Débloquez 30 heures de formation AWS Cloud pour moins de 35 $

Si vous n’avez jamais entendu parler de Connect, Chime ou WorkSpaces, ce sont toutes les fonctionnalités d’Amazon Web Services (AWS) qui aident actuellement les entreprises à survivre à leurs cauchemars liés à une pandémie. Connect permet aux utilisateurs d’ouvrir un centre de contact entièrement opérationnel pour leur entreprise avec simplement une connexion Web et un casque, Chime est un centre de communication pour faciliter le chat et la vidéoconférence; et WorkSpaces fournit aux utilisateurs des bureaux virtuels avec accès aux systèmes cloud de leur entreprise.

Et ce n’est qu’une infime poignée de ce qu’AWS peut faire. Si vous êtes un professionnel de l’informatique, connaître l’environnement AWS et comment le faire fonctionner pourrait faire toute la différence dans votre future carrière – et vous pouvez obtenir cet arrière-plan avec la formation dans The All-Level AWS Cloud Professional Bootcamp (34,99 $, plus de 90 pour cent de reduction).

Cette collection de six cours et plus de 30 heures de formation explique tout ce qu’un administrateur informatique soucieux du cloud doit savoir pour construire, superviser et développer le système informatique numérique d’une entreprise sur la plate-forme AWS.

le Guide de certification AWS Cloud Practitioner pour les débutants est votre introduction au service, décrivant tous les contrôles et fonctionnalités de base disponibles pour les utilisateurs AWS. La formation aborde ensuite les éléments essentiels d’AWS Security et de la construction dans le cloud, notamment la tolérance aux pannes, la création d’un cadre bien architecturé, l’hébergement Web et la gestion des comptes.

le AWS MasterClass: mise en réseau et cloud privé virtuel (VPC) Ce cours vous donne les outils pour créer un réseau virtuel dans le cloud AWS, sans VPN, matériel ou centres de données physiques requis. Et en parlant de données, puisque la gestion de l’information est une pierre angulaire de l’administration du cloud, la AWS Master Class: bases de données dans le cloud avec AWS RDS guide les utilisateurs tout au long du processus de création et de migration de ces banques d’informations vitales.

Il existe également une formation approfondie sur la façon d’intégrer des bases de données dans vos applications cloud avec le Déploiement AWS pour les applications Node.js cours.

Enfin, toute cette formation peut être renforcée par une certification, afin que les utilisateurs puissent se préparer aux grands examens AWS avec des cours couvrant ce qu’ils verront sur le AWS Cloud Essentials et Architecte AWS Solutions Associate examens.

Chacun de ces six cours a une valeur de 200 $ à lui seul, mais en achetant ce forfait, vous aurez accès aux six pour seulement 34,99 $, soit moins de 6 $ par cours.

