Cosmos: Possible Worlds TV Review: Les héros méconnus de la science et de l’exploration

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Avec le barrage de titres d’actualités à tir rapide tous les jours, il est facile d’oublier que nous sommes tous faits d’étoiles. Cosmos: A Spacetime Odyssey de 2014, le redémarrage de Cosmos: A Personal Voyage des années 1980 financé et soutenu en grande partie par Seth MacFarlane, est devenu l’émission de télévision scientifique la plus regardée de l’histoire. Maintenant, six ans dans la fabrication, nous avons une suite. Encore une fois, la création de la productrice exécutive, réalisatrice et scénariste Ann Druyan, veuve de Carl Sagan, le nouveau Cosmos: Possible Worlds continue l’héritage de Sagan et s’aventure dans de nouveaux thèmes d’exploration et de découverte.

En avant-première le lundi 9 mars sur National Geographic, Cosmos: Possible Worlds présente une grande variété de reconstitutions, d’animations, d’hologrammes et de lieux fixes dans le monde entier. La nouvelle série de 13 épisodes raconte des histoires de scientifiques apparemment obscurs qui ont changé le cours de l’histoire. Intime et incroyablement grandiose à la fois, cette nouvelle série époustouflante est la télévision incontournable pour tous ceux qui ont même un intérêt passager pour la science.

Dans Cosmos: Possible Worlds, l’hôte Neil deGrasse Tyson nous emmène dans un nouveau voyage, cette fois dans le but d’explorer l’univers pour d’autres mondes et formes de vie, et dans le processus de mieux comprendre comment nous en sommes venus à nous seuls. Les histoires emmènent le spectateur à travers des merveilles telles que la façon dont les abeilles communiquent, comment les fusées ont été inventées et comment nous avons tant appris sur notre propre système solaire et sur d’autres mondes, pour finalement poser de nouvelles questions aux générations actuelles et futures de scientifiques. explorer.

Chaque épisode regorge de vignettes conçues avec amour qui correspondent mieux au format de télévision commerciale sur la durée d’une heure sur PBS. Le Tyson, toujours charmant et accessible, vous accompagne partout et son enthousiasme, comme toujours, est palpable et contagieux. La partition musicale d’Alan Silvestri se gonfle exactement aux bons moments pour signaler le drame, les découvertes et le chagrin des obstacles et des revers inhérents à l’avancement – et la lutte éternelle contre ceux qui résistent à la science et à la raison.

Comme pour les deux séries précédentes, Cosmos: Possible Worlds réussit à nous inspirer, en particulier à une époque de forces anti-scientifiques apparemment insolubles. Druyan et Tyson montrent que la voie à suivre est encore pleine de lumière et d’étoiles.

Maintenant lis: