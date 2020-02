Cygnus se lance dans la station spatiale

WASHINGTON – Un vaisseau spatial cargo Cygnus a été lancé le 15 février, transportant plus de trois tonnes de fournitures et d’expériences pour la Station spatiale internationale.

Une fusée Northrop Grumman Antares a décollé du Pad 0-A du port spatial régional Mid-Atlantic à 15 h 21. Eastern, transportant un vaisseau spatial Cygnus en mission désignée NG-13. Le Cygnus, maintenant en orbite, devrait être capturé par le bras robotique de la station vers 4 h 05, heure de l’Est, le 18 février.

Le lancement était prévu pour le 9 février, mais nettoyé quelques minutes avant le décollage en raison de données anormales provenant de l’équipement de soutien au sol. La NASA et Northrop Grumman ont reporté une deuxième tentative de lancement le 14 février en raison de forts vents de niveau supérieur.

Le Cygnus est nommé S.S.Robert Lawrence Jr. du nom du premier astronaute afro-américain, décédé dans un accident d’avion en 1967. Il transporte 3 337 kilogrammes de marchandises, dont environ 1 600 kilogrammes de matériel automobile et près de 1 000 kilogrammes de charges utiles scientifiques. Les fournitures de l’équipage et d’autres équipements constituent le reste de la cargaison du vaisseau spatial.

Parmi les charges utiles du Cygnus figurent des expériences scientifiques pour étudier les effets de la microgravité sur les bactériophages, qui sont des virus qui attaquent les bactéries, ainsi que des recherches sur la croissance des cellules osseuses. Le vaisseau spatial transporte le premier microscope électronique à balayage pour une utilisation dans l’espace, appelé Mochii et développé par la société Voxa basée à Seattle, pour soutenir la recherche dans les stations.

«Nous sommes très enthousiastes pour une grande partie de la science que Cygnus propose. Cygnus est un formidable catalyseur de la poursuite de la science sur l’ISS », a déclaré Heidi Parris, scientifique adjointe du programme ISS à la NASA, lors d’un briefing de pré-lancement le 8 février au Wallops Flight Facility ici.

Le matériel du véhicule sur Cygnus comprend un nouveau système de communication appelé ColKa pour le module Columbus sur la station qui fournira une bande passante accrue en communiquant via les satellites du système européen de relais de données. Une nouvelle caméra externe haute définition est à bord qui remplacera une caméra similaire défaillante lors d’une sortie dans l’espace prévue provisoirement pour le printemps.

Le Cygnus restera à la station jusqu’en mai, avec environ 3 700 kilogrammes de déchets à éliminer. Après son départ de la station, Cygnus réalisera la dernière d’une série d’expériences de combustion, appelée Saffire-4, pour tester comment les matériaux brûlent en microgravité avec différentes quantités d’oxygène avant que le vaisseau spatial ne rentre.

Ce lancement intervient seulement trois mois et demi après la précédente mission cargo Cygnus, NG-12, qui a été lancée le 2 novembre. C’est le temps le plus court entre les missions Cygnus, qui ces dernières années ont été espacées, en moyenne, d’environ six mois d’intervalle.

“C’est un peu plus compressé que ce que nous avons fait, donc nous avons travaillé dur”, a déclaré Kurt Eberly, vice-président d’Antares chez Northrop Grumman, lors du briefing de pré-lancement. Il a déclaré que la société avait recours à d’autres ressources, telles que des techniciens qui travaillent sur d’autres véhicules à la base aérienne de Vandenberg en Californie, pour accélérer les préparatifs de ce lancement.

“Nous sommes heureux de pouvoir répondre à tout ce dont notre client a besoin”, a déclaré Frank DeMauro, vice-président et directeur général des systèmes spatiaux tactiques chez Northrop Grumman, qui a déclaré que la NASA avait demandé à Northrop de monter le lancement de quelques mois.

La prochaine mission Cygnus sur l’ISS est actuellement prévue pour octobre, mais pourrait changer en fonction du calendrier des missions d’équipage commercial. Après avril, la station ne comptera qu’un équipage de trois personnes, dont un seul astronaute américain, Chris Cassidy, jusqu’à ce que le Crew Dragon de SpaceX ou le CST-100 Starliner de Boeing commence à voler des astronautes vers la station.

“Nous discutons de la meilleure cadence sur laquelle lancer les missions de fret, et un facteur est quand nous aurons des membres d’équipage à bord”, a déclaré Ven Feng, directeur du bureau d’intégration des transports ISS de la NASA. L’horaire des véhicules d’équipage commerciaux ainsi que les plans pour terminer les recherches scientifiques sur la station sont des facteurs clés de cette planification.

Feng a déclaré que Northrop a fait un travail “énorme” démontrant sa capacité à voler plus tôt que prévu pour la mission NG-13. “Nous pourrons peut-être reprendre cela dans un avenir proche”, a-t-il ajouté.