De nouveaux symptômes étranges de coronavirus ont été découverts – .

Les symptômes de coronavirus les plus fréquents sont également rencontrés dans le rhume ou la grippe, ce qui peut rendre difficile un diagnostic correct si le test COVID-19 n’est pas disponible.

La maladie présente quelques symptômes particuliers comme la perte de goût et d’odeur, mais aussi des lésions de type gelure et d’autres problèmes dermatologiques.

Le CDC répertorie les «lèvres ou le visage bleuâtres» comme un signe d’avertissement d’urgence pour COVID-19 qui nécessite des soins médicaux immédiats.

Le nouveau coronavirus présente quelques symptômes communs qui peuvent être très trompeurs. La fièvre, la toux, la fatigue et les douleurs musculaires sont également typiques du rhume ou de la grippe courants, tout comme les frissons, les tremblements, les maux de tête et les maux de gorge. Chose intéressante, tous les patients souffrant de maux de gorge et d’autres symptômes courants ne souffrent pas réellement de la maladie, a déclaré une étude récente. Un essoufflement peut également apparaître et les problèmes respiratoires sont fréquents pour d’autres affections. Mais les médecins qui ont observé des patients atteints de COVID-19 ont pu identifier une multitude d’autres symptômes qui pourraient être le signe d’une infection par le SRAS-CoV-2.

La perte soudaine d’odeur et de goût est l’un des signes les plus populaires de COVID-19. Elle a été étudiée et expliquée, et elle est maintenant associée à la nouvelle maladie. D’autres manifestations neurologiques ou cardiaques ont été observées chez des patients qui peuvent ne pas avoir présenté d’autres symptômes. Et si vous rencontrez des lésions cutanées similaires à des engelures, ou si vous avez les lèvres ou le visage bleuâtres, alors vous pourriez avoir COVID-19.

Nous avons déjà parlé de l’apparition inattendue de symptômes dermatologiques il y a quelques jours lorsque des nouvelles ont émergé de France selon lesquelles certains problèmes de peau pourraient être associés au nouveau coronavirus. Ce ne sont pas seulement les lésions d’engelures qui ont été mentionnées, mais aussi l’urticaire et les rougeurs persistantes. “L’analyse des nombreux cas rapportés au SNDV montre que ces manifestations peuvent être associées” au nouveau coronavirus, a indiqué le groupe dans un communiqué. “Nous alertons le public et la profession médicale afin de détecter ces patients potentiellement contagieux le plus rapidement possible”, a indiqué une version traduite d’un communiqué de presse.

Le Conseil général espagnol des collèges officiels de podiatres a également publié une déclaration sur un étrange nouveau symptôme de COVID-19. “Ce sont des lésions violettes (très similaires à celles de la varicelle, de la rougeole ou des engelures) qui apparaissent généralement sur les orteils et guérissent normalement sans laisser de marque”, a indiqué une traduction de la déclaration.

“Lèvres ou visage bleutés” est désormais un symptôme répertorié sur le site Web du CDC pour les nouveaux rapports du Coronavirus Medical Daily.

Les lèvres ou le visage bleutés sont le type de symptôme qui signale la nécessité d’une attention médicale immédiate, explique le CDC. D’autres signes d’alerte d’urgence pour COVID-19 comprennent des difficultés à respirer, une douleur ou une pression persistante dans la poitrine et une confusion ou une incapacité à susciter – les deux derniers sont parmi les signes neurologiques que nous avons mentionnés précédemment.

