Comment un article sur la difficulté du jeu a expliqué mon propre modding, 18 ans plus tard

Comme la pandémie laisse beaucoup de gens à la maison avec peu de choses à faire, nous refaisons surface sur une couverture plus ancienne sur des sujets et des nouvelles qui ne sont pas particulièrement sensibles au facteur temps. L’automne dernier, j’ai lu un article qui m’a littéralement expliqué pourquoi je me suis lancé dans le modding il y a deux décennies. Si vous êtes vous-même un modder PC ou que vous aimez simplement utiliser des mods, vous trouverez peut-être une discussion intéressante sur le sujet.

Le niveau de difficulté d’un jeu peut faire ou défaire le titre. Les jeux perçus comme trop difficiles deviennent ennuyeux et déprimants, tandis que les jeux trop faciles deviennent ennuyeux et fastidieux, sans grand défi. L’une des différences les plus profondes entre World of Warcraft Classic et Retail est la différence de difficulté. Bien sûr, chaque joueur a ses propres idées sur la difficulté d’un jeu, mais il n’y a aucun argument que la difficulté d’un titre est importante.

Mais selon le développeur de jeux Jennifer Scheurle, les développeurs de jeux pensent la difficulté du jeu très différemment des joueurs, ce qui peut expliquer pourquoi les conversations sur ce sujet semblent parfois échouer. Son morceau a résonné avec moi, en partie parce qu’il m’a rappelé les raisons pour lesquelles je suis devenu modérateur de jeu, il était une fois. Selon Scheurle, la difficulté est une question de confiance.

«Au cœur de la différence entre la façon dont les concepteurs de jeux et les joueurs parlent de la difficulté», écrit-elle, «est le fait que nous en discutons en termes de progression des compétences. Toute conception de difficulté consiste essentiellement à: définir comment les joueurs apprendront, appliqueront des compétences et progresseront à travers les défis. »

Elle passe ensuite en revue des exemples de la façon dont cela se joue dans les jeux, en utilisant la série Dark Souls comme exemple. Les jeux DS vous demandent d’accepter que vous mourrez (fréquemment) dans le cadre de l’apprentissage du fonctionnement des rencontres. Vous n’êtes pas simplement tué par des mécanismes que vous ne pouvez pas maîtriser, battre ou contrer, vous apprenez comment le jeu fonctionne et comment contrer les attaques entrantes. Le jeu, à son tour, obéit à ses propres règles internes. Les joueurs se mettent souvent en colère contre un jeu s’ils sentent que cela ne tient pas la fin de l’affaire en particulier, qu’il s’agisse des taux de drop, des taux de réapparition, de la difficulté du boss ou des dégâts que vous subissez par rapport aux dégâts que vous infligez. Elle discute également de l’importance de la façon dont un jeu apprend aux joueurs à y jouer, et des différentes manières dans le jeu que les développeurs communiquent sur la difficulté du jeu et les règles associées. Il s’agit d’une vision très différente du sujet que de simplement le résumer pour savoir si un jeu est «difficile» ou «facile», et cela conduit à une vue beaucoup plus nuancée de la façon dont et pourquoi des titres différents peuvent poser des problèmes à différents endroits.

L’article m’a fait écho en partie parce qu’il décrit en partie pourquoi je suis devenu modérateur Diablo II et m’a appris quelque chose sur ma propre motivation. Je ne veux pas donner l’impression de détourner l’excellente discussion de Scheurle sur la difficulté du jeu, car cela vaut la peine d’être lu à part entière, mais je vais changer un peu de vitesse et parler de ma propre expérience. Pour le dire simplement: j’étais énervé.

Échec de la confiance de Diablo II

C’était les premiers jours de Diablo II, avant même que l’extension Lord of Destruction ne soit sortie. Le patch 1.03 est tombé peu de temps avant de commencer le modding, pour mettre une date sur les choses. En difficulté normale, Diablo II a plutôt bien fonctionné, mais à mesure que vous progressiez dans les modes de difficulté Cauchemar et Enfer, des déficiences sont apparues.

À l’époque, Diablo II utilisait une courbe de nivellement linéaire dans laquelle la quantité d’XP dont vous aviez besoin pour gagner pour chaque niveau supplémentaire augmentait d’une quantité fixe – la quantité dont vous aviez besoin pour votre niveau précédent, plus un modificateur plat. Cela a été exacerbé par une pénalité de mise à niveau, introduite dans Nightmare, dans laquelle vous avez perdu de l’XP gagné vers votre niveau suivant si votre personnage est mort. Vous ne pouviez pas baisser d’un niveau en raison de cette perte d’XP, mais vous pourriez théoriquement être à 99% du niveau 50 et retomber à 0% en raison de décès répétés. Le résultat net de cela a été que le temps requis pour chaque niveau supplémentaire a fortement augmenté, et cela est devenu de plus en plus perceptible lorsque vous êtes entré dans la dernière partie.

Maintenant, pour le coup de grâce: le jeu était mal équilibré en dehors de la difficulté normale. Je suis devenu un moddeur de jeu spécifiquement parce que mon personnage barbare avec un maximum de résistance au feu était victime d’un coup par des mini-boss avec Fire Aura même quand il utilisait des capacités qui augmentaient temporairement ses HP. Ces mini-patrons et patrons pouvaient one-shot un personnage pratiquement dès que vous les avez vus. La mort signifiait perdre une partie d’or et laisser tomber des objets équipés. Tenter de récupérer ces objets (en utilisant n’importe quel autre équipement auquel vous aviez accès) était pratiquement garanti de vous tuer au moins une fois de plus, car vous auriez à éloigner les monstres de votre cadavre afin d’essayer de récupérer ce que vous aviez à l’origine. Les mini-boss pouvaient également apparaître avec ces modificateurs dans les zones critiques, où il était exceptionnellement difficile de les éloigner d’un point critique d’apparition. Il n’y avait aucun moyen de voir l’emplacement exact de l’aura de feu au sol; tu savais que tu l’avais touché quand tu es mort.

C’était bon marché. C’est comme ça que je l’appelais. Je ne considérais pas cela comme une sorte de pointe de difficulté légitime. C’était juste un moyen pour Blizzard de rendre le jeu plus difficile en tuant des joueurs d’une manière qu’ils ne pouvaient même pas combattre. Je suis devenu modder parce que j’étais en colère contre la façon dont ces déséquilibres avaient changé le jeu. Je me sentais trahi.

En regardant en arrière (et en utilisant l’article de Scheurle comme référence), j’ai réalisé que j’étais en colère parce que Diablo II avait rompu la confiance avec moi. Certains de ces défauts existaient également dans Normal, mais ils n’étaient pas aussi apparents en raison de l’influence de la façon dont d’autres facteurs d’échelle ont eu un impact sur le titre. Certains des changements entre les difficultés normales et ultérieures qui ont eu un impact sur la médiocrité du jeu ont inclus le rythme de mise à niveau beaucoup plus lent et le fait qu’il n’y avait pas d’éléments uniques dans le jeu pour les modes de difficulté Cauchemar et Enfer. Il était donc inutile de dépenser de l’or pour jouer (car le jeu, à l’époque, ne produisait que des armes normales). La lenteur de la mise à niveau signifiait que l’un des principaux moyens de gagner du pouvoir d’un joueur était considérablement réduit. Il y avait également des déséquilibres de pouvoir notables créés par l’utilisation de pourcentages pour certaines mesures (comme le vol de vie). Dans la vanille D2 originale, le vol de vie était absurdement maîtrisé – et absolument essentiel pour survivre à la fin du match. Certaines classes ont été bloquées dans des stratégies de fin de partie en raison de mauvaises mathématiques et de mécanismes de jeu mal équilibrés. Cela me grinça.

Les changements apportés à Diablo II de Normal à des difficultés ultérieures n’étaient pas seulement le résultat de Blizzard essayant d’être des saccadés. Il est courant que les jeux de rôle aient des jeux de fin de jeu mal équilibrés, car la plupart des gens ne les jouent pas assez longtemps pour réellement vivre le jeu. C’était un sujet de discussion autour de Skyrim lorsque ce jeu était nouveau, et cela explique une grande partie de ce qui s’est passé avec Diablo II à l’époque.

J’ai développé le mod Fusion 2 pour Diablo II, suivi d’une refonte beaucoup plus importante, Cold Fusion. Moi et une équipe de trois autres personnes – Justin Gash, John Stanford et Matt Wesson – avons cumulé plusieurs milliers d’heures de travail dans Cold Fusion. J’ai dirigé l’effort, qui était au cœur du projet senior de mon meilleur ami en informatique et qui n’a consommé aucune petite partie de ma propre dernière année au collège. Je ne suis pas sûr que les fichiers du jeu existent plus sur Internet, mais vous pouvez voir le site Web original archivé par la Wayback Machine. Juste avertissement: je n’étais pas concepteur de sites Web. Néanmoins, cela donne une idée de la portée du projet, si vous connaissez Diablo II.

Bien que je ne m’attende pas à ce que quiconque lise ceci n’ait jamais joué au mod – je n’ai jamais publié une version compatible LoD du projet – c’était une partie assez importante de ma vie pour le temps où j’ai travaillé dessus. Nous avons révisé l’intégralité du titre, ajusté les taux de chute, corrigé les bugs et implémenté une nouvelle courbe de nivellement, une nouvelle courbe de difficulté, de nouveaux monstres et de nouveaux objets uniques destinés aux niveaux de difficulté Nightmare et Hell. Nous avons développé de nouveaux effets audio, visuels et compétences en utilisant des morceaux de code que les développeurs avaient laissés en place dans le moteur et les effets audio créés par un autre ami. Nous avons retiré certains éléments uniques de Diablo I (avec l’art de Diablo I) et retravaillé les arbres de compétences pour mieux équilibrer le jeu. Notre objectif, dans chaque scénario, était de construire un Diablo II plus cohérent qui ne se contentait pas de canaliser les personnages dans une seule construction de fin de jeu, mais permettait également à d’autres compétences de rivaliser. J’étais assez fier du fait que lorsque Lord of Destruction est sorti, il a ajusté Diablo II de la même manière que nous l’avions fait, et a même introduit de nouveaux sorts similaires à ceux que nous avons construits. Je ne prétends absolument pas que Blizzard s’est inspiré de notre travail – c’était bien de voir que nous pensions dans le même sens que les gens de l’entreprise.

Par exemple: Nous avons implémenté une courbe logarithmique pour la mise à l’échelle du niveau des FC – celle qui a été conçue pour permettre à un joueur d’exécuter le jeu une fois à chaque niveau de difficulté et de terminer «Hell» près du niveau maximum. Blizzard voulait un jeu qui nécessiterait beaucoup, beaucoup, beaucoup de courses à travers une difficulté maximale pour récompenser le niveau 99 et a utilisé une courbe de forme différente pour le faire – mais ils se sont toujours éloignés de la courbe linéaire qu’ils utilisaient dans les premières phases du titre lorsque ils ont lancé l’extension, Lord of Destruction.

Jusqu’à présent, je n’ai jamais vraiment compris pourquoi j’étais si mécontent du jeu de base en premier lieu. Maintenant oui. J’avais l’impression que les changements collectifs apportés à Diablo II après Normal n’étaient pas seulement le résultat de rendre le jeu plus difficile – ils ont rendu le jeu différent, d’une manière qui semblait avoir brisé la confiance que Blizzard avait établie dans la construction du jeu .

Ce n’est pas souvent que vous découvrez pourquoi vous avez passé quelques milliers d’heures à reconstruire le projet de quelqu’un d’autre dans un article écrit 18 ans après les faits. Je suppose que Cold Fusion a toujours été pour moi un peu comme un chemin non emprunté. Il avait ses fans, mais c’était un mod raisonnablement populaire parmi beaucoup d’autres, pas un DOTA ou un Counter-Strike. Quoi qu’il en soit, j’apprécie la discussion de Scheurle sur la difficulté et la façon dont les développeurs pensent du sujet. Cela a mis en lumière un épisode de ma propre vie.

