De nombreux patients atteints de coronavirus n’ont même pas le symptôme le plus courant – .

Une étude de 5 700 patients atteints de coronavirus qui ont été traités dans les hôpitaux de Northwell Health dans la région de New York révèle que seulement 30% des patients avaient de la fièvre lors de leur admission.

La fièvre est généralement considérée comme le symptôme le plus courant dans les cas de COVID-19, mais l’étude indique que tous les patients n’ont pas connu des températures élevées.

L’étude a offert des statistiques supplémentaires sur l’utilisation de la ventilation mécanique, les comorbidités et les résultats des patients souffrant d’hypertension.

Si vous présentez de la fièvre, de la toux, un essoufflement et de la fatigue, vous pourriez avoir COVID-19. Mais le nouveau coronavirus n’est pas la seule explication de vos symptômes. Vous pourriez également avoir la grippe, un rhume ou une autre condition médicale. Mais COVID-19 sera la première chose qui vous viendra à l’esprit, et c’est la bonne façon de procéder. La suspicion d’une infection par COVID-19 peut vous empêcher de propager la maladie que vous avez en vous isolant des autres. Il est essentiel de suivre l’évolution de votre maladie non diagnostiquée pendant que vous présentez des symptômes, et vos progrès pourraient aider votre médecin à déterminer s’il convient ou non de conseiller les soins hospitaliers.

Une nouvelle étude indique que tous les symptômes courants du COVID-19 ne sont peut-être pas aussi répandus que nous le pensions. Selon une toute nouvelle étude, seulement 30% des plus de 5 700 patients de la région de New York ont ​​eu de la fièvre avant d’être admis à l’hôpital. La conclusion peut être surprenante, mais elle renforce encore quelques idées. Tout d’abord, il existe de nombreux porteurs asymptomatiques de COVID-19 dans la nature, ainsi que de nombreuses personnes qui souffrent d’une version bénigne de la maladie et n’ont jamais à se rendre à l’hôpital. Deuxièmement, les mesures de distanciation sociale doivent rester en place à mesure que les tests augmentent pour réduire le risque de transmission.

Le réseau du système de santé Northwell a publié une étude dans le Journal de l’American Medical Association qui examinait les caractéristiques, les comorbidités et les résultats de 5700 patients hospitalisés avec COVID-19 dans la région de New York, notamment à New York, Long Island, et le comté de Westchester.

L’étude a inclus tous les patients hospitalisés entre le 1er mars et le 4 avril dans 12 hôpitaux ou un total de 5 700 patients avec un âge médian de 63 ans. Au triage, 30,7% des patients étaient fébriles (fièvre supérieure à 38 ° C ou 100,4 ° F). 17,3% avaient une fréquence respiratoire supérieure à 24 respirations / min et recevaient 27,8% d’oxygène. Une fréquence respiratoire comprise entre 12 et 20 respirations / min est considérée comme normale chez l’adulte.

Il est difficile de savoir si l’un des patients a traité sa fièvre à domicile avant son admission. L’étude ne fait que noter le traitement de l’hypertension, car certains des médicaments utilisés pour gérer la maladie cardiaque peuvent affecter ou être affectés par le virus.

Différentes recherches ont montré que la fièvre pouvait durer de huit à 11 jours chez les patients COVID-19.

Les statistiques sur la fièvre se distinguent certainement, mais l’étude a révélé d’autres résultats intéressants:

Les comorbidités les plus courantes sont l’hypertension, l’obésité et le diabète.

Le premier test COVID-19 était positif pour 96,8% des patients et faux négatif pour les autres

2,1% des patients avaient également d’autres infections respiratoires.

Parmi les 2 634 patients qui ont obtenu leur congé ou sont décédés, 14,2% ont été traités aux soins intensifs, 12,2% ont été mis sous ventilateur, 3,2% ont reçu une thérapie de remplacement rénal et 21% sont décédés. Les autres étaient toujours hospitalisés à la fin de cette étude.

Sur les 1 151 patients nécessitant une ventilation médicale au 4 avril, 38 sont sortis vivants, 282 sont décédés et 831 sont restés à l’hôpital.

Le taux de mortalité était de 0% pour les patients de moins de 20 ans, mais il a ensuite augmenté davantage pour les hommes que pour les femmes, pour chaque intervalle d’âge de 10 ans qui a suivi.

Le taux de mortalité des 18 à 65 patients sous respirateurs était de 76,4% contre 97,2% pour les patients de plus de 65 ans.

Le taux de mortalité des 18 à 65 ans qui n’ont pas reçu de ventilation était de 19,8% contre 26,6% pour les patients de plus de 65 ans.

Parmi les patients décédés, ceux atteints de diabète étaient plus susceptibles d’avoir reçu une ventilation ou des soins intensifs.

Plus de patients diabétiques étaient susceptibles de développer des lésions rénales que les autres.

Parmi les patients décédés, ceux souffrant d’hypertension étaient moins susceptibles d’avoir reçu une ventilation ou des soins intensifs que les personnes sans hypertension.

La dernière est certainement une conclusion intéressante, qui mérite un examen plus approfondi. L’étude se concentre également sur les patients hypertendus, car elle examine les thérapies d’inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ACEi) et les bloqueurs des récepteurs de l’angiotensine II (ARB) dans l’hypertension chez les patients COVID-19. Le virus se lie aux récepteurs ACE2, et c’est pourquoi ces médicaments peuvent avoir des effets bénéfiques ou indésirables:

Les médicaments ACEi et ARB peuvent augmenter de manière significative l’expression de l’ARNm de l’enzyme de conversion de l’angiotensine cardiaque 2 (ACE2), conduisant à des spéculations sur les effets indésirables, protecteurs ou biphasiques possibles du traitement avec ces médicaments. Il s’agit d’une préoccupation importante car ces médicaments sont les médicaments antihypertenseurs les plus répandus parmi toutes les classes de médicaments. Cependant, la conception de cette série de cas ne peut pas répondre à la complexité de cette question, et les résultats ne sont pas ajustés pour les facteurs de confusion connus, notamment l’âge, le sexe, la race, l’origine ethnique, les indicateurs de statut socioéconomique et les comorbidités telles que le diabète, les maladies rénales chroniques et l’insuffisance cardiaque.

2 411 patients décédés ou sortis étaient sous traitement contre l’hypertension, dont 189 sous ACEi et 267 sous ARB. 91 patients ont continué le traitement ACEi dans les hôpitaux et 136 ont continué leur traitement ARB. Parmi les patients auxquels aucun type de médicament n’a été prescrit, 49 ont commencé un traitement avec un IECA et 58 ont reçu des ARB. Les taux de mortalité étaient respectivement de 26,7%, 32,7% et 30,6% pour les patients ne prenant aucun médicament ACEi ou ARB, prenant ACEi et ARB.

On ne sait pas pourquoi certains patients ont été retirés ou mis sous ACEi ou ARB, et si ces décisions sont liées à l’évolution du COVID-19. De plus, l’étude ne mentionne pas si l’un des patients a reçu un traitement d’essai qui pourrait avoir eu des effets secondaires sur le cœur. L’utilisation de l’hydroxychloroquine dans certaines thérapies COVID-19 a entraîné des problèmes cardiaques importants.

“Cette étude représente la première grande série de cas de patients hospitalisés séquentiellement avec COVID-19 confirmé aux États-Unis”, expliquent les auteurs. Aussi intéressantes que puissent être les conclusions, les chercheurs avertissent que certaines limitations peuvent affecter les chiffres définitifs. pour commencer, 3 066 patients étaient toujours hospitalisés lorsque la recherche a été publiée, et leurs résultats n’étaient pris en compte dans aucun des chiffres. Les taux de mortalité pourraient être considérablement modifiés une fois que toutes les données des patients seront disponibles.

En outre, les données ont été collectées à partir des dossiers de santé électroniques, ce qui signifie qu’il peut manquer de détails clés qui pourraient être obtenus après un examen manuel des dossiers médicaux. Les chercheurs ont également pensé qu’il pourrait y avoir des facteurs de confusion non ajustés affectant certaines statistiques.

