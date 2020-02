De nouvelles directives de recherche devraient resserrer les procédures de transfert de technologie – .

Le conseiller scientifique de la Maison-Blanche, Kelvin Droegemeier, prend la parole devant un panel à la réunion annuelle de l’American Association for the Advancement of Science à Seattle. Les autres panélistes sont la modératrice Margaret Hamburg, présidente du conseil d’administration de l’AAAS (sur le côté gauche de Droegemeier); Jodi Black des National Institutes of Health; Pradeep Khosla, chancelier de l’Université de Californie à San Diego; et Mary Lidstrom, vice-prévôt pour la recherche à l’Université de Washington. (Photo . / Alan Boyle)

Les préoccupations concernant le vol international de propriété intellectuelle alimentent la formulation de nouvelles lignes directrices pour l’audit du financement fédéral de la recherche. Et le conseiller scientifique de la Maison Blanche, Kelvin Droegemeier, dit qu’il essaie de s’assurer que les directives ne deviennent pas trop restrictives.

“Pour la sécurité de la recherche en particulier, je peux vous dire que nous avons développé une politique d’orientation pour les agences qui est vraiment bonne”, a déclaré Droegemeier aujourd’hui lors d’une séance de discussion ouverte à la réunion annuelle de l’American Association for the Advancement of Science à Seattle. «Permettez-moi de vous dire, il y a un an, que je me demandais où il allait atterrir, parce que je pensais que c’était assez lourd. Cela alourdirait le fardeau et ne relèverait pas réellement les défis. “

Depuis lors, les lignes directrices ont été ajustées pour répondre aux contributions reçues des partenaires internationaux et du Comité mixte sur l’environnement de la recherche, ou JCORE, qui comprend des représentants du monde universitaire et de l’industrie ainsi que des organismes gouvernementaux.

“La seule chose que nous ne voulons pas faire est de construire des clôtures très hautes autour de très grandes zones”, a déclaré Droegemeier, un météorologue qui dirige le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche. “Cela entraverait nos entreprises de recherche, et ce n’est pas la bonne approche.”

Après la session, Droegemeier a déclaré à . que les directives seraient publiées prochainement, mais n’avaient pas fourni de calendrier précis.

La sécurité de la recherche et le vol de propriété intellectuelle sont devenus d’énormes préoccupations ces dernières années, alimentant des différends commerciaux plus importants entre les États-Unis et la Chine. La controverse sur les plans 5G de Huawei et le potentiel de failles de sécurité en est un exemple. Un cas à l’Université de Californie à San Diego, impliquant un ophtalmologiste accusé d’avoir reçu le soutien de bailleurs de fonds chinois ainsi que des subventions fédérales américaines, en est un autre.

Droegemeier a noté que le FBI consacre des ressources importantes au suivi du problème de sécurité de la recherche.

“Nous avons entendu le directeur [Chris] Dites au FBI qu’il y a un peu plus de 1 000 dossiers ouverts qui ont un lien avec la Chine en particulier, qui sont un mélange de ceux impliquant des entreprises privées et des universités. Beaucoup d’entre elles ne sont pas des affaires pénales, elles enfreignent les règles de divulgation, etc. », a-t-il déclaré.

Jodi Black, directrice adjointe du Bureau de recherche extra-muros des National Institutes of Health, a déclaré que son bureau travaillait à lui seul avec 80 institutions sur des cas impliquant environ 180 personnes. “C’est un petit nombre dans le contexte de toute l’entreprise scientifique, mais il y a des choses vraiment très flagrantes, et cela normalise ce mauvais comportement”, a-t-elle déclaré.

Black a énuméré plusieurs catégories de mauvais comportements, comme recevoir des fonds de plusieurs sources – y compris des sources étrangères – pour avoir fait la même recherche. Black a déclaré que le financement chinois en particulier peut être problématique en raison des conditions qui sont parfois attachées à l’argent, telles que la création d’un laboratoire basé en Chine ou la préférence accordée aux étudiants chinois pour des postes post-doctoraux.

Elle a déclaré que les lacunes s’étendent au processus d’examen par les pairs: par exemple, elle a vu des cas où des examinateurs transmettaient des ébauches de prépublication à des collègues étrangers, accompagnés d’annotations, ainsi que des efforts pour manipuler les notes des articles soumis par des enquêteurs privilégiés.

“Ce n’est pas juste”, a déclaré Black. “C’est de la triche.”

Bien que les détails des nouvelles lignes directrices n’aient pas été rendus publics, les commentaires formulés aujourd’hui suggèrent qu’une plus grande attention sera accordée à la vérification des formulaires de divulgation soumis par les chercheurs.

La microbiologiste Mary Lidstrom, vice-prévôt à la recherche de l’Université de Washington, a déclaré que UW ajoutait déjà des niveaux d’examen supplémentaires, y compris un programme de surveillance ciblé pour les collaborations impliquant des pays à haut risque.

«Il s’agit d’un processus très rationalisé», a-t-elle déclaré. «Cela ne retarde un accord qu’un jour ou deux… et il est invisible pour le chercheur.»

Droegemeier a parlé de la valeur de la vérification ponctuelle de la véracité des formulaires de divulgation. «Il y a 54 bureaux extérieurs du FBI aux États-Unis. Les universités ne sont pas équipées pour sortir et faire une sorte de CST “retirer quelqu’un” et vérifier une divulgation. Ces divulgations sont toutes des auto-divulgations, donc l’exactitude dépend du degré auquel les personnes sont auditées. Eh bien, ce n’est pas suffisant de nos jours », a-t-il déclaré.

«Les gens doivent comprendre que ces choses font l’objet d’un audit et d’une vérification ponctuelle, tout comme vos impôts sont parfois examinés pour un éventuel audit», a déclaré Droegemeier. “Le simple fait de savoir que, non seulement c’est une approche basée sur le risque, mais c’est une approche basée sur le comportement. C’est l’approche que cette politique que nous développons adopte. »

Black a déclaré que cela devrait contribuer au développement d’une culture de la recherche qui embrasse pleinement les problèmes de sécurité et prévient les mauvais comportements avant qu’ils ne se produisent.

«Je me trompe du côté de la divulgation, et en utilisant cela comme mantra de formation, je pense que cela aidera à résoudre beaucoup de problèmes», a-t-elle déclaré.