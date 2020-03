D’Ardunio à Raspberry Pi en ESP32, c’est votre guide de formation à l’électronique de bricolage

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Si vous aimez les gadgets, inventer ou simplement résoudre de vieux problèmes simples, alors vous êtes né au bon moment. Au cours de la dernière décennie, l’explosion des environnements électroniques de bricolage autour d’éléments tels que les cartes de circuits imprimés Arduino, le micro-ordinateur Raspberry Pi et les microcontrôleurs ESP32 ont contribué à rendre pratiquement toute idée folle possible.

Vous voulez construire un lanceur de balles de ping-pong à détection de mouvement? Quelqu’un est en avance sur vous! Vous pensez que ce serait cool de transformer un reflex numérique en un appareil d’astronomie du ciel nocturne? Ouais, ça le ferait! Ou vous voulez transformer un Raspberry Pi en votre propre émetteur radio FM? Umm… bien sûr!

Les possibilités sont infinies. C’est juste de savoir comment assembler toutes ces pièces variées en quelque chose d’incroyable. Avec la formation sur le pack complet de Raspberry Pi 2020 et Arduino A-Z Hero Maker (74,99 $, 84% de réduction), vous aurez les connaissances nécessaires pour commencer certains projets incroyables.

Vous passerez près de 100 heures à dévorer neuf cours distincts et une paire d’ebooks, tous explorant toutes les bases de la galaxie de potentiel dans chacune de ces arènes créatives extrêmement fertiles.

Tinkerers a utilisé les cartes Arduino Uno comme squelette pour presque tous les types de construction électronique et robotique. le Arduino étape par étape: mise en route et Arduino étape par étape: devenir sérieux des cours pour expliquer tout cela tout en guidant les utilisateurs à travers un ensemble de projets amusants, en construisant tout, d’un robot à deux roues à capteur à votre propre voiture télécommandée en état de marche jusqu’à une station d’accueil connectée au Web pour surveiller les changements environnementaux.

Raspberry Pis peut faire pratiquement n’importe quoi, mais vous ne vous rendez peut-être pas compte du rôle qu’ils ont joué dans la promotion de la blockchain et de l’extraction de crypto-monnaies. Le cours et l’ebook inclus décrivent l’ensemble du processus, permettant aux utilisateurs de se familiariser avec les marchés des crypto-monnaies et comment vous pouvez réellement gagner de l’argent réel dans le processus.

Pendant ce temps, si Arduino est le corps et Raspberry Pi est le cerveau de beaucoup de ces projets amusants, alors ESP32 et leurs émetteurs de faible puissance pourraient être considérés comme un système nerveux. Alors le ESP32 pour les gens occupés et ESP32 Unleashed Les cours examinent comment ces composants compatibles WiFi et Bluetooth fonctionnent et peuvent être intégrés dans un projet plus vaste.

Prendre toute cette formation séparément coûterait près de 500 $, alors profitez-en dès maintenant pour économiser des centaines sur le prix et obtenir tout cet apprentissage super cool pour seulement 74,99 $.

