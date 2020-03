Crippled No Longer: MATLAB 2020a exécute les processeurs AMD à pleine vitesse

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Il y a quelques mois, nous avons expliqué comment le logiciel Matlab de Mathwork n’exécutait pas les charges de travail sur les processeurs AMD à pleine vitesse. Ces produits utilisent la bibliothèque Intel Math Kernel, qui exécutera uniquement du code entièrement optimisé sur les processeurs Intel. Les processeurs AMD ont été contraints d’utiliser un chemin de code différent et beaucoup plus lent. Malgré les spéculations généralisées de la communauté selon lesquelles MathWorks pourrait être incapable ou réticent à corriger le problème, la société nous a tous surpris et l’a corrigé.

Selon NedFlanders1976 (la même personne qui a rédigé le rapport Reddit d’origine), MathWorks a intégré un correctif de chemin d’accès permanent dans Matlab 2020a, la dernière version de son application. Essentiellement, Matlab démarre désormais toujours dans un mode qui lui permet d’exécuter du code AVX2 sur les processeurs AMD. Auparavant, vous ne pouviez forcer cette capacité qu’en créant une variable d’environnement système ou un fichier de commandes spécial pour lancer le programme.

Bravo à Matlab

Je tiens à remercier MathWorks et à le remercier d’avoir accepté de résoudre ce problème et de l’avoir fait rapidement. J’ai eu un certain nombre de conversations à ce sujet avec mon collègue David Cardinal, qui a plus d’expérience que moi avec le développement de logiciels. L’un des points qu’il a soulevés au cours de nos discussions est que ces types de situations se déroulent très différemment du point de vue du développeur de logiciels.

Les développeurs individuels ne savent peut-être pas qu’Intel MKL n’exécute pas le code AVX2 sur les processeurs non Intel. Même si les développeurs le savent, de nombreuses applications ont des bases d’utilisateurs presque entièrement basées sur Intel. Si 90 à 99% de vos clients possèdent du matériel Intel pour commencer, le problème de chemin de codage AVX2 ne sera pas très pressant. Travailler avec Intel pour maximiser les performances d’une application avec une base d’utilisateurs qui a choisi d’acheter des processeurs Intel ne semble pas nécessairement injuste du point de vue du développeur de logiciels. Les faibles performances des processeurs dérivés du bulldozer d’AMD ont rendu ces questions sans objet jusqu’au lancement de Ryzen, et ce n’est pas parce que AMD a lancé Ryzen en 2017 que tout le monde utilisant Matlab s’est immédiatement épuisé et en a acheté un.

Étant donné que les développeurs peuvent ne pas être conscients de l’impact de ces problèmes, je pense qu’il est juste de les juger en fonction de la façon dont ils résolvent le problème plutôt qu’en supposant une mauvaise foi immédiate simplement parce que le problème existe. Évaluée par ces critères, la réponse de MathWorks est excellente – la société a résolu le problème lors de la prochaine mise à jour majeure de l’application. Alors que NedFlanders1976 note que «si vous utilisez un autre logiciel, y compris le MKL, par ex. Anaconda, SymPy, etc. avec Matlab, vous voudrez peut-être conserver cette variable à l’échelle du système car le nouveau correctif ne s’applique qu’à Matlab », mais il déclare que Matlab lui-même a été mis à jour de manière appropriée. MathWorks a également confirmé la mise à jour d’ExtremeTech dans une discussion distincte, même si le correctif n’est pas répertorié dans les notes de publication de Matlab 2020a.

Il n’y a pas beaucoup d’applications qui s’appuient sur le compilateur ou les bibliothèques d’Intel de cette manière, mais il est encourageant de voir MathWorks réagir rapidement pour garantir les meilleures performances sur le matériel Intel et AMD. Il n’y a rien de mal à utiliser une bibliothèque optimisée Intel, mais si les entreprises veulent le faire, elles doivent informer leurs utilisateurs qu’elles le font, permettant aux clients d’acheter le meilleur matériel pour la tâche. Idéalement, ils travailleraient également avec d’autres fournisseurs de CPU pour offrir des chemins de code optimisés pour leurs architectures ou agir pour permettre au code AVX2 de s’exécuter sans entrave sur les CPU qui le prennent en charge. MathWorks a opté pour cette dernière approche et nous espérons que d’autres fournisseurs dans des situations similaires suivront son exemple ou publieront des chemins de code optimisés en alternance qui ne dépendent pas d’Intel MKL lorsqu’ils s’exécutent sur un processeur AMD si une autre bibliothèque produisait des résultats plus rapides.

