Consumer Reports choisit ses principales marques de voitures

Quatre marques occupent le sommet du numéro annuel des voitures Consumer Reports. Trois d’entre eux, Porsche, Genesis et Subaru ont tous reçu un classement de marque de 80 ou plus. Le magazine donne une note recommandée à tous les modèles vendus par Porsche, Genesis et la quatrième marque la plus performante, Mazda, tandis que chaque Subaru est recommandée à l’exception de la WRX.

Deux véhicules ont obtenu les scores globaux les plus élevés: la berline familiale Toyota Avalon (photo principale) et le SUV Kia Telluride qui a remporté plusieurs prix de voiture / camion de l’année. Chacun a reçu 93 des 100 points possibles. Les détails figurent dans le numéro d’avril 2020 du magazine.

Porsche, Genesis, Subaru, Mazda, Lexus, Audi, Hyundai et BMW ont tous reçu des scores globaux de marque d’au moins 75 sur une échelle de 100 points. Le score médian (moitié au-dessus, moitié au-dessous) était de 70. Le plus grand gagnant était Tesla, qui a bondi de huit places de 19 à 11; son point faible reste la fiabilité, qui est inférieure (mais pas significativement inférieure) à la moyenne. Il n’est pas clair s’il existe une différence statistique entre les marques notées à quelques points d’intervalle.

Dix meilleurs choix (et ils sont super sûrs)

Consumer Reports a un Top Picks annuel comprenant le meilleur véhicule dans chacune des 10 catégories. Pour être pris en considération, les véhicules doivent avoir reçu une note recommandée de l’examen et être livrés en standard avec:

Avertisseur de collision avant (FCW) Freinage d’urgence automatique (AEB) Détection des piétons, un complément à l’AEB

Le CR ne nécessite cependant pas de détection d’angle mort ou de régulateur de vitesse adaptatif. Les fonctions de sécurité requises par CR peuvent être mises en œuvre par une seule caméra de moins de 100 $ montée en haut du pare-brise. La détection des angles morts (BSD) nécessite plusieurs capteurs sonar / radar arrière. Certains experts en sécurité disent que le BSD est crucial, en particulier pour les conducteurs âgés qui ont du mal à regarder par-dessus leurs épaules. Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) rend les trajets aux heures de pointe et les longs trajets sur autoroute moins stressants et plus sûrs également. Mais cela nécessite également un radar frontal distinct. Avec l’avertissement de collision avant et le freinage d’urgence automatique, vous ne savez pas que l’appareil fonctionne jusqu’à ce qu’il soit presque trop tard, tandis que l’ACC vous ralentit dès que le véhicule à l’avant ralentit ou freine.

Meilleurs choix CR par segmentButVUS intermédiaire à 3 rangées: Kia Telluride93 Grande berline: Toyota Avalon93 Berline intermédiaire: Subaru Legacy87Petit VUS: Subaru Forester84VUS intermédiaire: Lexus RX80Voiture de sport: Toyota Supra80EV: Tesla modèle 380Hybride: Toyota Prius79Camionnette compacte: Honda Ridgeline76Small75

Ce sont les 19 véhicules auxquels Consumer Reports attribue un score de 85 ou plus. C’est sur 260 véhicules évalués.

Voitures les mieux notées CR 2020ButToyota Avalon Hybrid 2.5L93Kia Telluride 3.8L93Lincoln MKZ 2.0T89Genesis G80 3.8L89Audi A4 2.0T88Porsche 718 Boxster 2.0T88Porsche Cayenne 3.0T88Subaru Legacy 2.587BMW M240i 3.0T87Subaru Outback 2.4T87Hyundai Palisade 3.8L87Lexus ESL50-L T86BMW 740i 4.4T86Subaru Crosstrek 2.5L85Toyota Camry 2.5L85Kia Cadenza 3.3L85 Score de 85 ou plus (de 100 points).

Factoids intéressants (pour nous, au moins)

Les meilleurs classements des modèles individuels (ci-dessus, ceux classés 85 et plus) sont biaisés vers les constructeurs automobiles japonais, allemands et coréens:

Japon: Toyota / Lexus 4, Subaru 3, Mazda 2 Allemagne: BMW 2, Porsche 2, Audi 1 Corée: Kia 2, Hyundai 1, Genesis 1 (toutes les parties de Hyundai) États-Unis: Lincoln 1

Parmi le classement général des marques, le plus grand perdant a été Acura, qui a perdu huit places, passant de 16 à 24 parmi les 33 marques. Lincoln et Volkswagen ont perdu chacun cinq places, de 8 à 13, et de 11 à 16. Les huit constructeurs automobiles en bas, marquant moins de 60 points, sont restés les mêmes, et CR a noté:

Les marques du bas sont un club inchangé, avec Fiat [lowest scoring, 43], Mitsubishi, Jeep, Land Rover, Cadillac, Jaguar, Alfa Romeo et GMC échouent à nouveau. Nous avons testé un total de 36 modèles de ces marques et nous recommandons uniquement le Jeep Grand Cherokee.

Parmi les petites voitures, Consumer Reports a sélectionné les 33 meilleurs véhicules d’occasion de moins de 20 000 $. Ils doivent avoir bien performé sur les tests lorsqu’ils sont neufs et avoir une fiabilité supérieure à la moyenne. Qui comprend:

Toyota, 13 modèles Lexus, 6 Mazda, 4 Honda 3

Alors que Honda et Toyota vendent toutes deux beaucoup de véhicules, le différentiel de voitures d’occasion recommandées est supérieur à 4-1 (13 Toyota, 3 Honda). En raison principalement du prix plafond de 20 000 $, seules deux voitures européennes de marque haut de gamme sont citées, la Volvo Xc70 et la BMW i3. Et dans ce qui peut être un signe inquiétant pour les constructeurs automobiles aux États-Unis, parmi les voitures d’occasion recommandées, aucune n’est de GM, Ford / Lincoln ou Dodge / Chrysler / Ram.

Une grande partie de la couverture automobile de Consumer Reports est derrière un mur payant. Mais il met à disposition gratuitement des actualités sur la sécurité (rappels) et quelques chiffres sur les voitures sur le site si vous ne voulez pas prévoir 39 $ par an pour l’accès numérique.

