De nouveaux fossiles prouvent que le Spinosaurus était une terreur sous-marine

Nous connaissons tous Tyrannosaurus Rex, un énorme dinosaure théropode du Crétacé et vedette de plusieurs films sur les dinosaures qui mangent les gens. Cependant, il y avait des bêtes encore plus grandes et potentiellement plus terrifiantes sur Terre il y a tous ces millions d’années. Le Spinosaurus était encore plus gros que le T-rex, et de nouvelles découvertes indiquent que vous n’auriez pas été en sécurité même dans l’eau. Il s’avère que le Spinosaurus était un excellent nageur grâce à sa grande queue en forme de pagaie.

Le Spinosaurus était un théropode comme le Tyrannosaurus – cela signifie simplement qu’il avait des os creux et des membres à trois doigts. Les descendants des théropodes ont très probablement évolué en oiseaux modernes, mais le Spinosaurus était plus dangereux que n’importe quel oiseau. Les adultes pouvaient peser jusqu’à 7,5 tonnes et atteindre plus de 50 pieds de longueur, ce qui en fait l’un des plus grands dinosaures théropodes.

Les chercheurs ont d’abord proposé que le Spinosaurus était principalement un prédateur sous-marin il y a plusieurs années, mais la communauté scientifique n’était pas convaincue. Donald Henderson, paléontologue au Royal Tyrrell Museum du Canada, a noté que le Spinosaurus était probablement trop lourd avec sa voile arrière distinctive et n’aurait pas pu plonger sous l’eau. Nazir Ibrahim, principal auteur de l’étude, pensait que la réponse se trouverait dans les fossiles. Les fouilles précédentes n’avaient révélé que quelques sections de queue de Spinosaurus, mais l’équipe a découvert un ensemble presque complet d’os de queue sur un site fossile au Maroc entre 2017 et 2018.

Le Spinosaurus nouvellement reconstruit était indéniablement à la maison dans l’eau. Plutôt que d’avoir une queue effilée en forme de fouet, le Spinosaurus avait une nageoire géante attachée à son dos. Certains des ossements fossiles avaient une épaisseur de 12 pouces, ce qui indique que la queue aurait été un puissant mode de propulsion sous-marine. L’équipe pense que Spinosaurus aurait pu passer la plupart de son temps dans l’eau.

L’équipe a créé un modèle informatique pour évaluer les capacités de la queue du Spinosaurus, en le comparant aux dinosaures terrestres modernes et aux créatures semi-aquatiques comme les crocodiles. Sans surprise, la nageoire caudale du Spinosaurus était environ 2,6 fois plus efficace dans l’eau que la queue des autres théropodes.

Les musées du monde entier devront mettre à jour leurs modèles de Spinosaurus à la suite de cette découverte, mais ce n’est pas nouveau. Les archives fossiles sont incomplètes, et parfois nous obtenons des détails erronés lorsque nous essayons de reconstruire un animal entier à partir de restes partiels. Le squelette de Tyrannosaurus Rex à l’American Museum of Natural History de New York était dans une position verticale incorrecte jusqu’en 1992 avant d’adopter la position parallèle correcte. Oh, les développeurs d’Animal Crossing devront également mettre à jour leurs fossiles inexacts de Spinosaurus.

