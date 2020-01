Dans cette Mercedes-Benz à thème «Avatar», deux coeurs battent comme un

Mercedes-Benz VISION AVTR

LAS VEGAS – Le Mercedes-Benz Vision AVTR, comme dans Avatar le film (et le réalisateur James Cameron est apparu sur scène), a fait ses débuts écologiques lundi soir au CES 2020. C’est la vue du constructeur automobile d’un véhicule électrique à batterie / autonome véhicule prêt pour un avenir durable. AVTR signifie Advanced Vehicle Transformation.

Il y a beaucoup de trucs de sortie dans la voiture, comme 33 échelles mobiles à l’arrière. (Ce qui n’est pas dans la voiture, ce sont les portes latérales.) L’AVTR reconnaît le conducteur à partir de son rythme cardiaque et de sa respiration, et donne une impulsion affirmative sur le dossier du siège, car le passager et le véhicule deviennent un seul «organisme symbiotique».

Il y a aussi une avancée technique importante: les batteries Vision AVTR utiliseraient des matériaux à base de graphène sans métaux des terres rares et seraient compostables en fin de vie, selon Mercedes.

Mercedes dit que l’AVTR est «inspiré par le monde de Pandora [from the movie] … Une toute nouvelle interaction entre l’homme, la machine et la nature. »Bien qu’il soit facile de se moquer de certains excès des voitures de démonstration, comme les roues de la route avec des rayons qui s’allument, comme si elles provenaient des pièces de rechange SEMA qui a eu lieu l’automne dernier, Mercedes étudie comment la voiture et les passagers pourraient se compléter. La personne occupant le siège avant gauche, l’ancien conducteur, n’a plus le stress de gérer la circulation et de décider quels automobilistes faire reculer. Ainsi, la voiture pourrait apaiser, masser, divertir et même éduquer les enfants à l’arrière.

Le manifeste AVTR complet – désolé, version informative – contient 10 200 mots ou 21 pages au format PDF. (Boomers, c’est un article à double interligne de 34 pages.) Nous avons particulièrement apprécié la description, vers la fin, des enfants dans la voiture:

Le Vision AVTR détecte automatiquement quand une famille est à bord et s’adapte en conséquence dans ses fonctions. Par exemple, les sièges avant sont connectés au siège arrière via la fonction Child Connect. Des moniteurs peuvent être utilisés pour surveiller le bien-être des enfants à l’arrière par les parents à l’avant. En tant que connexion supplémentaire entre les sièges avant et l’arrière, le pouls des passagers avant à l’arrière de leurs sièges est visualisé par la lumière. Cela donne aux jeunes détenus [that’s what it said, “inmates” – Ed.] en particulier un sentiment de connectivité et de sécurité dans les sièges arrière.

Il y a des technologies sérieuses. L’AVTR peut marcher en crabe / conduire latéralement ou en biais. Imaginez que vous vous installiez dans le plus petit espace de stationnement possible. Il utilise des tissus en microfibre végétalien pour les sièges. Il va sans dire que tous les bois de la voiture sont cultivés de manière durable. Ensuite, il y a la batterie:

Technologie de batterie organique en matériaux recyclables: pour la première fois, le véhicule concept Vision utilise une technologie de batterie révolutionnaire basée sur la chimie des cellules organiques à base de graphène, totalement exempte de terres rares et de métaux. Les matériaux de la batterie sont compostables et donc entièrement recyclables. De cette façon, la mobilité électrique devient indépendante des ressources fossiles. En conséquence, Mercedes-Benz souligne la grande pertinence d’une future économie circulaire dans le secteur des matières premières.

À chacun, le sien. Ce qui peut être futuriste pour certains peut être un exercice de style inhabituel, voire étrange. L’arôme des mauvaises herbes imprègne le Strip (Las Vegas Boulevard) de nos jours, en particulier les passages supérieurs pour piétons, et il y a un bon endroit pour réfléchir à la conception et à la signification du véhicule:

Quel motif central représente le design? Le monde en harmonie et en symbiose avec la nature sont nos principes directeurs. Nous avons conçu le showcar comme un système holistique. Tout peut être changé et a en même temps un impact sur tout l’organisme – ou la voiture. Même la forme extérieure reflète cela. Il est toujours clairement reconnaissable comme une automobile, mais avec de nombreuses références aux êtres naturels. Nous voulions concevoir une voiture qui pourrait se connecter de manière transparente avec ses passagers. L’expérience utilisateur en tant qu’élément central est comparable à un organisme symbiotique. Notre philosophie de conception de la pureté sensuelle est toujours le principe directeur – notre âme esthétique, pour ainsi dire.

Le véhicule Vision AVTR ne sera pas vendu aux consommateurs. (Achèteriez-vous une Mercedes sans portes latérales?) Mais comme exercice de style, c’est amusant. Et nous verrons certainement certains éléments arriver sur le marché. Il est grand temps que les constructeurs automobiles haut de gamme proposent plus de tissus intérieurs qui n’étaient pas jadis l’extérieur d’un animal de ferme. Et nous pouvons certainement utiliser des véhicules qui isolent les occupants du monde extérieur.

