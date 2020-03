Curiosity capture un panorama incroyable de 1,8 milliard de pixels sur Mars

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Il n’est pas facile d’amener un robot de la taille d’une voiture sur une autre planète, alors la NASA tire le meilleur parti du rover Curiosity extrêmement fiable. Le rover Perseverance de nouvelle génération (auparavant connu uniquement sous le nom de Mars 2020) sera bientôt en route vers la planète rouge, mais Curiosity établit toujours des records. La NASA vient de publier le plus grand panorama jamais capturé sur Mars grâce au rover courageux, composé de 1,8 milliard de pixels.

Contrairement aux robots, l’équipe de la NASA a besoin de temps libre à l’occasion. Pendant les vacances de Thanksgiving, ils ont configuré Curiosity pour commencer à prendre des photos en utilisant son instrument MastCam, une caméra à lumière visible avec une résolution de 1600 x 1200. L’équipe a également encordé l’objectif à angle moyen de faible résolution du MasCam pour ajouter le pont du robot et le robot bras à l’image à 360 degrés. Vous pouvez voir le bord du cratère Gale, le sommet du mont Sharp, Central Butte et même les traces du rover dans le panorama.

Ces caméras ont bien sûr une résolution bien inférieure à l’image finale, mais le rover est resté immobile du 24 novembre au 1er décembre de l’année dernière. Il a fallu plus de 1 000 images individuelles pour obtenir toutes les données d’image, et l’équipe a travaillé à assembler le panorama final au cours des derniers mois. La curiosité a passé environ six heures et demie à prendre les photos. Le programme mis en place par le contrôle de mission obligeait le robot à manœuvrer soigneusement son bras pour s’assurer que les photos restaient au point et ne capturaient des images que entre midi et 14 h, heure de Mars chaque jour, pour maintenir un éclairage homogène.

La curiosité a battu son propre record avec cette image. En 2013, le rover a généré une image de 1,3 milliard de pixels à la fois des caméras MastCam et des caméras de navigation monochromes. Le rover n’avait pas autant de temps pour capturer les images de cette image, donc les résultats n’étaient pas aussi jolis que le nouveau panorama.

La curiosité a atterri sur Mars en 2012 et n’a été conçue que pour fonctionner pendant 668 jours martiens. Il est actuellement au jour 2695, et la NASA a prolongé la mission indéfiniment. Il est tout à fait possible que Curiosity continue de rouler autour de Gale Crater longtemps après l’arrivée du rover Perseverance. Cette mission sera lancée en juillet 2020 et devrait toucher Mars en février 2021. Bien qu’elle soit basée sur Curiosity, Persévérance a des roues plus solides et plus d’instruments pour l’aider à rechercher des signes de vie sur la planète rouge. Sa MastCam-Z devrait également pouvoir prendre des panoramas encore meilleurs que Curiosity.

