Créez un site Web sans tout le codage grâce à ce service de 50 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Si vous n’avez jamais utilisé de programme de création de site Web auparavant, il est difficile de savoir exactement à quoi s’attendre. Alors que certains offrent de nombreuses fonctionnalités de personnalisation, d’autres sont soit restrictives soit difficiles à utiliser, ce qui pourrait vous laisser bloqué par la conception Web ou certaines fonctionnalités que vous n’aimez pas.

Weblium est un constructeur de sites Web qui se targue de la facilité d’utilisation sans perdre l’individualité ou la liberté que tout propriétaire de site Web souhaite. Vous pouvez voir à quelle vitesse l’un de leurs sites Web peut être opérationnel avec un abonnement à vie à Weblium Website Builder Pro, maintenant à 75% de réduction à seulement 49 $.

Weblium n’est pas non plus un nouveau venu sur la scène. Classé comme le produit n ° 2 de la semaine sur la chasse aux produits avec plus de 200 000 créateurs heureux, Weblium est synonyme de polyvalence.

Les nouveaux utilisateurs peuvent choisir parmi plus de 180 modèles de sites différents dans plus de 20 catégories différentes pour correspondre à votre ton et à votre ressenti précis. Bien sûr, la vraie valeur de Weblium est lorsque vous commencez à modifier ces modèles.

Le format entier de Weblium est modelé sur la conception de blocs, qui offre plus de 200 blocs de contenu par glisser-déposer différents que vous pouvez assembler sur votre site comme vous le souhaitez. Le superviseur de conception d’IA de Weblium vous permet de modifier dynamiquement au fur et à mesure afin que vous puissiez réellement voir vos modifications au fur et à mesure qu’elles sont apportées, et non après avoir effectué un processus d’enregistrement complet.

Si vous souhaitez déposer une galerie ici ou ajouter un flux de médias sociaux ou une section de contenu là-bas, déposez-le simplement et consultez vos résultats. Vous n’avez pas besoin de recommencer à zéro à chaque fois – et les modifications s’ajustent dynamiquement à votre format. Par conséquent, une modification qui fonctionne lorsque vous consultez votre site sur un ordinateur de bureau fonctionne également lorsque vous êtes sur un appareil mobile.

Avec des paramètres SEO avancés pour augmenter la visibilité de votre site, une bibliothèque graphique de plus de 100 000 images et la possibilité d’ajuster chaque couleur, police ou style de thème sur votre site, Weblium peut traduire votre vision avec précision sur la page sans se perdre dans le code et autres tracas techniques.

À l’heure actuelle, vous pouvez économiser plus de 140 $ sur le prix d’un abonnement à vie à Weblium, maintenant à seulement 49 $.

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: