Dans 60 ans, une étoile explosera et deviendra incroyablement brillante dans le ciel

Dans environ 60 ans, les habitants de la Terre vont assister à un spectacle stellaire assez spectaculaire. Alors que nous approchons de la fin du 21e siècle, les astronomes prédisent qu’une étoile éloignée appelée V Sagittae s’embrasera, devenant l’un des objets les plus brillants du ciel. Elle peut même se révéler plus lumineuse que la planète Vénus vue de la Terre. L’effet sera temporaire, mais V Sagittae recevra beaucoup d’attention pendant ce temps.

V Sagittae est en fait un système binaire situé à environ 1100 années-lumière, mais ce n’est pas votre binaire ordinaire comme Sirius ou Alpha Centauri A-B. C’est ce qu’on appelle une variable cataclysmique, une classe de systèmes binaires où une naine blanche siphonne lentement le matériau stellaire loin d’un partenaire nain rouge. Au fil du temps, le matériau s’accumule dans un disque d’accrétion autour de la naine blanche jusqu’à ce qu’il s’effondre vers l’intérieur et libère une explosion d’énergie. V Sagittae n’est même pas votre variable cataclysmique typique – c’est le seul système connu dans lequel l’étoile compagnon est plus massive que la naine blanche, qui est un reste stellaire d’une étoile morte qui a perdu la majeure partie de sa masse. Pour cette raison, le prochain événement V Sagittae va être un vrai doozy.

Les astronomes ont annoncé le sort de V Sagittae cette semaine lors de la 235e réunion de l’American Astronomical Society à Honolulu. Actuellement, V Sagittae est un objet sombre que vous ne pouvez voir qu’avec un télescope modérément puissant, mais il était encore plus sombre. Des astronomes ont récemment analysé de vieilles photos du ciel archivées par le Harvard College Observatory. En comparant ces observations à des observations plus récentes, l’équipe a constaté que V Sagittae double de luminosité tous les 89 ans. Cela signifie que l’étoile compagnon se dirige vers le nain blanc beaucoup plus rapidement que quiconque ne s’y attendait, et les deux vont entrer en collision dans 60 ans, plus ou moins 16 ans.

Au cours des prochaines décennies, le V Sagittae deviendra progressivement plus lumineux à mesure que davantage de matière se déversera dans la naine blanche. Finalement, les étoiles fusionneront et presque tout le gaz de l’étoile compagnon formera une couche de fusion d’hydrogène autour de la naine blanche. Les scientifiques s’attendent à ce que V Sagittae éclipse Sirius, qui est actuellement l’étoile la plus brillante du ciel et à seulement 8,6 années-lumière. Les astronomes pensent que V Sagittae sera presque aussi lumineux qu’une supernova à son apogée, mais cela ne durera qu’un mois environ. Vous pouvez parier que tous les télescopes du monde regarderont le spectacle.

