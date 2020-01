Comprendre l’IA et l’apprentissage automatique avec ce pack de formation de 40 $

Vous n’avez pas besoin de chercher loin. Chaque jour, il y a une autre nouvelle sur l’impact de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique sur notre vie quotidienne.

Comme la façon dont les chercheurs en IA utilisent quelque chose d’aussi banal que les données de réclamation d’assurance pour diagnostiquer plus précisément les cas de sclérose latérale amyotrophique (SLA) bien avant les méthodes conventionnelles.

La pensée informatique ouvre un nouveau monde courageux pour ceux qui ont les compétences nécessaires pour mettre en œuvre cette magie, une compétence que vous pouvez développer avec le pack de formation de certification Essential AI et Machine Learning, maintenant à 39,99 $ (plus de 90% de réduction).

Le module de quatre cours dévoile les concepts de base de l’apprentissage automatique dans le Cours de base sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. Les étudiants comprendront non seulement de grandes idées comme les réseaux convolutifs et neuronaux et d’autres architectures profondes, mais ils commenceront à utiliser cette technologie à travers des modules de pratique et des projets en temps réel.

le Cours de formation en vision par ordinateur explique comment les machines peuvent extraire des informations utilisables à partir d’images et de vidéos numériques; tandis que le Cours de formation sur le traitement du langage naturel fouille dans les façons dont l’intelligence artificielle peut interpréter et comprendre le langage humain dans tout, des courriels aux publicités en passant par les sites Web.

Il y a aussi le Cours de formation sur la visualisation de données avec Python et Matplotlib, qui révèle des méthodes d’affichage visuel des données pour une meilleure compréhension de ce que ces données signifient réellement.

Évalué à 656 $, chacun de ces cours coûte en réalité moins de 10 $ chacun pendant la durée de cette offre.

