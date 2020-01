Comtech acquiert Gilat pour 533 millions de dollars

WASHINGTON – Comtech fait l’acquisition de Gilat Satellite Networks pour 532,5 millions de dollars, une décision qui, selon la société, la positionnera pour tirer parti de la forte demande anticipée de nouvelles infrastructures du segment sol.

La société Comtech Telecommunications Corp, basée à Melville, New York, a annoncé le 29 janvier l’acquisition de Gilat, le même jour où elle a annoncé qu’elle achèterait également le constructeur d’antennes CGC Technology Limited au Royaume-Uni pour environ 23,7 millions de dollars.

Lors d’un appel de résultats le 29 janvier, les dirigeants de Comtech ont déclaré que les progrès des technologies de communication par satellite, associés à la demande croissante de connectivité en vol, de liaisons 5G par satellite et de communications militaires sécurisées, stimulaient la demande d’infrastructures terrestres par satellite.

“Il y a une croissance accélérée de l’offre de bande passante à faible coût”, a déclaré Michael Porcelain, président et chef de l’exploitation de Comtech. “Comme toute technologie, plus le coût est faible, généralement plus les gens peuvent se permettre de l’utiliser, et dans ce cas, nous pensons qu’ils le feront.”

Comtech achète Gilat pour 10,25 $ par action, a payé 70% en espèces et 30% en actions Comtech. Comtech s’attend à ce que la nouvelle société génère près de 1 milliard de dollars de ventes annuelles.

Fred Kornberg, PDG de Comtech, a déclaré que Gilat, basé en Israël, n’est pas un concurrent de Comtech car les deux sociétés ont des atouts et des expositions géographiques différents.

“Nous sommes essentiellement sur les mêmes marchés en fournissant des utilisateurs de communications, mais en fournissant des produits différents”, a-t-il déclaré.

Comtech vend régulièrement des équipements au sol par satellite au gouvernement américain, tandis que Gilat a beaucoup plus de succès sur les marchés internationaux, a-t-il déclaré. Ensemble, les entreprises peuvent effectuer des ventes croisées sur leurs marchés respectifs, a-t-il déclaré.

Comtech a déclaré qu’il inscrira ses actions aux bourses du Nasdaq et de Tel Aviv à la clôture de la fusion, ce que Porcelain a annoncé en juillet mais pourrait prendre jusqu’en décembre.

Kornberg a déclaré que Gilat apportera son expertise dans les terminaux d’utilisateurs de satellites qui utilisent une méthode de communication appelée Time Division Multiple Access, ou TDMA, qui est utile pour les réseaux avec plusieurs terminaux qui n’ont pas besoin de transférer des données sur de longues distances.

“Nous n’avons aucune expertise là-dedans”, a-t-il déclaré. “Cela nous apporte cette toute nouvelle technologie, ainsi qu’une autre gamme de produits.”

Kornberg a déclaré que les antécédents de Comtech étaient avec Single Channel Per Carrier, ou SCPC, une méthode de communication par satellite qui utilise des liaisons point à point dédiées pour le transfert de vidéo et de données.

Dov Baharav, président du conseil d’administration de Gilat, a déclaré que Gilat possède des modems dans plus de 500 réseaux dans le monde. Il a déclaré que Gilat chercherait à vendre des modems, des amplificateurs et des antennes à l’armée américaine en tant que filiale de Comtech.

Les dirigeants de Comtech ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que tous les sites de Comtech et de Gilat restent ouverts et entièrement dotés en personnel après la clôture de l’acquisition. Les entreprises s’attendent à perdre 2 millions de dollars en coûts associés à l’inscription au public en se négociant en une seule entreprise.

“Les effectifs talentueux des deux sociétés devraient rester en place”, a déclaré Porcelain.

Dans un communiqué de presse, Comtech a déclaré qu’il faisait appel à un nouveau prêt de 800 millions de dollars d’un réseau de sept banques pour financer l’achat de Gilat. Comtech s’attend à ce que le prêt ait un taux d’intérêt en espèces de 4 à 5% par an, bien que les conditions exactes ne soient pas finalisées.

Comtech achète également un très petit fournisseur de terminaux à ouverture UHP Network of Canada pour 40 millions de dollars dans le cadre d’un accord annoncé en novembre.

Kornberg a déclaré que Gilat et UHP Networks combleraient un vide TDMA dans la gamme de produits de Comtech. Gilat étendra également la présence de Comtech sur le marché du divertissement et de la connectivité en vol.

Kornberg a déclaré que Comtech vend des amplificateurs aux clients de connectivité aéronautique, tandis que Gilat vend des modems. Gilat a également développé une nouvelle antenne à direction électronique pour une utilisation sur des avions qui, selon Comtech, “auront un bel avenir”, a-t-il déclaré.

Kornberg a déclaré que l’achat de CGC Technology était «complémentaire» à Gilat, car les deux sociétés vendent différents types d’antennes. Les antennes de CGC Technology sont dirigées mécaniquement et sont conçues pour être utilisées comme stations au sol pour les constellations de satellites en orbite terrestre moyenne et au-dessous.

Les achats de Comtech sont les derniers d’une récente vague d’acquisitions de segments terrestres plus larges. ST Engineering, basée à Singapour, a finalisé son achat de 281 millions de dollars du fournisseur belge de segments terrestres Newtec en octobre, et la société canadienne de services informatiques CGI Group a finalisé son acquisition de 103,2 millions de dollars de Scisys, basée à Dublin, en décembre.