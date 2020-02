D-Wave lance le service cloud Leap 2 pour les applications quantiques hybrides – .

D-Wave Systems dévoile son service d’informatique en nuage quantique Leap 2. (Graphique D-Wave)

Qu’est-ce qui vient après un saut quantique? Pour Burnaby, en Colombie-Britannique, D-Wave Systems, c’est Leap 2, la dernière itération de son service d’informatique quantique basé sur le cloud.

Leap 2 s’appuie sur 18 mois d’expérience avec le service Leap de D-Wave, basé sur l’ordinateur de recuit quantique 2000Q de la société. Le service mis à niveau dispose d’un solveur hybride qui permet aux utilisateurs de résoudre des problèmes complexes avec jusqu’à 10000 variables, en utilisant un mélange de ressources cloud quantiques et classiques, ainsi qu’un inspecteur de problèmes qui permet aux développeurs d’utiliser des outils visuels pour mapper leurs problèmes sur l’unité de traitement quantique.

Il existe un environnement d’application Quantum étendu et un environnement de développement intégré avec un SDK Ocean configuré et prédéfini pour le développement de Python hybride quantique. Leap 2 est également conçu pour bien fonctionner avec le système informatique Advantage de 5 000 qubits de nouvelle génération de D-Wave, dont la sortie est prévue plus tard cette année.

La mise à niveau du cloud quantique vise à suivre le rythme de services similaires tels que le service Azure Quantum de Microsoft et la plateforme Amazon Braket d’Amazon Web Services (qui a D-Wave comme partenaire). D-Wave explorera plus en profondeur les nouvelles fonctionnalités de Leap 2 lors d’un webinaire sur la «prévisualisation» prévu à 10 h 00 HP jeudi.