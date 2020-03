Comment tuer le coronavirus, selon l’EPA – .

L’EPA vient de publier une liste approuvée de produits qui tuent les coronavirus.

Les produits Clorox, Purell et Lysol font tous la différence.

Ces produits sont parfaits pour désinfecter les surfaces, mais ne peuvent pas vous protéger contre la transmission de coronavirus de personne à personne.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

L’Environmental Protection Agency des États-Unis vient de publier une nouvelle liste de produits qui, selon elle, sont approuvés pour tuer le coronavirus. La liste regorge de produits que vous reconnaîtrez rapidement, du javellisant Clorox au désinfectant pour les mains Purell, mais il existe également de nombreux produits qui ne figurent peut-être pas déjà sur votre radar anti-virus.

Les produits sur la liste sont étiquetés comme des lingettes, des produits chimiques diluables qui peuvent être mélangés avec de l’eau à la maison, ou «RTU» pour «prêt à l’emploi», qui comprend des vaporisateurs et d’autres agents de désinfection au niveau du consommateur. La liste de l’EPA est similaire à d’autres listes de groupes comme les Centers for Disease Control and Prevention, mais ce n’est pas un chevauchement parfait. USA Today a rassemblé un bref résumé des produits les plus populaires de la liste:

Lingettes désinfectantes Clorox

Solutions commerciales Clorox

Spray désinfectant Clorox

Nettoyant multi-surfaces Clorox + javellisant

Klercide 70/30

Formulation Lonza

Nettoyant multi-surfaces Lysol Clean & Fresh

Lysol Disinfectant Max Cover Mist

Lysol Concentré Nettoyant Désinfectant Nettoyant

Nettoyant désinfectant quotidien Oxycide

Lingettes désinfectantes Peak

Nettoyant et désinfectant multi-surfaces au peroxyde

Désinfectant au peroxyde et nettoyant pour vitres

Lingettes désinfectantes professionnelles Purell pour surfaces

Lingette jetable germicide Sani-Prime

Spray germicide Sani-Prime

Tuer un virus lorsqu’il est sur une surface n’est pas difficile si vous avez les bons outils. La désinfection des produits chimiques comme ceux de cette liste existe depuis longtemps et ils fonctionnent très bien. Pourtant, il est important de gérer vos attentes ici et de ne pas devenir un thésauriseur Clorox. Garder votre maison propre est une grande étape pour votre santé globale, mais la pulvérisation de votre comptoir avec un produit chimique anti-virus ne vous empêchera pas de tomber malade si vous entrez en contact avec quelqu’un qui a réellement le coronavirus (ou une maladie contagieuse) , d’ailleurs).

Jusqu’à présent, les responsables de la santé pensent que le virus se propage principalement par le biais de gouttelettes expulsées par des personnes infectées. Si une personne atteinte du virus éternue ou tousse, des gouttelettes peuvent être produites et ces gouttelettes peuvent vous rendre malade si elles pénètrent dans votre nez, votre bouche ou vos yeux. Pour cette raison, garder vos mains propres est extrêmement important (c’est là que les lingettes Purell et autres lingettes désinfectantes sont utiles), car la transmission par contact avec les mains est une voie courante par laquelle les virus se propagent.

Il est probablement sage d’avoir un ou plusieurs de ces produits à portée de main, d’autant plus que l’épidémie de coronavirus continue de se propager dans de nombreuses régions. Les États-Unis ont été assez chanceux jusqu’à présent, avec relativement peu d’infections confirmées et très peu de décès. Cependant, cela ne signifie pas que les choses ne peuvent pas empirer. Encore une fois, thésauriser ces produits ne vous fera aucun bien, mais si vous voulez être au top de votre jeu de lutte contre les virus, attraper une bouteille de Purell et l’utiliser librement n’est pas une idée terrible.

Source de l’image: MOURAD BALTI TOUATI / EPA-EFE / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.