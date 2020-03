De nouvelles études montrent une prolifération croissante d’armes antisatellites

Les incidents de brouillage et d’usurpation de satellite ne feront qu’augmenter, selon Todd Harrison, analyste du SCRS

WASHINGTON – Seuls quelques pays – notamment les rivaux militaires des États-Unis, la Chine et la Russie – développent des armes spatiales qui pourraient physiquement abattre des satellites militaires américains. Mais de nombreux pays et acteurs non étatiques sont de plus en plus capables d’interférer avec les signaux satellites en utilisant des technologies à faible coût, avertissent les experts dans une étude publiée le 30 mars.

Les dispositifs de brouillage et d’usurpation de satellite qui diffusent de faux signaux GPS à partir du sol «font partie de l’arsenal quotidien de nombreux pays», indique un nouveau rapport du Center for Strategic and International Studies.

“Ces activités adverses pourraient progressivement se normaliser”, indique le rapport. «Le fait que le président russe Vladimir Poutine semble voyager avec des appareils de brouillage GPS dans son cortège et que la Chine semble usurper des signaux GPS pour dissimuler des activités illicites dans ses propres ports démontrent à quel point ces capacités sont devenues importantes et intégrées à tous les niveaux», écrit-il. Todd Harrison, collègue principal du SCRS, qui a co-rédigé l’étude avec trois autres analystes.

“Il faut s’attendre à ce que le taux d’incidents de brouillage et d’usurpation de satellite ne fasse qu’augmenter à mesure que ces capacités continuent de proliférer et de se perfectionner dans les années à venir”, a déclaré Harrison.

«Évaluation des menaces 2020» est la troisième évaluation annuelle du SCRS des armes antisatellites mondiales. Le rapport est basé sur des informations open-source sur les développements des puissances spatiales chinoises et russes, ainsi que sur des pays émergents comme la France, l’Inde et le Japon.

L’un des points à retenir de la recherche est que l’armée américaine doit prendre des mesures pour protéger les satellites contre un éventail croissant de menaces, a déclaré Harrison le 30 mars lors d’un appel vidéo avec des journalistes.

“Nous sommes assez faibles contre les armes antisatellites à ascension directe”, a-t-il déclaré. «L’aveuglement au laser est difficile à défendre.»

Les plus préoccupants sont le brouillage et l’usurpation GPS, a déclaré Harrison. “C’est un gros problème. Même les signaux militaires cryptés peuvent être usurpés. »

Étude sur les armes de contre-espace SWF

Parallèlement au rapport du SCRS, la Secure World Foundation a publié lundi sa troisième édition annuelle de «Global Counterspace Capabilities: An Open Source Assessment», éditée par le directeur de la planification des programmes de SWF, Brian Weeden, et la directrice du bureau de Washington, Victoria Samson.

Le rapport examine les développements du contre-espace en Russie, en Chine, aux États-Unis, en Inde, en Iran et en Corée du Nord, ainsi que les capacités de cyber-guerre visant les satellites.

“Les preuves montrent que la recherche et le développement d’un large éventail de capacités de contre-espace cinétique (destructif) et non cinétique dans de nombreux pays”, a déclaré le rapport SWF. “Cependant, seules les capacités non cinétiques sont activement utilisées dans les opérations militaires actuelles.”