Coronavirus remporte Genève, le plus grand salon de l’auto de 2020

Vendredi matin, le salon de l’automobile de Genève 2020 a eu raison du fait des inquiétudes du gouvernement suisse concernant le coronavirus et de l’interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes. Les premiers événements de l’émission étaient prévus pour dimanche, avec des journées médiatiques commençant lundi et des journées publiques du 5 au 15 mars. Jeudi dernier, les organisateurs du salon avaient rassuré les exposants, les médias et le public que le salon allait définitivement de l’avant.

Genève attire environ 600 000 personnes à ses dates annuelles, début mars. Alors que d’autres grands spectacles attirent un million de visiteurs, Genève a joué un rôle important car elle n’est pas considérée comme le spectacle du pays hôte, la façon dont Francfort, Tokyo et Détroit sont vues mettant en valeur les voitures allemandes, japonaises et américaines.

Le problème immédiat est de garder le public en sécurité, de lutter contre les coronavirus (également appelés COVID-19 et SARS-CoV-2) et ses implications. Les recherches actuelles suggèrent que le coronavirus est mortel dans 2% des cas tandis que la grippe est mortelle dans environ 0,1% des cas – 20 pour mille infectés contre 1 pour mille. Ce que l’on ne sait pas, c’est quel pourcentage de la population pourrait être atteint; avec la grippe, c’est environ 8 pour cent, mais peut varier en fonction de la souche cette saison.

Intros de voitures neuves que nous ne verrons plus à Genève

Parmi les principales introductions au salon de Genève qui devront désormais être traitées d’une autre manière:

Audi A3 Sportback (semblable à une familiale), et peut-être une e-tron S EV.BMW i4 EV plus sportive et à plus longue portée, ainsi que des hybrides rechargeables sur les modèles 3 Series et X2. Tesla se moque des plug-ins, mais ils ont au moins une décennie de vie où ils peuvent fournir de nombreux avantages des véhicules électriques, mais sans l’anxiété de la gamme.Fisker Ocean, un SUV électrique qui a été taquiné au CES.Honda Civic actualiser , ainsi que des véhicules électriques qui ne viendront pas aux États-Unis (Jazz, Honda E). Hyundai devait dévoiler une nouvelle plate-forme à propulsion électrique avec le concept Prophecy. Jeep devait fournir plus de détails sur ses hybrides rechargeables présentés au CES VUS Kia Sorento, quatrième génération.Mercedes-Benz, rafraîchissement de mi-vie de la Classe E et Mercedes-AMG GLA 45, prétendaient avoir le moteur quatre cylindres en ligne le plus puissant de tous les temps.Croisement Toyota basé sur la berline Yaris sous-compacte. Golf GTI et (pour l’Europe sinon les États-Unis) et le sport Golf GTD, où D est pour le diesel.

Préoccupations pour la santé des salons de l’auto

L’annulation du salon de Genève amplifiera le débat sur la santé financière des salons de l’automobile en général. Le dernier salon traditionnel de Detroit (NAIAS) a eu lieu en janvier 2018, avec une faible fréquentation et l’absence de nombreux constructeurs automobiles internationaux haut de gamme fatigués de dépenser des millions pour commercialiser des voitures que les Michiganders ne sont pas susceptibles d’acheter lorsqu’ils ont des remises entre amis et en famille. pour les micros Fords, Chevys et Ram. Et avec le spectacle de Détroit en janvier, des introductions plus médiatisées sont passées au CES de Las Vegas. C’est donc la raison des problèmes au Michigan. Détroit espère une réinitialisation avec la réapparition d’une célébration du printemps avec plus d’événements en plein air, du 9 au 20 juin.

Un pire signe pour les salons de l’auto est l’absence au Salon international de l’auto de New York (NYIAS), qui commence par les jours de presse le mercredi avant le Vendredi saint, puis les jours fériés jusqu’au 19 avril. Les trois plus grands constructeurs allemands sont partis cette année: Audi , BMW et Mercedes-Benz. Porsche exposera. Audi a déclaré qu’elle “continuerait d’évaluer les salons de l’auto au cas par cas, afin de déterminer s’ils constituent la meilleure plate-forme pour les premières américaines et mondiales de nos prochains modèles”. Pour tous les constructeurs automobiles de luxe, le métro de New York est généralement leur plus grand marché, et sinon, il fait partie des trois premiers avec Los Angeles et Miami.

Les salons de l’auto ont plusieurs objectifs. De nouvelles voitures sont présentées au salon. Les constructeurs automobiles peuvent parfois traire la même voiture pendant jusqu’à trois tournées: première mondiale, première nord-américaine et, au hasard, une voiture a été introduite au Canada ou au Mexique en premier, la première américaine. Ajoutez les débuts du concept-car, parfois le concept précoce et le concept tardif, et vous en avez cinq. Tout cela donne aux médias quelque chose à écrire et incite le public à acheter des voitures. Mais les événements éclaboussants peuvent devenir coûteux. Un événement hors site avec effets spéciaux et transport d’invités dépasse facilement un million de dollars.

Les journées publiques permettent aux acheteurs potentiels de voir des voitures. C’est à ce moment-là que le personnel du constructeur automobile est pour la plupart parti, laissant les associations régionales de concessionnaires pour occuper les stands. Il y a une question ouverte sur l’efficacité des émissions à attirer de sérieuses perspectives alors qu’elles peuvent en apprendre autant en ligne. Si les constructeurs automobiles sautent les spectacles, les groupes de concessionnaires finissent par assumer une plus grande partie du coût de l’espace du stand.

Enfin, il y a l’interaction des constructeurs automobiles, des médias, des analystes et des universitaires. Le Salon de l’auto de Los Angeles, du 20 au 29 novembre de cette année, a de nouveau organisé une conférence et une vitrine sur les voitures vertes et l’environnement, appelée Automobility LA, qui a été bien accueillie. Détroit a riposté avec Automobili-D, mais il n’a pas eu tout à fait la réponse. C’est aussi le moment pour les constructeurs automobiles et les fournisseurs de parler de fond des plans futurs et pour les demandeurs d’emploi de faire circuler les cartes de visite.

Tout au long de la semaine, les organisateurs du salon ont déclaré que le jeu était en marche, mais ils ont exhorté les constructeurs automobiles et les médias à être examinés s’ils avaient des inquiétudes quant à une infection. Dans le même temps, les constructeurs automobiles avaient retiré les cadres supérieurs du salon, ce qui signifiait l’annulation des briefings pour les analystes et les médias. Et certains voyages médiatiques organisés soutenus par les constructeurs automobiles avaient également été annulés. Pour les petites entreprises et les particuliers qui ont acheté des billets d’avion non remboursables et des hôtels réservés, cet argent est perdu.

Vendredi à midi, heure d’Europe, la page de destination du Salon international de l’automobile de Genève (GIMS) comportait une brève note:

La 90e édition du GIMS, qui devait accueillir les médias lundi prochain et le grand public du 5 au 15 mars 2020, n’aura finalement plus lieu. Il s’agit d’une décision d’injonction du Conseil fédéral du 28 février 2020 selon laquelle aucun événement de plus de 1000 personnes n’est autorisé avant le 15 mars 2020.

