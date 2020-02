De faux «remèdes» pour le coronavirus se répandent sur Facebook – .

Partout dans le monde, les responsables de la santé se démènent pour trouver des solutions au coronavirus. L’épidémie est apparue en Chine il y a quelques semaines et, jusqu’à présent, elle a infecté près de 10 000 personnes et a été accusée de plus de 200 morts. Il s’agit d’une actualité majeure, et s’il y a un endroit sur Internet où les actualités se transforment en versions méconnaissables de leur ancien moi, c’est Facebook.

Dans une nouvelle publication sur le blog officiel de Facebook, la société s’engage à surveiller les publications concernant les coronavirus sur sa plateforme. Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, Facebook regorge d’informations totalement fausses, absolument incorrectes et trompeuses sur l’épidémie. Je sais, c’est incroyablement choquant.

L’Organisation mondiale de la santé déclarant l’épidémie une urgence sanitaire internationale, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui diffusent toutes sortes d’informations sur la propagation du virus et des conseils sur la façon de le combattre. Malheureusement, beaucoup d’informations apparaissant sur Facebook sont tout simplement erronées.

Facebook explique:

Notre réseau mondial de vérificateurs de faits tiers poursuit son travail en examinant le contenu et en démystifiant les fausses déclarations qui se propagent en rapport avec le coronavirus. Lorsqu’ils évaluent les informations comme fausses, nous limitons leur diffusion sur Facebook et Instagram et montrons aux gens des informations précises de ces partenaires. Nous envoyons également des notifications aux personnes qui ont déjà partagé ou tentent de partager ce contenu pour les avertir qu’il a été vérifié.

La société a également déclaré qu’elle commencerait à supprimer les publications qui tentaient de diffuser des théories du complot sur le virus, en particulier lorsqu’elles étaient alertées par «des organisations de santé mondiales de premier plan».

Cela inclut les allégations liées à de faux traitements ou à des méthodes de prévention – comme l’eau de Javel guérit le coronavirus – ou des allégations qui créent de la confusion sur les ressources de santé disponibles. Nous bloquerons ou restreindrons également les hashtags utilisés pour diffuser la désinformation sur Instagram, et nous effectuons des balayages proactifs pour trouver et supprimer autant de contenu que possible.

En tant que plus grand réseau social de la planète, il est extrêmement important que Facebook ne devienne pas un refuge pour les mauvaises informations sur l’épidémie de coronavirus. Malheureusement, il semble que le problème existe déjà, et maintenant c’est à l’entreprise de trouver un moyen de l’arrêter.

Source de l’image: Photo par Valentin Wolf / imageBROKER / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot, et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.