Comment utiliser à distance Creative Cloud d’Adobe

De nombreuses entreprises et studios sont familiarisés avec l’utilisation conjointe des offres Team et Enterprise d’Adobe. Mais la collaboration au sein d’un réseau local d’entreprise n’est pas la même chose que d’essayer de travailler avec tout le monde à distance. Adobe a donc élaboré un guide des meilleures pratiques pour utiliser ses outils de cette manière, ainsi que de nombreux liens vers des services qui peuvent être déployés pour faciliter la tâche.

Projets d’équipe et projets partagés

Les projets d’équipe de Creative Cloud offrent une collaboration basée sur le cloud pour ceux qui ont déjà un abonnement à la version Enterprise ou Teams de CC. L’édition locale se fait avec des proxys légers, tandis que les ressources d’origine peuvent rester dans le cloud jusqu’à ce que des versions en haute fidélité soient nécessaires. Le guide comprend des liens vers les meilleures pratiques pour la collaboration basée sur le cloud. Les projets partagés offrent des outils similaires pour ceux qui travaillent toujours dans un seul emplacement physique ou sont connectés par un réseau qui imite cela.

Adobe Premiere Rush to the Rescue

Si vous êtes une création professionnelle qui ne peut pas accéder à sa station de travail de bureau haut de gamme et à sa suite Creative Cloud complète, vous risquez de vous retrouver avec Premiere Pro. Bien qu’il ne possède qu’une fraction des fonctionnalités, Adobe Premiere Rush fonctionnera sur des systèmes beaucoup plus légers et même sur des appareils mobiles. Lorsque vous revenez à votre système habituel, il est trivial d’importer un projet Premiere Rush dans Premiere Pro et de continuer là où vous vous étiez arrêté.

Tour d’horizon des services partenaires et des outils Adobe

Adobe propose également un ensemble pratique de partenaires qui fournissent des services de stockage et de partage compatibles, ainsi que des liens vers diverses ressources d’apprentissage et tutoriels. Le guide propose également un rappel utile sur les options de partage standard d’Adobe telles que les ressources et les bibliothèques Creative Cloud.

Ce que je n’ai pas vu dans le guide était beaucoup de nouvelles offres ou de remises spéciales pour ceux qui avaient soudainement besoin de travailler à domicile. Par ailleurs, Adobe a offert des licences gratuites aux étudiants et aux enseignants des écoles concernées – si leur personnel informatique postule et que l’institution est approuvée.

Donc, si vous cherchez des moyens d’améliorer la productivité à distance de votre équipe avec les outils d’Adobe, consultez leur nouveau guide détaillé.

