De très bons garçons sont formés pour flairer les cas de coronavirus – .

Les tests de coronavirus pourraient être très différents dans les zones surpeuplées si ce projet d’essai réussit: les scientifiques du Royaume-Uni cherchent à voir si les chiens peuvent reconnaître les patients par une odeur particulière.

Les chiens ont déjà été formés pour détecter d’autres maladies, dont le cancer, le paludisme et la maladie de Parkinson.

Les chiens capables de reconnaître une odeur particulière pour les patients atteints de COVID-19 pourraient aider les autorités à prévenir la transmission dans des endroits surpeuplés et à prévenir de futures épidémies.

Des tests approfondis pour le nouveau coronavirus sont une arme cruciale contre la pandémie, comme on le voit dans des pays comme la Corée du Sud, qui a pu aplanir considérablement la courbe, et l’Allemagne, qui teste en moyenne 500000 personnes par semaine. Le dépistage du COVID-19 peut aider les autorités à avoir une meilleure idée du nombre de cas actifs dans les zones chaudes et à fournir des soins précoces à toutes les personnes testées positives, en particulier les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé préexistants.

Le problème auquel de nombreux pays doivent faire face est qu’il n’existe pas suffisamment de kits de test. Mais que se passe-t-il si les chiens peuvent détecter les personnes infectées et les localiser dans une foule?

L’organisme de bienfaisance Medical Detection Dogs s’est associé à l’Université de Durham et à la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) dans le cadre d’un essai visant à déterminer si les chiens peuvent détecter les patients COVID-19.

L’organisme de bienfaisance a formé des chiens pour détecter le paludisme, le cancer et les patients parkinsoniens, car chaque maladie a son propre parfum, rapporte la BBC. Le professeur James Logan, responsable du contrôle des maladies au LSHTM, a déclaré que la recherche a prouvé que les chiens pouvaient détecter les infections paludéennes par l’odeur avec un niveau de précision «supérieur aux normes de l’Organisation mondiale de la santé pour un diagnostic».

Cela ne veut pas dire que les bons garçons valent autant que de reconnaître une odeur particulière pour le nouveau coronavirus, bien sûr. Mais s’ils le sont, ils pourraient être utilisés dans toutes sortes de cas pour détecter des transporteurs potentiels au sein de grands groupes de personnes. Le test chez le chien serait ensuite confirmé par un test COVID-19 réel.

Les chiens pourraient être prêts en six semaines, en supposant que l’essai donne des résultats positifs. Cependant, cette méthode de test sera d’une utilité limitée, étant donné qu’elle ne peut pas être mise à l’échelle pour répondre aux besoins actuels. Mais les chiens pourraient être utiles sur la route pour empêcher la réapparition de COVID-19 et attraper tôt les futures épidémies.

L’organisme de bienfaisance étudie les moyens de «capter en toute sécurité l’odeur du virus des patients», selon son patron, le Dr Claire Guest. Ce n’est pas seulement la sécurité des humains, mais aussi des chiens. Un Poméranien de 17 ans s’est révélé positif à Hong Kong. Initialement, il n’était pas clair si le chien avait la maladie, mais des tests successifs ont montré qu’il avait développé des anticorps pour l’infection. Le chien a été relâché chez lui après un test négatif, mais il est décédé de vieillesse.

Par ailleurs, un corps médical français a exhorté les propriétaires à se laver les mains après les avoir caressés, car le risque d’attraper le nouveau coronavirus chez les animaux reste à exclure.

