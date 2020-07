Death Stranding offre 4K60 avec DLSS 2.0, FidelityFX sur les GPU de milieu de gamme

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Death Stranding, le programme de livraison de colis post-pandémique très apprécié et quelque peu absurde de Hideo Kojima – excusez-moi, je veux dire jeu – arrive sur PC, avec une multitude d’améliorations d’AMD et de Nvidia. Le jeu prend en charge une variété de paramètres graphiques, y compris la prise en charge des résolutions 16: 9 et 21: 9, des objectifs de fréquence d’images maximale entre 30 et 240fps, et des paramètres qui offrent souvent plus de détails que la version PS4 du jeu.

Plus important encore, il semble que Death Stranding offre d’excellentes performances, en partie grâce à la prise en charge de fonctionnalités telles que FidelityFX CAS d’AMD et DLSS 2.0 de Nvidia. Les fiches techniques du jeu sont modestes – posséder une plate-forme de jeu de milieu de gamme, ou même un système relativement bas de gamme ne vous empêchera pas de jouer à Death Stranding.

(Remarque: toutes les images de cette histoire ont été fournies par 505 Games ou Nvidia; les deux sociétés gardent un verrou serré sur les choses jusqu’à ce que le jeu soit officiellement livré le 14 juillet.)

THG et Ars Technica ont des révisions de performance. Ce dernier a testé un ordinateur portable Alienware 2016 avec un GTX 1060, similaire au mien, et a constaté que le système est capable de 60 images par seconde à 1440p si vous activez FidelityFX CAS d’AMD et utilisez 1440p (ironiquement, 1440p s’exécute plus rapidement que 1080p, selon leurs tests ). Death Stranding comprend également quelques missions liées à l’univers Half-Life et Portal – elles sont décrites comme de belles connexions, mais ne valent pas le prix d’achat en elles-mêmes.

Selon Ars, alors que DLSS 2.0 améliore les performances du RTX 2060 Super, FidelityFX CAS d’AMD améliore apparemment davantage les performances, avec une meilleure fidélité visuelle. Cela ne signifie pas que DLSS 2.0 fonctionne mal: THG note que l’utilisation de DLSS 2.0 peut augmenter le RTX 2060 de bureau jusqu’à 77 images par seconde, bien au-dessus du seuil de 60 images par seconde.

Une différence intéressante est que THG et Ars attribuent différents gagnants en termes de qualité d’image globale. En décrivant FidelityFX d’AMD, THG écrit: «[T]L’affûtage et la mise à l’échelle provoquent des reflets visibles. Ce n’est pas terrible, et c’est un moyen d’augmenter le taux de rafraîchissement que certaines personnes apprécieront sans aucun doute, mais l’effet était certainement perceptible lors des déplacements. » Voici Ars: «FidelityFX CAS conserve un peu plus de détails dans les systèmes de particules et de pluie du jeu, qui vont d’un haussement d’épaules de« oui, AMD est un peu mieux »la plupart du temps à un signe de tête de« ok, AMD remporte cette manche ‘en de rares moments. ” Ars prend note de plusieurs endroits où DLSS a encore du mal avec le rendu, où AMD FidelityFX rend les choses parfaitement.

Les ressources visuelles publiées pour cet aperçu sont sous verrouillage strict, mais les captures d’écran DLSS fournies par Nvidia semblent assez bonnes. Alors qu’Ars donne le feu vert à FidelityFX, il déclare également: «DLSS a conservé une quantité étonnante de détails tout en appliquant un anti-aliasing de type TAA.» Deux paramètres sont disponibles: la qualité et les performances, les performances étant les meilleures pour atteindre 4K et 60 images par seconde, tandis que la qualité réduit l’accent mis sur la vitesse et améliore le rendu global. Avec DLSS ou Radeon FX, un RTX 2060 Super peut atteindre 60 images par seconde en 4K avec un minimum d’ajustements de qualité.

Apparemment, Death Stranding est un jeu qui profite de jouer à 60 images par seconde compte tenu de son accent sur l’équilibre et un contrôle minutieux, donc saisir le jeu sur PC peut être une meilleure façon de le percevoir par rapport aux fréquences d’images inférieures généralement disponibles sur la PS4. Il a fallu huit mois pour sortir la version PC, mais il semble que le temps supplémentaire en vaut la peine.

