Commentaire | Espace et coronavirus… une connexion?

Il est évident que le minuscule nouveau coronavirus donne et continuera de nous donner à tous une période très difficile pendant une période prolongée.

Lorsque la nouvelle de l’épidémie de COVID-19 et de sa gravité évidente est apparue pour la première fois, nous pensions peut-être tous que nous vivions une période difficile, mais je pense qu’aucun d’entre nous ne s’est rendu compte de l’impact vraiment massif que ce virus aurait à travers l’Europe et la le monde entier. Et ce n’était qu’une question de temps avant que nous, dans le secteur spatial, ne voyions le virus comme un danger potentiel nous obligeant à nous concentrer sur nos tâches les plus critiques à une maladie qui affecte les individus de manière très réelle et dramatique.

Au sein de l’ESA, ce stade est désormais atteint avec des dizaines de personnes présentant les symptômes, au moins deux confirmés par des tests. Nos collègues infectés par COVID-19 sont apparemment en voie de guérison.

Malheureusement, nous devons nous attendre à ce que ce ne soient pas les derniers cas de collègues infectés. Nous avons mis en place un groupe de crise général de l’ESA qui se réunit quotidiennement (par Skype) pour passer en revue les derniers développements et prendre les mesures nécessaires pour s’adapter à l’évolution de la situation.

Nous devons accepter que la propagation du nouveau coronavirus est l’une des conséquences négatives de la mondialisation et de la mobilité mondiale des personnes qu’elle entraîne. Bien sûr, l’espace seul ne peut pas résoudre ce problème; la puissance du petit virus est plus grande que tous nos efforts combinés. Cependant, en même temps, il fournit encore un autre exemple de la nécessité d’une coopération mondiale. Les technologies de communication modernes, avec un espace de soutien, peuvent jouer leur rôle en diffusant des informations sur l’évolution de la pandémie et en transmettant des recommandations ou des instructions à suivre.

COVID-19 illustre également clairement certaines règles générales qui s’appliquent en cas d’inconnu. Aux fins de cette illustration, il est utile de faire un parallèle entre COVID-19 et le changement climatique:

La première étape est DÉCOUVERTE et IDENTIFICATION

Dans le cas du changement climatique, la découverte clé a été sur la planète Vénus et a été faite à la suite de l’exploration spatiale: à savoir, que Vénus a un effet de serre beaucoup plus fort que la Terre. Ainsi, la compréhension et l’identification reposaient sur la découverte d’un aspect inconnu. Par la suite, il a fallu trouver les principaux facteurs d’influence. La même chose s’est produite avec le coronavirus. Personne n’était au courant de son existence lorsque les premières personnes ont présenté des symptômes. Grâce à la découverte et à l’identification, la cause profonde de la maladie a été détectée.

La deuxième étape est SURVEILLANCE

Pour COVID-19 et le changement climatique, l’observation de leur développement est de la plus haute importance.

La troisième étape est RENFORCER LA SENSIBILISATION

Pour pouvoir contrer les menaces posées à la fois par COVID-19 et par le changement climatique, nous devons commencer par informer le public et sensibiliser. Fait intéressant, en ce qui concerne ces deux phénomènes, un grand nombre de personnes pensent qu’ils ne sont rien d’autre qu’un canular.

Alors seulement pourrons-nous ATTÉNUATION

Les mesures d’atténuation pour COVID-19 et le changement climatique sont de nature très différente, mais ce qu’elles ont en commun, c’est que seules les solutions mondiales ont toutes les chances de réussir.

L’espace peut aider à réduire les émissions (navigation, télécommunications, énergie solaire, piles à combustible) comme moyen de contrer le changement climatique et peut également aider à atténuer certains des pires effets du COVID-19 en raison de ce que nous savons sur la façon dont pour organiser la quarantaine ou notre expérience avec les vêtements de protection pour une utilisation dans les salles blanches de production par satellite.

J’espère que tous les lecteurs, leurs familles et leurs proches ont pu trouver les meilleures circonstances possibles pour faire face à ce qui est apparu.

Je sais que cela doit être très difficile et qu’il faudra du temps à tout le monde pour s’habituer à ces circonstances uniques. Essayer de télétravailler dans un appartement avec des écoles fermées et des portes d’entrée verrouillées est extrêmement difficile.

Dans le même temps, cet énorme bouleversement laisse, à juste titre, beaucoup de gens profondément préoccupés par l’impact économique auquel ils peuvent être confrontés personnellement. J’espère que bon nombre d’entre eux, comme moi, auront été rassurés de voir les interventions massives annoncées par les gouvernements du monde entier, visant à faire en sorte que l’économie mondiale subisse le moins possible de dommages à court et à long terme.

Jan Woerner est le directeur général de l’Agence spatiale européenne.