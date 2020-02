Cruz sceptique quant aux perspectives de crédits de la NASA ou d’autres lois

WASHINGTON – Le président du sous-comité de l’espace de la commission sénatoriale du commerce a exprimé des doutes quant à la possibilité que toute législation relative à l’espace, ou même des projets de loi de dépenses, parvienne au Congrès cette année.

Lors d’un événement de la Space Transportation Association ici le 26 février, le sénateur Ted Cruz (R-Texas) a suggéré que les différences entre les versions de la Chambre et du Sénat d’un projet de loi d’autorisation de la NASA pourraient être trop grandes pour se réconcilier, et a blâmé la Chambre.

«Au Sénat, nous allons de l’avant avec une autorisation de la NASA, et nous travaillons à obtenir l’adhésion de toutes les parties prenantes, et nous continuerons de la faire avancer. Je pense que c’est très faisable au Sénat », a-t-il dit.

Le Sénat Sénat Commerce a favorablement signalé un projet de loi d’autorisation de la NASA en novembre, qui soutient largement les plans d’exploration de l’espace humain de l’administration. Ce projet de loi est en attente d’examen par l’ensemble du Sénat, probablement par le biais d’une procédure connue sous le nom de consentement unanime qui permet un vote accéléré tant qu’aucun sénateur n’est dissident.

La direction du House Science Committee a présenté sa version d’un projet de loi d’autorisation de la NASA le 24 janvier qui diffère considérablement de la version du Sénat. Cela nécessiterait un retour de l’homme sur la Lune d’ici 2028, quatre ans plus tard que les plans de l’administration, et concentrer les activités lunaires uniquement sur celles nécessaires pour soutenir une mission humaine sur Mars en 2033.

“Je dirai que je ne sais pas où la Maison va être”, a déclaré Cruz.

“Moi non plus”, a sonné le représentant Randy Weber (R-Texas), un membre du comité scientifique de la Chambre qui était dans l’assistance lors de l’événement.

Cruz a suggéré que l’approche de la Chambre pourrait menacer le soutien bipartisan dont la politique spatiale a généralement bénéficié au Congrès. “Une grande partie de la maison Pelosi est profondément partisane”, a-t-il dit, se référant à la présidente de la maison Nancy Pelosi (D-Californie). “S’ils traitent l’espace comme un football partisan, ils détruiront la coopération bipartite que nous avons avait duré un certain nombre d’années. “

Cependant, les différences dans les autorisations de la NASA ont été plus sur des lignes camérales que partisanes. Le projet de loi d’autorisation de la NASA comprend en tant que co-sponsors originaux à la fois les présidents et les membres de rang du comité scientifique complet de la Chambre et de son sous-comité de l’espace. Les dirigeants républicains du comité ont déclaré qu’ils soutenaient le projet de loi, même si son contenu n’était pas celui qu’il aurait rédigé s’ils avaient été majoritaires, dans l’espoir de le modifier au fur et à mesure de sa progression à la Chambre.

“Il y a, en fait, un fort soutien bipartisan au programme Artemis de l’administration et de la NASA – non limité au Comité – mais au Congrès dans son ensemble”, a noté Weber lui-même dans une série de tweets le 21 février critiquant un article sur le projet de loi.

Cruz était également sceptique quant aux perspectives d’un projet de loi sur l’espace commercial, le Space Frontier Act. Le Sénat a adopté ce projet de loi par consentement unanime en décembre 2018, mais il est décédé à la Chambre lorsqu’il n’a pas obtenu la majorité des deux tiers requise pour son adoption sous la suspension des règles. Cruz a réintroduit le projet de loi l’année dernière, qui a été favorablement rapporté par la commission sénatoriale du commerce en avril.

Cependant, Cruz a déclaré qu’il ne faisait pas pression pour que le projet de loi soit repris par l’ensemble du Sénat parce qu’il n’était pas clair que la Chambre était intéressée par le sujet. «Je pense que c’est une priorité du côté du Sénat. Avec ce leadership à la Chambre, je ne sais pas », a-t-il déclaré. “Pour le moment, cela ne semble pas être la même priorité.”

Un autre obstacle, a-t-il dit, est celui des «batailles de territoire entre les juridictions» à la Chambre, où le Comité des sciences de la Chambre et le Comité des transports de la Chambre sont intéressés par toute législation impliquant le transport spatial commercial. Ce n’est pas un problème au Sénat, où l’aviation et l’espace sont du ressort du sous-comité de Cruz.

Un problème plus important que toute loi d’autorisation est celui des crédits. Cruz a dit qu’il était réconforté par la demande de l’administration de 25,2 milliards de dollars pour la NASA dans son projet de budget pour l’exercice 2021, mais a émis des doutes quant à la possibilité que des projets de loi de crédits puissent parvenir au Congrès au cours de cette année électorale.

“Je ne sais pas si le Congrès, dans cet environnement politique brisé, disposera de crédits”, a-t-il déclaré. “Il est tout à fait possible que nous ne voyions aucun crédit adopté en 2020.” Dans un tel scénario, le Congrès adopterait plutôt une résolution continue qui fixerait le financement aux niveaux de dépenses adoptés pour l’exercice 2020 pour au moins les premiers mois de 2021.

Malgré le scepticisme quant à l’adoption de la législation, Cruz a déclaré que le changement était toujours possible. Il a noté que, après que l’administration eut proposé il y a deux ans de mettre fin au financement de la Station spatiale internationale d’ici 2025, il avait présidé une série d’auditions qui n’avaient alors trouvé aucun appui pour mettre fin aux opérations de la station. Des dispositions de plusieurs projets de loi, notamment le Space Frontier Act et les projets de loi d’autorisation de la NASA, prolongeraient les opérations de l’ISS jusqu’en 2028 ou 2030.

Aucun de ces projets de loi n’est devenu loi, mais Cruz a déclaré que la Maison Blanche semblait avoir compris le message. “Chose intéressante, ce bavardage sur l’ISS a disparu”, a-t-il déclaré.