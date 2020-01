Crâne de Pline l’Ancien, perdu pour le Vésuve en 79 après JC, peut-être trouvé

Les archéologues ne savent souvent pas à qui appartient un squelette donné. La plupart des gens ne meurent pas avec des porte-noms en pierre ou en métal qui peuvent survivre quelques milliers d’années. Sauf si la tombe que vous trouvez est spécifiquement étiquetée, nous devons déduire les rôles que les individus ont joués dans la société à partir d’informations indirectes. Il est encore plus difficile d’identifier des individus spécifiques lorsque des personnes meurent dans une catastrophe inattendue.

Dans ce cas, cependant, les chercheurs peuvent avoir identifié un noble spécifique qui a vécu et est mort au premier siècle de l’Empire romain. Il est possible que nous ayons identifié positivement le crâne de Pline l’Ancien.

Contexte historique

Lorsque le Vésuve a explosé en 79 après JC, il a enterré les villes d’Herculanum et de Pompéi sous des mètres de débris pyroclastiques. Au fil des siècles, les historiens ont fait d’incroyables découvertes sur les deux sites. La soudaineté de la catastrophe et la minutie avec laquelle les deux villes ont été couvertes ont préservé une énorme quantité d’informations sur l’époque romaine, y compris une collection inestimable de rouleaux calcinés qui a considérablement élargi notre connaissance des écrivains anciens et de leurs œuvres.

Notre connaissance de l’éruption elle-même est dérivée d’un seul récit de témoin oculaire survivant. Vers 104 après JC, Pline le Jeune a écrit une lettre au sénateur et historien romain Tacite dans laquelle il décrit les événements de l’éruption. Pline date l’éruption du 24 août, bien que certains archéologues aient plaidé pour une date d’octobre basée sur la présence d’olives fraîches dans la ville. Voici un extrait de son compte:

A cette époque, mon oncle [Pliny the Elder] était aux commandes de la flotte. Vers une heure de l’après-midi, ma mère a souligné un nuage avec une taille et une apparence étranges qui venait de se former … Le nuage pourrait être décrit plus comme un pin parasol que n’importe quel autre arbre, car il s’élevait très haut dans une sorte de tronc puis divisé en branches. J’imagine que c’est parce qu’elle a été poussée par l’explosion initiale jusqu’à ce que sa puissance s’affaiblisse et qu’elle ne soit pas soutenue et étalée sur le côté sous son propre poids…

Comme un véritable érudit, mon oncle a tout de suite vu qu’il méritait une étude plus approfondie et a ordonné la préparation d’un bateau.

Le voyage que Pline l’Ancien avait l’intention de faire dans la curiosité scientifique est rapidement devenu une course de miséricorde. Alors qu’il s’apprêtait à embarquer, Pline a reçu une lettre d’une amie et de son mari qui vivait près du pied du Vésuve, à Stabiae, mendiant pour le sauvetage. Pline a ordonné à ses galères de veiller à l’évacuation du rivage et a pris un navire plus rapide directement vers la maison de son ami. Pline le Jeune raconte que son oncle «a bravement braqué la zone dangereuse que tout le monde quittait dans la peur et la hâte.» Lorsque ses barreurs ont rencontré des cendres enflammées et des cendres près d’Herculanum, Pline l’Ancien a répondu: «La fortune favorise les braves, dirigez-vous vers où Pomponianus [his friend] est.”

En arrivant à Stabiae, Pline a trouvé Pomponianus mais pas Rectina, la femme qui l’avait écrit. Le groupe s’est retrouvé incapable de fuir par la mer car les mêmes vents qui avaient amené Pline à Stabiae ont empêché le coupeur de naviguer. Le groupe s’est réfugié au domicile de Pomponianus pendant quelques heures, avant que les niveaux de cendres et de pierre ponce ne deviennent trop lourds au point de compromettre la structure.

Pline, cependant, n’a pas bien résisté en plein air. En parlant des événements de cette nuit-là, Pline le Jeune note que son oncle s’est endormi à un moment donné, “car sa respiration forte et forte a été entendue par ceux qui passaient sa porte”. pour l’eau froide, mais n’a pas pu garder ses pieds, même avec l’aide de deux esclaves. Pline le Jeune écrit que son oncle: «s’est soudain effondré et est mort, car, j’imagine, il a été étouffé lorsque les fumées denses l’ont étouffé. Lorsque la lumière est revenue le troisième jour après le dernier jour qu’il avait vu, son corps a été retrouvé intact et non blessé, toujours entièrement vêtu et ressemblant plus à un homme endormi qu’à mort. »

Pline le Jeune n’indique pas ce qui est arrivé au corps de son oncle ni s’il a été spécifiquement récupéré pour l’enterrement individuel. Il est peu probable que son oncle ait été uniquement vaincu par les fumées, mais une crise cardiaque ou d’asthme sont toutes deux considérées comme des possibilités distinctes pour un homme plus âgé et souffrant de troubles respiratoires opérant près d’un volcan actif.

Découverte moderne

Il y a plus d’un siècle, un ingénieur du nom de Gennaro Matrone a trouvé un groupe de 70 squelettes près de la rive historique de Stabiae. L’un des squelettes portait plusieurs chaînes dorées, des bracelets et une épée courte décorée d’ivoire et de coquillages. Je ne peux pas trouver une image de l’épée réelle que Matrone a récupérée, mais j’ai laissé tomber un Gladius romain standard ci-dessous, juste pour vous donner une idée de ce que la forme de base aurait pu être:

L’idée qu’un individu décoré de bracelets en or et portant une épée avec un motif océanique spécifique pourrait également être un commandant de flotte hautement décoré a été rejetée faute de preuves. Matrone a vendu la plupart des ossements à divers collectionneurs privés, puis a fait don du crâne et de la mâchoire au Musée d’histoire de l’art de la médecine de Rome.

Une nouvelle analyse des os a révélé des preuves étayant la théorie de Pline. Tout d’abord, la mâchoire n’était pas liée au crâne (une erreur non inhabituelle lors de l’excavation d’une envie de masse de 70 personnes) mais appartenait à quelqu’un de beaucoup plus jeune. Le crâne, cependant, pourrait être celui de Pline basé sur une analyse des haplogroupes d’ADN et des sutures crâniennes. L’analyse de l’haplogroupe a indiqué que le propriétaire était typique des populations italiennes à l’époque romaine, tandis que les sutures crâniennes suggéraient que le propriétaire avait 45 ans, plus ou moins 12 ans (selon l’analyse des sutures supérieures), tandis que les côtés du crâne étaient tous les deux typique de quelqu’un qui avait 56 ans, plus ou moins huit ans.

Cela ne prouve pas que le crâne est celui de Pline, mais cela renforce le boîtier. Bien que les Romains de cette époque incinèrent généralement leurs morts plus souvent que de les enterrer, il est tout à fait possible qu’il ne reste que très peu de bois à brûler. Brûler 70 personnes aurait nécessité beaucoup de bois. À un certain moment, l’enterrement de masse devient plus simple.

Autres faits amusants sur le Vésuve

Deux autres choses amusantes ont émergé de Pompéi et d’Herculanum au cours des dernières années, juste au cas où vous les auriez manquées.

En 2018, les chercheurs ont annoncé qu’ils avaient trouvé quelqu’un décédé d’une mort digne de Wile E. Coyote.

Les chercheurs pensent que les restes de la tête de l’homme sont situés sous l’énorme rocher.

Deuxièmement, une analyse de la centaine de squelettes trouvés dans les hangars à bateaux d’Herculanum, où des personnes incapables de fuir ont tenté de se réfugier, a trouvé des preuves que les températures à l’intérieur du hangar à bateaux étaient si élevées qu’elles ont fait bouillir le sang des gens. Plusieurs individus montrent des signes de fractures de la calotte crânienne causées par les explosions soudaines et violentes de leur contenu. Maintenant, une nouvelle analyse des restes trouvés dans une autre partie d’Herculanum a trouvé un homme dont le cerveau n’a pas explosé – il s’est en fait transformé en verre.

La morale de cette histoire? N’habitez pas à proximité de volcans potentiellement actifs. Mais si vous vivez près de volcans potentiellement actifs, essayez de mourir de manière vraiment intéressante pour que les scientifiques qui vous étudient puissent apprendre des choses intéressantes de votre disparition.

Et peut-être porter des plaques d’identité pour chiens. Vous rendrez service aux archéologues de 10 000 après JC.

Image de fond par Wolfgang Sauber / CC BY-SA 3.0

