Concure Oncology lève 2,5 millions de dollars pour le traitement du cancer du sein qui combat les tumeurs avec des graines radioactives – .

Un chirurgien effectue un traitement de microsemage mammaire. Image via Concure.

Concure Oncology a levé 2,5 millions de dollars de nouveaux capitaux pour le traitement du cancer du sein qui utilise des graines radioactives pour empêcher la croissance des tumeurs.

Avec le nouveau financement, annoncé la semaine dernière, la startup basée à Mercer Island a désormais obtenu plus de 12 millions de dollars avec la contribution la plus récente de près de 25 investisseurs, dont Chris Ackerley, directeur général d’Ackerley Partners, et Jeff Wright, président de la Planche de Space Needle.

Cette nouvelle ronde de financement vise à doubler l’organisation commerciale de l’entreprise sur le terrain et à se concentrer sur la formation de nouveaux cliniciens à travers le pays pour rendre son traitement du sein microseed disponible pour les femmes atteintes d’un cancer du sein au stade précoce.

«Ce nouveau financement marque un point d’inflexion passionnant pour l’équipe de Concure Oncology ainsi que pour les patients que nous traitons, maintenant et à l’avenir», a déclaré Kevin Kelley, directeur financier de Concure Oncology, dans un communiqué. «Combinées à l’équipe d’experts cliniques que nous avons formée au cours de l’année dernière et aux changements majeurs intervenus récemment dans le traitement et la thérapie, les femmes aux prises avec le cancer du sein devraient maintenant avoir une voie beaucoup plus optimiste.»

Le traitement fonctionne comme ceci:

Après l’ablation d’une tumeur, de petites graines de titane remplies de palladium radioactif sont placées dans le corps du patient là où se trouvait la tumeur.

Ces graines, qui ont à peu près la taille d’un grain de riz, libèrent une petite quantité de rayonnement dans l’ancienne zone tumorale, tuant toutes les cellules cancéreuses qui subsistent et empêchent toute nouvelle de se développer.

Ce type de traitement est connu sous le nom de curiethérapie, qui, par rapport aux radiations traditionnelles, offre une approche plus ciblée avec des traitements administrés en une seule visite.

Le traitement Breast Microseed est devenu disponible à l’Institut suédois du cancer en 2016. L’ancien directeur financier Kevin Kelley a repris Concure Oncology au début de 2018, selon son LinkedIn. Kelley a cofondé l’entreprise en 2014 avec l’ancienne PDG Sandra Roem et le Dr Ralph Pascualy, ancien médecin et cadre de l’hôpital suédois de Seattle. L’entreprise compte 12 employés à temps plein.