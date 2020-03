Comment voir la Super Worm Moon ce soir, la première super lune de 2020 – .

La première super lune de 2020 – la Super Worm Moon – a lieu le soir du 9 mars.

Les super-lunes se produisent lorsque la Lune et la Terre sont plus proches que la normale et que la Lune est pleine dans le ciel.

Cela s’appelle la Super Worm Moon comme un clin d’œil au printemps et à une nouvelle vie.

Les observateurs du ciel sont toujours à la recherche d’une raison de regarder vers le ciel après le coucher du soleil, et si cela vous ressemble, ce soir vous offrira une excellente occasion de le faire. La première super lune de 2020 a lieu en ce moment, et sera visible le soir du 9 mars – si le temps le permet, bien sûr.

C’est la Super Worm Moon, mais ne laissez pas ce surnom idiot (inutile) vous distraire du fait que ce sera une excellente occasion de profiter du petit voisin de la Terre dans toute sa splendeur. Ce soir, comme pour tous les événements de supermoon, la Lune apparaîtra légèrement plus grande et plus brillante qu’elle ne le fait normalement, donc si vous avez cherché une raison de rester debout après votre coucher, c’est tout.

Le meilleur moment pour voir la Lune ce soir dépendra de l’endroit où vous vous trouvez sur la planète. Dans les Amériques, votre meilleur pari est d’attraper la Lune peu de temps après son lever, tandis que ceux en Europe gagneraient à attendre jusqu’à minuit pour le plein effet. Cela est dû au fait que la Lune s’approche le plus de la Terre pendant ces heures locales.

Une super lune se distingue d’une pleine lune sur un point important. L’orbite de la Lune autour de la Terre n’est pas parfaitement ronde, ce qui signifie que parfois la Lune est plus proche de la Terre qu’à d’autres moments. Lorsque la Lune atteint son point le plus proche de la Terre en même temps qu’un événement de pleine lune, c’est à ce moment-là que nous obtenons une super lune.

En ce qui concerne les morceaux de flair supplémentaires qui s’ajoutent à chaque nouvelle super lune ces jours-ci, le surnom de «Worm» est l’un des nombreux surnoms donnés à la pleine lune de mars. Signifiant le début du printemps et tous les vers qui se réveilleront pour faire leur chose dans le sol nouvellement non gelé, la Lune de ver porte également un certain nombre d’autres noms. Crow Moon, Crust Moon, Sugar Moon et Sap Moon ont tous été utilisés à un moment ou à un autre par différents groupes.

Avant de devenir trop excité par la grande et belle lune de ce soir, il y a un certain nombre de choses qui doivent aller parfaitement pour que vous puissiez vraiment en profiter. La météo est d’abord et avant tout. Un ciel nuageux peut ruiner une tentative d’observation du ciel avant même qu’elle ne commence. Vérifiez votre météo locale et voyez s’il y a des nuages ​​dans les prévisions et comptez-vous chanceux si le ciel est clair.

Ensuite, vous voudrez vous assurer de repérer la Lune au bon moment (comme indiqué ci-dessus). La Lune devrait être belle et grande si vous l’attrapez au mieux, mais même si vous le faites, vous ne pourrez peut-être pas remarquer que la Lune semble plus grande que la normale. Ce n’est pas rare, car il peut être très, très difficile de se faire une idée de l’échelle lorsque l’on regarde quelque chose si loin.

