Dans les coulisses du centre névralgique de voiture autonome d’Aptiv au CES 2020

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Aussi amusant que ce soit de faire un tour dans une voiture autonome (même si elle a un conducteur de sécurité), il n’y a que tant de fois ce qui est assez excitant pour écrire. Donc, pour changer, Aptiv, l’un des principaux fournisseurs de composants automobiles et innovateur dans la technologie de conduite autonome, m’a proposé une visite en coulisses de leur centre technique de Las Vegas au lieu d’un autre essai. Leur LVTC est responsable à la fois du fonctionnement global de la vaste flotte de véhicules autonomes qu’il exploite avec Lyft à Las Vegas et du travail sur les portions de la technologie sous-jacente.

Pour mettre cela en contexte, depuis près de deux ans, les clients de Lyft ont pu choisir de se procurer une voiture autonome pour les transporter à Las Vegas – au lieu d’un véhicule plus traditionnel. Il s’agit donc d’un véritable service commercial. Il est limité à certains points de dépôt et points de ramassage (3 400 actuellement, avec Aptiv annonçant ici au salon qu’il commencera à tester l’ajout de l’aéroport à cette liste), mais c’est l’un des plus grands et des plus anciens commerciaux déploiements partout.

Aptiv Garage: Si les compagnies de taxi investissaient autant, nous pourrions ne pas avoir Uber

Avec une capacité de 130 véhicules, le garage climatisé et impeccable d’Aptiv témoigne du niveau d’investissement des sociétés de véhicules autonomes dans leurs opérations. Il comprend un espace de laboratoire à étalonnage complet, où les véhicules sont placés sur une plaque tournante et ont leurs capteurs lidar, radar et caméra 20 ou plus étalonnés toutes les 6 à 8 semaines ou après que le véhicule subit des dommages ou frappe un grand nid de poule. C’est quelque chose à penser avant d’aller trop loin devant vous en souhaitant une voiture de niveau 4 dans votre garage. Les stands ont tous des baisses pour les flux de données pour attirer la quantité massive d’informations générées par chaque voiture dans le centre de données de 5 pétaoctets du site et via une liaison de données 10 Gbit vers les autres centres de R&D de l’entreprise, si nécessaire. Une rangée de chargeurs de voiture est prête pour l’arrivée des nouveaux hybrides Pacificas dans la flotte.

Centre d’opérations d’Aptiv: gestion de flotte de haute technologie

La sauvegarde de la flotte de 30 voitures autonomes ou plus sur la route – 2 équipes par jour, 7 jours par semaine – est un centre d’opérations de pointe qui surveille et peut aider à positionner les voitures. Lors de ma visite, il y avait environ 10 personnes et environ 30 écrans d’ordinateur et de télévision. Je n’étais pas autorisé à photographier là-bas, mais les téléviseurs muraux affichaient des statistiques actuelles, une carte des emplacements de la flotte actuelle et, de temps en temps, un flux vidéo en temps réel à partir de la caméra de tableau de bord ou de la lecture du tableau de bord d’une voiture spécifique. Derrière le centre des opérations se trouvent de vastes installations pour les employés, y compris un centre de formation où les chauffeurs de sécurité passent la moitié de leurs premières 6-8 semaines avec l’entreprise à apprendre les cordes (l’autre moitié est consacrée à l’apprentissage et à la formation sur la route).

Générations de véhicules de recherche sur la conduite autonome d’Aptiv

Au Tech Center, plusieurs générations de plates-formes de test d’Aptiv sont exposées. Chacun est plus élégant que le précédent. Les voitures Audi ont été les premières à rouler d’un océan à l’autre de manière presque autonome (Aptiv indique 99%). Ils ont laissé la place à la plateforme BMW que les pilotes de démonstration connaissent bien. Impressionnant, les deux véhicules semblent plus ou moins normaux, tout en cachant le lidar 9-10, le radar 9-10 et plusieurs caméras. En utilisant plusieurs lidar, ils peuvent tous être bien cachés à l’intérieur du contour de la voiture. Pas de godet KFC sur le toit. Il y a même un cool radar caché sur la BMW qui se révèle dans les situations où la circulation croisée est particulièrement importante.

J’ai pu voir, mais pas photographier, la plate-forme nouvelle génération basée sur Pacifica d’Aptiv. Comme beaucoup d’autres efforts AV, Aptiv a choisi le Pacifica pour deux bonnes raisons. L’une, apparemment banale, est que les portes sont toutes automatisées. Pas besoin d’envoyer un technicien pour fermer la porte après un passager oublieux. Et le Pacifica propose des systèmes de contrôle redondants, qu’Aptiv considère comme essentiels à la sécurité. Les Pacificas seront testés cette année, mais Aptiv n’avait pas de date à laquelle ils pourraient prendre des passagers.

Coentreprise autonome d’Aptiv avec Hyundai

Aptiv ne manque pas d’enthousiasme pour la recherche sur l’auto-conduite, il peut donc être surprenant que la société transforme l’intégralité de son programme AV de niveau 4 à niveau 5 en une coentreprise détenue à moitié avec le géant automobile Hyundai. J’ai pu passer un peu de temps avec le PDG de la nouvelle société, Aptiv Mobility, Karl Iagnemma, et lui poser des questions sur la joint-venture et son avenir. Pour commencer, il a expliqué pourquoi les deux sociétés se sont associées. Bien qu’Aptiv travaille dans le domaine depuis plus d’une décennie, chaque nouvelle génération de véhicules d’essai doit être essentiellement fabriquée à la main. Pour atteindre l’échelle, ils avaient besoin d’un partenaire automobile qui pourrait créer les voitures nécessaires dans le monde entier. La présence mondiale de 7,5 millions de véhicules par an de Hyundai répond parfaitement à ce besoin. Il en va de même de son chéquier, qui rapporte 2 milliards de dollars (dont 1,6 milliard en espèces) à la coentreprise.

En échange, Hyundai fait un énorme bond en avant dans sa future pile technologique. Mais Iagnemma a souligné que la joint-venture est une entreprise indépendante, sans aucune relation exclusive avec ses sociétés mères, et recherchera des partenaires et des clients à travers l’industrie. En ce qui concerne le calendrier – toujours une question épineuse pour l’industrie de l’auto-conduite – il voit les déploiements de flotte continuer à évoluer. Aptiv prévoit de commencer à tester des véhicules vraiment sans conducteur dans les rues de la ville plus tard cette année, suivis par de plus grandes flottes de véhicules accompagnés, mais il ne s’attend pas à ce que le coût des composants des capteurs nécessaires et à calculer soit pratique pour les véhicules de consommation jusqu’à environ 2030 J’ai également posé des questions sur l’état du partenariat Lyft avec l’entreprise. Ils m’ont dit que pendant que Lyft ouvrait ses efforts, Aptiv espérait toujours être un client à l’avenir.

Parallèlement à la chronologie, l’une des autres questions délicates pour l’industrie est le choix de la technologie des capteurs. J’ai demandé à Iagnemma comment il voyait le réseau de capteurs évoluer au fil du temps. Actuellement, il voit la nécessité d’une détection multimodale (dans ce cas, lidar, radar et caméras) de continuer dans un avenir prévisible. À la fois pour la redondance et pour des fonctionnalités complémentaires dans diverses conditions de conduite (les lidars ne peuvent pas voir les feux rouges, par exemple, mais les caméras ne peuvent pas voir les choses qui ne sont pas allumées, etc.) Un type de capteur supplémentaire que la flotte Aptiv utilise (outre le GPS évident) une paire de capteurs qui peuvent écouter les feux de circulation à 120 intersections de Las Vegas. Ils servent de sécurité intégrée à la caméra utilisée pour la détection des feux rouges.

Les flottes de niveau 4 sont-elles vraiment l’avenir du covoiturage urbain?

Compte tenu des milliards investis par chacune d’au moins une douzaine d’entreprises – les investisseurs en croisières ont à eux seuls versé plus de 5 milliards de dollars en espèces actuelles et engagées ainsi que les services promis dans sa flotte d’essai – l’industrie prévoit clairement un moment où les flottes de véhicules de niveau 4 parcourent les rues. des villes du monde entier. J’ai fait de mon mieux pour sortir quelques statistiques de mon guide Lyft pour voir comment les flottes se débrouillent dans le monde réel. Il a déclaré que l’efficacité des véhicules était similaire à celle des véhicules ordinaires avec chauffeur et, de façon anecdotique, que les trajets avec leurs voitures autonomes n’étaient pas sensiblement plus lents que ceux avec chauffeurs (ce qui est un coup sur Cruise à San Francisco, où éviter certaines intersections et routes peut ajouter beaucoup de temps aux trajets sans chauffeur).

Jusqu’à présent, la flotte Lyft d’Aptiv a effectué un peu plus de 95 000 voyages à Las Vegas (le nombre était affiché bien en vue dans le centre des opérations). L’une des choses qu’ils ont apprises est que les passagers sont très curieux de la technologie et que l’une des tâches principales du deuxième conducteur de sécurité consiste à répondre aux questions des passagers. Ils ont également déclaré que les passagers étaient uniformément positifs à propos de l’expérience, bien que, bien sûr, ce ne soit pas vraiment une véritable expérience sans conducteur, car ils sont dans la voiture avec deux conducteurs. Mon impression générale est qu’Aptiv Mobility est un effort bien pensé et bien positionné pour créer des véhicules pratiques basés sur le parc, adaptés à des zones finies pouvant être cartographiées et surveillées. Il positionne également Aptiv lui-même et Hyundai pour le jour où les véhicules autonomes de niveau 4 deviendront pratiques pour les consommateurs.

Maintenant lis: