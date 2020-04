Crytek confirme que Crysis Remaster arrivera sur PC, Xbox One, PS4, Switch

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Juste au moment où vous pensiez que le mème “Can it Run Crysis” pourrait être enfin, heureusement abandonné à la poubelle de l’histoire, Crytek a annoncé qu’il remasteriserait le jeu original pour du matériel moderne.

Le Crysis original, sorti en 2007, a été salué pour des visuels incroyables. Ce fut l’un des premiers jeux AAA à utiliser DirectX 10 et c’est l’énorme difficulté de l’exécuter dans les moindres détails et à haute résolution dans ce mode qui a donné naissance au «Peut-il exécuter Crysis?» meme en premier lieu. Il était quelque peu ironique que Crysis se retrouve avec la réputation du tout, car le jeu évoluait assez bien à des niveaux de détail inférieurs lors de l’exécution de DX9, et était jouable sur une large gamme de matériel.

L’édition remasterisée du jeu est en cours de développement par Crytek et Sabre Interactive. Saber Interactive est connu pour faire divers remasters et ports avec une petite IP sous licence ajoutée dans: Halo: Combat Evolved Anniversary pour Xbox 360, Halo: The Master Chief Collection pour Xbox One, World War Z, Ghostbusters: The Video Game Remastered, et The Witcher 3: Complete Edition pour Nintendo Switch ont tous été réalisés par SI. Le jeu tombe bientôt; la déclaration fait référence à «cet été», ce qui implique une date de lancement d’ici 2 à 4 mois pour toutes les plateformes actuelles. Voici ce que Crytek a à dire:

Crysis Remastered se concentrera sur les campagnes solo du jeu original et devrait contenir des textures de haute qualité et des ressources artistiques améliorées, un pack de texture HD, un anti-aliasing temporel, SSDO, SVOGI, des champs de profondeur à la pointe de la technologie, de nouveaux paramètres d’éclairage, un flou de mouvement et une cartographie d’occlusion de parallaxe, des effets de particules seront également ajoutés le cas échéant. D’autres ajouts tels que le brouillard volumétrique et les puits de lumière, le traçage de rayons basé sur logiciel et les réflexions d’espace d’écran fournissent au jeu une mise à niveau visuelle majeure. “Nous sommes ravis de travailler à nouveau sur la franchise Crysis et d’apporter à tous les fans de Crysis un remasterisateur digne de leur passion pour le jeu”, a déclaré Avni Yerli, PDG de Crytek. “C’est une opportunité passionnante de pouvoir ramener Crysis sur PC et consoles actuelles – même Nintendo Switch! – pour que toute une nouvelle génération de joueurs puisse vivre le frisson d’une bataille dans le Nanosuit. »

La référence au «ray tracing basé sur un logiciel» implique que Crytek ne s’appuiera sur aucun matériel spécifique pour gérer ses efforts de ray tracing. En vérité, on ne sait pas comment nous allons parler de lancer de rayons une fois que le RDNA2 d’AMD sera disponible. Jusqu’à présent, il y avait Nvidia RTX, qui implémente la norme Microsoft DirectX Raytracing (DXR). Une fois qu’AMD prend également en charge le DXR dans le matériel, nous pouvons voir des entreprises revenir à ce point – sauf qu’il est également possible que Crytek veuille effectuer un lancer de rayon sur des cartes qui ne prennent pas du tout en charge le DXR. Fondamentalement, le niveau de prise en charge du lancer de rayons que nous verrons pour les GPU en dehors des familles RDNA2 / Turing + n’est pas clair, même dans les jeux qui prennent en charge la fonctionnalité via une solution logicielle pure. Crytek a publié une référence de traçage de rayons «Neon Noir» capable de fonctionner à la fois sur du matériel AMD et Nvidia, si bien que la société travaille sur une solution de traçage de rayons ambivalente par le fournisseur.

Crytek n’a pas eu beaucoup de versions majeures récemment et le moteur de jeu de la société n’est pas aussi populaire pour les projets tiers qu’il l’était autrefois; nous avons entendu parler davantage des problèmes juridiques de la société avec Amazon que de tout nouvel IP de logiciel récemment. Le dernier projet de la société, Hunt: Showdown, a été publié plus tôt cette année avec des critiques modérément bonnes, mais n’a pas fait sensation avant que le coronavirus ne mange les calendriers de publication de tout le monde.

