Covid-19 «Arsenal of Health»: les constructeurs automobiles construisent des ventilateurs, des masques

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Il y a 80 ans, les constructeurs automobiles se faisaient appeler «l’arsenal de la démocratie» en construisant des bombardiers, des chars et des camions lourds pour la Seconde Guerre mondiale. Maintenant que Ford, GM et d’autres constructeurs automobiles aux États-Unis se préparent à fabriquer des ventilateurs et même des masques, ils ont été étiquetés «Arsenal de la santé».

C’est possible parce que les constructeurs automobiles sont plus que des chaînes de montage de plusieurs kilomètres. Ils ont également une expertise dans l’approvisionnement en pièces, ils ont des chaînes de montage spécialisées à court terme pour les travaux de développement et ils ont des imprimantes 3D. Ils ont également une main-d’œuvre qui est autrement inoccupée depuis la fermeture de la fabrication automobile à partir du 18 mars. Même Tesla a fermé ses portes après un blocage à court terme de la part de son PDG.

Aux États-Unis, 17 millions de véhicules à moteur ont été produits en Amérique du Nord l’an dernier. L’accélération de la production d’outils pour lutter contre les coronavirus n’est pas instantanée, de sorte que le pays a été touché par le décalage entre les premières connaissances sur les coronavirus début janvier et début mars, lorsque la vie telle que nous la connaissons a commencé à fermer. Début janvier, les services de renseignement américains ont appris pour la première fois l’ampleur des problèmes en Chine et les chances de voir l’épidémie devenir une pandémie.

General Motors dit qu’elle travaillera avec Ventec Life Systems de l’État de Washington «dès avril» pour construire 10 000 ventilateurs par mois dans une usine de composants électriques à Kokomo, dans l’Indiana. Le plan est de produire jusqu’à 200 000 ventilateurs, ce qui signifierait la production jusqu’à la fin de 2021. Par ailleurs, GM dans une usine de Warren, au Michigan, commencera à produire des masques au début d’avril, augmentant jusqu’à 50 000 par jour; GM dit qu’il pourrait plus tard doubler le nombre.

Ford travaillera avec GE Healthcare pour réaliser une production supplémentaire de ventilateurs GE, tout en développant une conception de ventilateur simplifiée que Ford construirait. De même, Ford s’associera à 3M pour construire des respirateurs 3M supplémentaires et, encore une fois, concevoir un respirateur plus simple qu’il construirait. Et il conçoit et outille des écrans faciaux qui pourraient être produits 100 000 par semaine dans une usine du Michigan.

Tesla a annoncé qu’elle rouvrirait sa Gigafactory 2 inactive à Buffalo, dans l’État de New York, pour produire des ventilateurs Medtronic. L’usine a été une source alternative de fierté et de colère dans le nord de l’État. Le soi-disant Buffalo Billion, une subvention de l’État de ce montant, est allé créer des usines de haute technologie. Une grande partie de cette somme est allée à une usine qui devait, en alliance avec Panasonic, construire des panneaux solaires par l’intermédiaire de SolarCity, filiale de Tesla. Ensuite, il a été réaffecté pour construire des cellules de batterie lithium-ion pour Teslas, et Tesla avait une date limite d’avril pour montrer que l’usine était opérationnelle et qu’elle construisait des batteries en quantité. Maintenant, il est réutilisé, au moins pour le moment, pour construire des ventilateurs.

Les principaux fabricants de ventilateurs, les pré-coronavirus, ont la capacité de construire des ventilateurs par centaines d’unités par mois. Maintenant, ils progressent vers une production double ou quadruple, mais les besoins se chiffrent en dizaines de milliers par mois. Cent mille unités en avril ne répondraient toujours pas à la hausse de la demande.

Louange, critique, louange de la Maison Blanche

General Motors a été tour à tour loué et critiqué par le président Trump. Vendredi, il a déclaré qu’il invoquait la Loi sur la production de défense pour produire des ventilateurs. Un communiqué de la Maison Blanche vendredi a déclaré:

Nos négociations avec GM concernant sa capacité à fournir des ventilateurs ont été fructueuses, mais notre lutte contre le virus est trop urgente pour permettre au processus de passation des marchés de continuer à suivre son cours normal. GM perdait du temps. L’action d’aujourd’hui contribuera à assurer la production rapide de ventilateurs qui sauveront des vies américaines.

D’autres rapports ont indiqué que GM avait déjà le projet en marche et qu’il n’était pas clair si le président avait invoqué le DPA avant vendredi. Lors de plusieurs conférences de presse, des journalistes ont tenté de faire dire au président s’il avait précédemment invoqué le DPA. Vendredi, le président a parlé dans la même phrase d’obtenir que «General Motors» fabrique des ventilateurs, puis de faire référence à «General Electric». C’est à ce moment-là qu’il a parlé de 2 milliards de dollars de fonds de secours, puis de 2 billions de dollars. (Le programme d’aide au coronavirus, ou stimulus, coûte 2 000 milliards de dollars.)

Historique des usines automobiles reconverties

Les constructeurs automobiles et les médias du Michigan adorent «Arsenal of Health», car il rappelle la Seconde Guerre mondiale et «Arsenal of Democracy». Au début de 1942, les États-Unis ont mis fin à la production automobile et se sont tournés vers la construction d’armes de guerre. L’un des plus grands avantages que les États-Unis et les Alliés détenaient sur les puissances de l’Axe était sa capacité à surpasser largement les armements ainsi que la nourriture et les vêtements.

Les constructeurs automobiles se sont également réjouis de leur capacité à produire des armes complexes (chars) et des armes encore plus complexes (bombardiers) lorsque l’industrie aéronautique doutait que Ford, GM et d’autres constructeurs automobiles en aient la compétence. James Dutch Kindelberger, alors président de North American Aviation (P-51 Mustang et autres avions), a ridiculisé l’idée que de simples ouvriers d’usine automobiles à l’usine Willow Run de Ford, au Michigan, pourraient construire un avion de 18 tonnes tel que le B-24. Libérateur. (Une voiture de 3 000 livres des années 30 comptait environ 15 000 pièces. Le B-24 en avait 450 000.)

“Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’un forgeron fabrique une montre pendant la nuit”, a déclaré Kindelberger. Il s’est trompé. À la fin de la guerre, quatre véritables usines de compagnies aéronautiques dirigées par Consolidated Aircraft, Douglas Aircraft et North American Aviation ont donné 9808 libérateurs, tandis que l’usine de Ford, longue d’un kilomètre et demi (comprenant une plaque tournante et un virage à 90 degrés à mi-parcours), en a construit 8465, chacune avec quatre Moteurs Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp de 1 200 chevaux construits par Buick.

Maintenant, c’est à nouveau le tour des constructeurs automobiles, y compris ceux qui ont obtenu un renflouement d’un milliard de dollars il y a une décennie.

Image du haut: Dave Jacek de Ford, technicien en impression 3D, avec un prototype de masque facial médical imprimé en 3D réalisé au centre de fabrication avancé de Ford. (Photo: Ford)

Maintenant lis: