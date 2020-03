COVID-19 pousse Steam à enregistrer le nombre d’utilisateurs actifs

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La propagation continue du coronavirus a incité de nombreuses personnes à passer plus de temps à l’intérieur, et que faire en étant enfermé hors du monde? Si vous avez dit «jouer à des jeux vidéo», beaucoup de gens sont d’accord avec vous. Les rapports Steam du week-end dernier ont battu le record d’utilisateurs actifs à un peu plus de 20 millions.

Steam bat régulièrement ses propres records de joueurs – tous les quelques mois ou une fois par an, le pic d’utilisation du service augmentera légèrement. Cependant, il se passe généralement quelque chose dans le monde du jeu pour précipiter le nouveau jalon, comme un nouveau jeu ou l’un des principaux événements de vente de Steam. Cette fois, rien de tel ne se passait à la fin de Steam.

Selon Steam, le pic de 24 heures du week-end a établi un record avec 20 313 451 utilisateurs actifs dans l’après-midi du 15 mars. À l’époque, près de 6,4 millions de personnes jouaient à un jeu. Donc, le plus grand de ces chiffres n’inclut pas les gens dans un jeu – ils peuvent être en train de discuter, de parcourir le magasin ou d’installer des jeux. Ce nombre est inférieur au record de joueurs actifs depuis le 1er janvier 2018, lorsque 7,2 millions de personnes jouaient. Le nombre plus élevé d’utilisateurs actifs non-joueurs pourrait avoir été dû à des personnes à la recherche de quelque chose pour passer le temps au cours des prochaines semaines.

Sans surprise, Counter-Strike: Global Offensive était le titre le plus populaire du service, avec 1 024 845 joueurs simultanés. Shooter PUBG a géré 515 050 joueurs et Dota 2 a atteint un maximum de 701 632. Ce n’est peut-être que le début. Les écoles du pays commencent à fermer, de nombreux États prévoyant qu’ils ne rouvriront pas avant l’automne. Cela pourrait signifier que beaucoup d’enfants passent du temps sur Fortnite pendant la journée. Epic pourrait commencer à jubiler sur ses numéros de joueurs n’importe quel jour maintenant.

Il est fort probable que le saut dans le jeu se soit produit parce que tout le monde a dû renoncer à ses plans de week-end. Les autorités sanitaires ont décidé de promouvoir la «distanciation sociale» dans l’espoir de ralentir la propagation du COVID-19. Alors que l’épidémie continue de se développer, nous apprenons que de nombreux jeunes peuvent être infectés par le virus sans le savoir. Lorsqu’ils pénètrent dans les espaces publics, ils peuvent propager l’infection aux populations vulnérables comme les personnes âgées et celles souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

