Comment vérifier les sources sur les revendications de coronavirus

Avec la pandémie de coronavirus s’est ajoutée une avalanche de données, de faits, de nouvelles, de conseils, de rumeurs et de fausses fausses. Avec autant d’informations provenant de tant de directions, il peut être difficile de déterminer ce qui vaut la peine de prêter attention aux autres ou de les transmettre. Mais il existe quelques stratégies et de nombreuses ressources que vous pouvez utiliser pour vous aider à décider.

Ce n’est pas parce qu’un ami a posté que c’est vrai

Quiconque possède un compte sur les réseaux sociaux, ou même un compte de messagerie, a presque certainement lu ou reçu un certain nombre de publications qui font référence à un ami d’un ami ou à un parent d’un ami, souvent stipulé être un professionnel de la santé, et généralement anonyme. Surtout au début de la pandémie, quand il n’y avait pas beaucoup d’informations généralement disponibles, une grande partie de ces informations étaient très utiles.

Cependant, certains d’entre eux ont volé face à une science établie, vantant des théories originales sur la façon dont le virus se propage, ou de nombreuses approches homéopathiques pour vous empêcher de l’attraper ou de réduire son effet. Certains d’entre eux sont une zone grise définie. Nous savons si peu de choses sur COVID-19 qu’il n’est pas impossible que les suppléments de zinc ou de vitamines soient une bonne idée – et ils présentent un risque assez faible. Mais avant de suivre des conseils qui comportent un risque ou un coût important, vous voudrez vraiment retrouver la source d’origine de la réclamation et toutes les données dont ils disposent pour la sauvegarder.

Les études médicales ne sont plus ce qu’elles étaient: attendez que les autres chaussures tombent

Dans la hâte de diffuser des informations sur COVID-19 entre les mains des médecins, des chercheurs et du grand public, une grande partie du soin normal apporté à la réalisation et à la communication des études médicales a été jetée par la fenêtre. L’étude «étalon-or» traditionnelle est une étude où les sujets sont choisis avec une grande délibération afin que les résultats puissent être généralisés, puis exécutés avec soin afin que les chercheurs puissent obtenir une bonne estimation de l’effet et de tout effet secondaire du traitement en cours. testé par rapport à un groupe placebo. Ces données sont ensuite examinées par des pairs et ce n’est que si elles sont rassemblées qu’elles sont publiées.

Même avec toutes ces précautions, des problèmes qui ont été étudiés pendant des décennies, comme l’effet des graisses, de l’alcool ou du café dans nos régimes alimentaires, entraînent toujours de nombreuses conclusions différentes à partir d’une variété d’études. Mais maintenant, la littérature et la presse sont remplies de «pré-impressions» liées au COVID-19, où les chercheurs publient leurs conclusions sur le Web et dans les médias quelques jours seulement après la collecte des données . Les titres de ces journaux se propagent souvent instantanément, se politisent rapidement et les notes de bas de page d’avertissement ne sont que lentement tracées. Une étude française limitée sur l’efficacité de l’utilisation de l’hydroxychloroquine pour traiter le COVID-19 et une enquête de Stanford estimant la prévalence du COVID-19 dans le comté de Santa Clara étaient deux exemples de gros titres voyageant beaucoup plus rapidement et plus loin que les mises en garde.

La leçon évidente dans des cas comme celui-ci est de lire derrière les gros titres, de voir quelles données ont été réellement collectées et comment elles ont été collectées, puis d’être assez patient pour voir quelle est la réaction d’autres experts et les résultats d’autres études. Dans le cas de l’hydroxychloroquine, par exemple, plusieurs études ultérieures n’ont malheureusement pas trouvé son efficacité et ont confirmé qu’elle avait des effets secondaires dangereux – bien que d’autres études soient en cours.

Heureusement, le coronavirus a également engendré une base de données dédiée à la vérification des faits

Avant de vous fier à quelque chose que vous avez lu à partir d’une source que vous ne pouvez pas vérifier, cela vaut la peine de vérifier s’il s’agit d’un mensonge connu. Une façon de le faire consiste à utiliser la base de données Coronavirus Facts. Traditionnellement, beaucoup d’entre nous utilisent Snopes, mais la désinformation vole vite et furieuse dans ce cas, il est donc utile d’avoir un site qui rassemble les meilleures informations disponibles du monde entier.

Vous pouvez filtrer les résultats par l’un des 70 pays dans lesquels l’organisation dispose de vérificateurs de faits, et ils recherchent des articles et des articles dans 40 langues. Bien sûr, cliquer sur l’analyse réelle vous donnera une bien meilleure idée des détails que de simplement regarder la note vraie / fausse d’une réclamation.

Créez un ensemble de sources de données sur lesquelles vous pouvez compter

Sans entrer dans la politique de COVID-19, de nombreuses sources d’information ont un «angle» particulier et seront plus désireuses de se précipiter pour publier des informations qui correspondent à leur vision du monde. Dans mon livre, il suffit de lire un titre ou un octet sonore à partir de l’un de ces sites et de le partager, mais cela n’est pas vraiment utile. Ce qui est plus utile, c’est de trouver où ils ont obtenu l’histoire et de voir si vous pouvez la retrouver vers une source vraiment indépendante et crédible.

Pour faire ce qui précède, il est utile d’avoir un ensemble de sources sur lesquelles vous pouvez principalement compter (bien sûr, aucune source n’est parfaite). Nous avons dressé une première liste de sites qui valent la peine d’être vérifiés, bien que nous vous recommandons d’en examiner plusieurs, car même ces sites ont leurs propres lacunes et biais:

CDC: Aux États-Unis, le CDC est considéré comme un étalon quasi-or pour les meilleures pratiques actuelles et les conseils médicaux généraux. Cela ne signifie certainement pas qu’ils savent tout, ou qu’ils ont toujours raison, mais ils ont tendance à pécher par excès de prudence. Ils fournissent des informations détaillées sur la façon de se protéger, les symptômes à surveiller et des suggestions générales sur la marche à suivre en cas de maladie.

OMS: Globalement, ce serait formidable de dire la même chose à propos de l’OMS. Malheureusement, bien que l’OMS dispose de nombreuses informations très importantes sur ce qui se passe dans les quelque 200 pays du monde, elle ne s’est pas fait de service avec ses premières déclarations publiques sur la façon dont la Chine a géré la situation. L’OMS maintient même une page dédiée aux briseurs de mythes qui démystifie certaines des idées étranges flottant sur le Web liées à COVID-19. Si vous avez renoncé à l’OMS, MedicalNewsToday a également un article de démystification du mythe qu’il a mis à jour.

Johns Hopkins: mieux connu pour ses cartes détaillées et colorées de COVID-19, le site principal de JHU COVID-19 offre une variété d’autres informations utiles sur le virus sous-jacent et la pandémie.

IHME: Connu pour son modèle agressif et prospectif des ressources hospitalières nécessaires et des décès projetés par État, ce centre de recherche situé à l’Université de Washington propose également divers autres articles et une couverture médiatique.

Projet de suivi COVID: Une organisation bénévole lancée depuis l’Atlantique, ce site recueille toutes les données disponibles de chaque État. Pas un site «que faire», mais le moyen le plus rapide pour obtenir un aperçu des chiffres rapportés.

Services de santé des États et des comtés: les rapports et les mises à jour varient selon les États et les comtés, mais dans l’ensemble, ils ont fait un travail impressionnant en rassemblant les tableaux de bord COVID-19 et en fournissant des mises à jour des agents de santé des comtés. Parce que le virus affecte différentes parties du pays de manières radicalement différentes, parfois vos responsables locaux de la santé sont les meilleurs sur lesquels s’appuyer pour les meilleures pratiques.

