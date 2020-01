De minuscules nanobots faits de cellules de grenouille pourraient empêcher votre prochaine crise cardiaque – .

Il ne faudra pas longtemps avant que nous commencions à envoyer des flottes de minuscules nanobots à l’intérieur de notre corps pour délivrer des médicaments et régler quelques-uns des problèmes ennuyeux qui pourraient autrement causer des dommages irréparables et même la mort. Mais ces robots pourraient ne pas avoir de composants métalliques si certains chercheurs en avaient envie. Au lieu de cela, ces flottes de robots capables de voyager à travers notre corps pourraient être constituées de quelque chose de totalement inattendu: les cellules de grenouille.

Appelées xénobots – d’après la grenouille africaine à griffes Xenopus laevis – ces minuscules créatures sont fabriquées par l’homme et la machine à partir de cellules souches. Et une fois à l’intérieur du corps humain, ils peuvent être en mesure de déboucher les artères et d’empêcher cette crise cardiaque imminente dont le médecin vous a prévenu.

Cela pourrait prendre des années de recherche avant que cela ne se produise, mais les universités du Vermont et de Tufts ont pu générer ces «formes de vie entièrement nouvelles». Créés à partir de cellules souches de grenouille, les xénobots ont une largeur inférieure à un millimètre (0,04 pouce), et voyager à l’intérieur des vaisseaux sanguins. Ils peuvent marcher et nager, rapporte CNN, et ils peuvent travailler seuls et en groupe.

Source de l’image: Github

Les cellules souches ont été coupées et remodelées en formes corporelles spécifiques pour aider à une certaine tâche, avec un ordinateur aidant les humains à jouer à Dieu. Ces superordinateurs ont rendu les êtres invisibles dans la nature, a déclaré l’Université du Vermont. Les bio-robots ont la peau et un muscle cardiaque qui leur permettent de se déplacer. Ils peuvent s’auto-guérir si nécessaire, et ils peuvent se nourrir de certains nutriments et survivre à l’intérieur de l’hôte tant qu’il y a une source spécifique de nourriture disponible.

“Ce sont de nouvelles machines vivantes”, a déclaré Joshua Bongard, informaticien et expert en robotique à l’Université du Vermont. «Ils ne sont ni un robot traditionnel ni une espèce animale connue. C’est une nouvelle classe d’artefacts: un organisme vivant et programmable. “

Ces xénobots pourraient avoir des utilisations dans divers domaines, pas seulement en médecine. Ils pourraient être utilisés pour accéder aux zones radioactives et les nettoyer et collecter les microplastiques dans les océans. Et une fois qu’ils n’auront plus de lipides et de protéines préchargés, ils se détruiront sans laisser de déchets. Ou, du moins, pas du genre que vous associeriez à des nanorobots en matériau non biologique.

Les utilisations médicales théoriques sont bien sûr plus excitantes. Outre le débouchage des artères coronaires, les robots pourraient être utilisés pour explorer d’autres conditions. “Si nous pouvions fabriquer une forme biologique 3D sur demande, nous pourrions réparer les anomalies congénitales, reprogrammer les tumeurs en tissus normaux, régénérer après une blessure traumatique ou une maladie dégénérative et vaincre le vieillissement”, a déclaré le chercheur dans une FAQ.

Source de l’image: Github

La recherche a été partiellement financée par la Defense Advanced Research Projects Agency, mais cela ne signifie pas que ces xénobots pourraient être militarisés avec l’aide de l’IA. Au moins, les chercheurs disent que ce ne serait pas une tâche facile. “Pour le moment, cependant, il est difficile de voir comment une IA pourrait créer des organismes nuisibles plus facilement qu’un biologiste talentueux avec de mauvaises intentions”, ont-ils écrit dans la même FAQ. «Malgré cela, nous pensons que, à mesure que cette technologie évolue, la réglementation de son utilisation et de son utilisation abusive devrait être une priorité absolue. Encore une fois cependant, la possibilité d’une mauvaise utilisation est beaucoup, beaucoup plus petite que ce qui est fait avec des agents auto-reproducteurs comme les bactéries, les virus et les gènes. »

.