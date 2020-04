D-Wave rend le temps informatique quantique gratuit à quiconque lutte contre le coronavirus

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Au cours des dernières années, des fabricants comme Google, Intel et IBM ont travaillé sur la mise en œuvre d’ordinateurs quantiques universels et ont démontré qu’ils peuvent être utilisés pour effectuer des travaux utiles. Une autre société, D-Wave, s’est concentrée sur la construction de recuits quantiques plutôt que sur un ordinateur quantique universel. Le recuit quantique peut être utilisé pour un sous-ensemble plus limité de problèmes, mais cette approche a également aidé D-Wave à être l’un des premiers fabricants à commercialiser.

Maintenant, la firme ouvre ses ordinateurs quantiques à quiconque a des idées sur la façon de les utiliser pour trouver un remède pour Covid-19. D-Wave et un certain nombre de ses clients, dont Cineca, Denso, Forschungszentrum Jülich, Kyocera, MDR, Menten AI, NEC, OTI Lumionics, QAR Lab at LMU Munich, Sigma-i, Tohoku University et Volkswagen, offrent tous collectivement assistance via l’accès à l’équipe d’ingénierie, conseils sur la façon de formuler les problèmes pour un système D-Wave et développement de solutions.

Un récent article sur DWaveSys déclare:

Nous mettons gratuitement à disposition des ressources Leap pour lutter contre COVID-19. Cela comprend du temps sur nos unités de traitement quantique (QPU) et nos solveurs hybrides, ainsi que l’accès à une multitude d’autres ressources pour vous aider à démarrer, y compris notre environnement de développement intégré en ligne (IDE), des forums de discussion communautaires, du matériel d’apprentissage, etc. .

Le mois dernier, D-Wave a annoncé Leap 2, un nouveau service cloud quantique pour la création et le déploiement d’applications quantiques (c’est la plate-forme mentionnée ci-dessus). Selon le PDG Alan Baratz, les machines de D-Wave peuvent être utilisées pour trouver de nouvelles méthodes de diagnostic de la maladie, modéliser sa propagation, évaluer les combinaisons potentielles de médicaments et calculer la distribution de l’approvisionnement.

«Le système D-Wave, de par sa conception, est particulièrement bien adapté pour résoudre un large éventail de problèmes d’optimisation, dont certains pourraient être pertinents dans le contexte de la pandémie de COVID-19», a déclaré Baratz à VentureBeat. «Les applications potentielles qui pourraient bénéficier de l’informatique hybride quantique / classique incluent la découverte et les interactions de médicaments, la modélisation épidémiologique, l’optimisation de la logistique hospitalière, l’optimisation des dispositifs médicaux et de la fabrication des fournitures, et au-delà.»

L’informatique quantique rejoint la bataille!

Il n’est pas surprenant de voir des ressources quantiques utilisées contre le virus du SRAS-CoV-2. Les ressources informatiques classiques dédiées à la lutte contre Covid-19 ont considérablement augmenté ces dernières semaines. Voici les dernières nouvelles de Folding @ Home:

La référence à «x86 FLOPS» est un effort de l’équipe FAH pour synchroniser toutes leurs mesures FLOP en une seule métrique. Après avoir traversé la barrière exascale la semaine dernière, la croissance de la FAH semble avoir diminué, mais n’oubliez pas – il n’est pas trop tard pour jeter votre chapeau dans le ring et analyser certaines données pour essayer de trouver des points faibles potentiels dans le virus. FAH publie régulièrement des mises à jour sur ses efforts contre Covid-19 et un certain nombre de nouvelles unités de travail ont récemment été mises à disposition pour les configurations à processeur uniquement, afin que tout le monde puisse contribuer même si vous avez un ancien GPU.

Quant à savoir si l’informatique quantique peut découvrir quelque chose de spécifique sur Covid-19 que les machines classiques ne peuvent pas modéliser, c’est très tôt, et je ne veux pas faire ce genre d’hypothèse pour le moment. Il est possible, cependant, que la combinaison de solutions quantiques et classiques conduise toujours à une solution plus rapide que l’informatique classique seule, et à l’heure actuelle, chaque jour compte.

Maintenant lis: