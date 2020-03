Construisez ce PC de jeu 1080p «Doom Eternal» pour moins de 500 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le redémarrage de Doom en 2016 a fait mieux que la plupart des redémarrages, suscitant des éloges presque universels de la part des critiques et des joueurs. La suite, Doom Eternal, sortira sur consoles et PC plus tard ce mois-ci avec plus de mises à niveau des personnages, de nouveaux modes multijoueurs et des graphismes améliorés. Si votre plate-forme de jeu devient longue, vous pouvez construire un système entièrement nouveau adapté aux jeux 1080p dans Doom Eternal pour étonnamment peu d’argent.

Nous avons dépassé les exigences minimales pour Doom Eternal et certaines pièces sur la base de nombreuses années d’expérience combinée dans la construction de systèmes. Pour moins de 500 $ (hors Windows ou périphériques), vous pouvez vous préparer à frager les démons en Full HD le 20 mars.

Bethesda dit que vous n’avez besoin que d’un Ryzen 3 pour exécuter Doom Eternal, mais vous n’aurez pas beaucoup de marge. Les puces Ryzen 3 ont également des graphismes intégrés dont vous n’aurez pas besoin car nous obtenons un vrai GPU. Heureusement, le AMD Ryzen 5 1600 AF est un vol à environ 85 $. «AF» fait référence à la version du 1600 avec AF dans son numéro de modèle au lieu de AE. C’est essentiellement un Ryzen 2600 de 2e génération avec une vitesse d’horloge inférieure. Il est également livré avec un dissipateur thermique passable. Nous jumelons cela avec un Carte mère Gigabyte B450 AORUS M. Cette carte microATX de 85 $ est assez basique, mais elle est fiable et possède quelques avantages supplémentaires comme les ports USB 3.1 Gen 2 et la gestion avancée des ventilateurs.

Le GPU fera la plupart des tâches lourdes dans Doom Eternal, nous avons donc économisé un peu de budget pour booster cette partie. Bethesda dit que vous avez besoin d’au moins une GeForce GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 470. Les prix des GPU d’AMD sont extrêmement compétitifs dans le bas de gamme en ce moment, nous avons donc opté pour un Radeon XFX RX 570 (environ 130 $). Cela devrait vous donner suffisamment de puissance pour éviter le bégaiement même lorsqu’il y a beaucoup d’action, à condition de ne pas essayer de maximiser les paramètres visuels.

Vous aurez besoin d’au moins 8 Go de RAM pour Doom Eternal, et nous n’avons pas trop poussé l’enveloppe ici. Le Patriot Signature RAM se présente sous la forme d’un kit double canal 2×4 Go pour 39 $, ce qui devrait donner un petit coup de pouce à votre système par rapport à une clé 8 Go à canal unique. Il a de solides critiques sur Amazon avec 4,3 étoiles. Vous n’avez besoin que de 50 Go de stockage pour Doom Eternal, mais les SSD sont bon marché et Windows 10 sur un disque en rotation est ridiculement lent. le ADATA SU635 240GB SSD prend en charge des vitesses de 6 Gbit / s, et il a des critiques stellaires. C’est un vol à moins de 40 $.

Les gens oublient souvent l’importance de l’alimentation électrique, ce qui est particulièrement problématique dans les machines de jeux qui vont consommer plus d’énergie. Nous avons décidé d’aller avec le Alimentation Corsair CX Series 450 Watt parce que c’est une marque réputée, elle a une certification à haute efficacité et elle est semi-modulaire pour seulement 59 $. Ce sera une construction simple, vous n’aurez donc qu’à brancher quelques-uns des câbles d’alimentation. Cela devrait aider à maintenir le flux d’air dans le boîtier. En parlant de l’affaire, nous avons choisi le Cooler Master N200, qui est de 50 $ et est livré avec deux ventilateurs fiables pré-installés. Si vous allez modifier une partie de cette version, le cas sera le plus simple. Il existe de nombreux styles différents, mais celui-ci est propre, sobre et il est assez grand pour accueillir des cartes vidéo plus grandes et des radiateurs à refroidissement par eau si vous décidez d’emprunter cette voie. Cela portera le total (avant taxes et frais d’expédition) à 480-490 $ aux prix courants.

Nous n’avons pas inclus de licence Windows 10 dans cette version, mais vous pouvez acheter une clé OEM chez n’importe quel grand détaillant pour environ 100 $. Si vous avez déjà une clé pour votre ancien PC, vous pouvez probablement demander à Microsoft de l’activer sur votre nouveau système. Vous pourriez être tenté de choisir un nouveau moniteur, mais même un panneau plus ancien sur lequel vous vous asseyez devrait convenir – cette plate-forme ne demandera pas un affichage à 144 Hz. Cependant, cet ordinateur sera un jeu d’enfant à mettre à niveau. Si vous introduisez un nouveau GPU, il devrait être en mesure de prendre en charge votre jeu pour les années à venir. Pour récapituler, voici ce que nous recommandons.

CPU: AMD Ryzen 5 1600 AF (YD1600BBAFBOX) GPU: Radeon RX 570 (RX-570P427D6) Carte mère: Gigabyte B450 AORUS MRAM: Patriot Signature Premium DDR4 8GB (PSP48G2666KH1) SSD: ADATA SU635 240GB SSDPSU: Corsair CX Series Watt N200

