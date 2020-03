Dans quelle mesure votre hôpital est-il préparé pour le coronavirus? Cet outil peut vous dire – .

Votre hôpital aura-t-il suffisamment de lits pour les patients atteints de coronavirus? Un nouvel outil de ProPublica peut estimer le degré de préparation de votre localité à la pandémie.

L’outil est basé sur des données virales réelles et des informations sur les lits d’hôpitaux disponibles à travers les États-Unis.

Pratiquer la distance sociale et rester à la maison est toujours notre meilleure arme contre la propagation du virus.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Un nouvel outil en ligne de ProPublica peut vous montrer une estimation de la préparation de votre système de santé local pour gérer la nouvelle épidémie de coronavirus. L’outil, qui est facilement accessible en ligne, rassemble un tas de données et les digère pour vous fournir la projection la plus précise de la façon dont vos hôpitaux locaux se comporteront face à divers degrés de propagation du COVID-19.

Selon la rapidité avec laquelle la situation évolue, l’outil pourrait offrir une lueur d’espoir aux personnes qui ont peur que leurs hôpitaux et cliniques à proximité ne soient pas en mesure de traiter de nouveaux patients. Cependant, si la maladie se propage rapidement à travers le pays, c’est un rappel brutal qu’aucun coin des États-Unis n’est suffisamment préparé pour un scénario vraiment catastrophique.

L’outil de ProPublica saisira de vagues données de localisation basées sur les informations de localisation de votre navigateur et offrira un aperçu du type de pression que la pandémie COVID-19 exercera sur les ressources de santé dans votre région. Il décompose les projections basées sur différents modèles de vitesse de propagation du virus.

Par exemple, si 40% de la région est infectée sur une période de 18 mois, il peut y avoir suffisamment de lits d’hôpital pour traiter les personnes présentant des symptômes graves. Cependant, si ce nombre de patients afflue dans les hôpitaux en seulement 6 mois, cela risque de submerger le système, certains patients étant confrontés à des conséquences désastreuses.

Il est important de noter qu’il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le nouveau coronavirus et, à cause de cela, nous ne pouvons pas prédire sa propagation. Il a été signalé que les personnes infectées peuvent rester sans symptômes pendant deux semaines ou ne présenter aucun symptôme, ce qui facilite la propagation du virus à d’autres personnes susceptibles de tomber beaucoup plus malades.

C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles les recommandations sur l’éloignement social sont si importantes à suivre. Si nous pouvons empêcher le virus de passer d’une personne à une autre à un rythme rapide, cela donnera à nos systèmes de santé le temps de traiter le plus de cas graves possible. Si vous ne suivez pas actuellement les conseils des agences étatiques et fédérales pour rester à la maison et éviter de partir sauf en cas d’absolue nécessité, il est temps de prendre cette situation au sérieux.

Alors que de plus en plus d’États américains commencent à tester les patients à un rythme plus élevé, nous devrions être prêts à voir le nombre de personnes infectées monter en flèche. Cela ne signifie pas que nos mesures ne fonctionnent pas, bien sûr, cela signifie simplement que nous obtenons enfin une image réelle de l’épidémie. Ces chiffres se courberont dans la bonne direction si nous faisons tous notre part.

Source de l’image: Pius Koller / imageBROKER / REX / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.