pas redémarrer, nettoyer le système et arrêter).

5). Une fois votre système redémarré, installez le pilote Nvidia standard que vous avez précédemment téléchargé.

De toute évidence, certaines personnes n’ont peut-être même pas remarqué le changement dans le modèle de distribution des pilotes Nvidia, ou peuvent ne pas se soucier de l’utilisation du nouveau système Microsoft. Si vous vous en souciez, cependant, il existe toujours un moyen de télécharger le panneau de configuration Nvidia à partir de Nvidia et de conserver un contrôle manuel sur la façon et le moment de la mise à jour de vos pilotes.

