De minuscules météorites et des modèles informatiques suggèrent une couverture de CO2 au début de la Terre – .

Les sphérules riches en fer comme celles illustrées ici peuvent contenir des indices chimiques sur la composition de l’atmosphère de la Terre au début. (Photo UW / Don Brownlee)

Aujourd’hui, l’augmentation du dioxyde de carbone dans l’atmosphère est une source de préoccupation, mais il y a 2,7 milliards d’années, des niveaux élevés de CO2 ont probablement maintenu notre planète suffisamment chaude pour la vie, même si le soleil était environ 20% plus faible qu’aujourd’hui.

Une étude récemment publiée, basée sur des analyses de micrométéorites anciennes et une nouvelle série de modélisation informatique, estime à quel point ces niveaux de CO2 étaient élevés. Le niveau le plus probable est quelque part au-dessus de 70% de CO2, rapportent aujourd’hui des scientifiques de l’Université de Washington dans la revue en libre accès Science Advances.

C’est une bonne nouvelle pour les astrobiologistes, car un tel environnement correspond bien à une image d’une Terre primitive où les températures moyennes mondiales étaient au milieu des années 80 Fahrenheit (environ 30 degrés Celsius) ou plus fraîches. Les niveaux élevés de CO2 ne seraient pas habitables pour nous, humains, mais ce serait bien pour les premiers organismes qui gouvernaient la Terre avant que les niveaux d’oxygène atmosphérique n’augmentent.

Les résultats “pourraient également éclairer notre compréhension des exoplanètes semblables à la Terre et de leur habitabilité potentielle”, a déclaré l’équipe d’étude, dirigée par le chercheur UW Owen Lehmer.

Lehmer et ses collègues ont commencé par une analyse chimique de minuscules billes de métal trouvées il y a des années dans du calcaire vieux de 2,7 milliards d’années du nord-ouest de l’Australie. Ces morceaux riches en fer sont venus sur Terre sous forme de micrométéorites de l’espace. En tombant dans l’atmosphère, les morceaux se sont réchauffés pour devenir des gouttelettes de métal fondu, puis se sont figés en perles en refroidissant.

Alors que les micrométéorites étaient à l’état fondu, elles ont réagi chimiquement avec les gaz dans l’atmosphère. Une partie du fer s’est transformée en minéraux oxydés tels que la wüstite et la magnétite. En analysant l’étendue de l’oxydation et en faisant des hypothèses sur la composition atmosphérique, les scientifiques peuvent estimer la quantité de gaz qui étaient présents à l’époque.

Une précédente équipe de chercheurs a supposé que les micrométéorites réagissaient principalement avec l’oxygène gazeux, mais cela a conduit à des conclusions qui n’étaient pas synchronisées avec d’autres preuves sur l’environnement de la Terre au début. Les scientifiques d’UW ont opté pour une approche différente, en supposant que le dioxyde de carbone était le principal oxydant.

Lorsque l’équipe de recherche a calculé les chiffres, elle a découvert qu’une large gamme de concentrations de CO2 pouvait expliquer les niveaux d’oxydation observés dans les micrométéorites – aussi peu que 6%, ou jusqu’à 100%. Mais parce que certains des morceaux de métal étaient complètement oxydés, des niveaux supérieurs à 70% ont fourni le meilleur ajustement pour les données.

De toute évidence, nous ne voyons pas des niveaux aussi élevés aujourd’hui (Dieu merci). Au cours de l’histoire de notre planète, les concentrations de CO2 sont tombées à quelques centaines de parties par million (0,04% en volume et en hausse).

Les chercheurs de l’UW ont déclaré que les niveaux de fer non oxydé auraient dû augmenter dans les temps anciens alors que les niveaux de CO2 diminuaient, au moins jusqu’au moment où les niveaux d’oxygène sont devenus importants – en fait, fournissant une méthode pour mesurer l’évolution de l’atmosphère terrestre. “Pour vérifier cette hypothèse, des micrométéorites supplémentaires devraient être collectées et analysées”, ont-ils écrit.

En plus de Lehmer, les auteurs de l’article paru dans Science Advances, “Atmospheric CO2 Levels From 2.7 Billion Years Ago Inferred From Micrometeorite Oxidation”, incluent David Catling, Roger Buick, Don Brownlee et Sarah Newport.