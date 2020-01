Débloquez plus de 40 heures de formation en codage C ++ à la demande pour moins de 15 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Cela fait plus de 30 ans que les développeurs à la recherche d’une version plus flexible du langage de programmation C sont arrivés avec C ++. Aujourd’hui, il reste l’un des outils les plus populaires dans les compétences d’un développeur pour gérer des fonctions Web complexes et de haut niveau, en particulier pour les jeux hardcore et les codeurs d’applications. Il est même si complet que les experts C ++ sont parmi les plus aptes à convertir leur formation en d’autres langages de codage.

Vous pouvez découvrir pourquoi une légion de codeurs vit toujours avec elle avec la formation trouvée dans le pack de programmation C ++: débutant à expert, disponible maintenant pour 14,99 $, soit plus de 90% de son prix habituel.

Cette collection de trois cours de plus de 40 heures, entièrement enseignée par l’instructeur John Purcell, présentera aux utilisateurs C ++ pour la première fois toutes les bases de cette discipline polyvalente, jusqu’aux opérations de niveau master utilisées par les meilleurs praticiens de la langue.

Dans C ++ pour débutants complets, les débutants se mouillent les pieds avec ce langage puissant, débloquant toute la terminologie et les fonctionnalités de base alors qu’ils développent leurs propres programmes C ++. Tout cela se construit pour créer un programme de «feu de particules», qui met leurs nouvelles compétences à rude épreuve.

Prochain, Tutoriel C ++ intermédiaire et avancé prend les choses d’un cran, y compris des fonctionnalités telles que les expressions lambda et les constructeurs de mouvements codifiés en C ++ 11. De nouvelles exécutions plus complexes sont décomposées en 15 heures de leçons vidéo faciles à suivre qui peuvent être appliquées à tout, de la création de jeux 3D à l’artisanat des applications logicielles hautes performances de toutes sortes.

Enfin, tout se réunit dans Apprenez la programmation C ++ avancée. Cette formation intensive de 15 heures poussera vos compétences C ++ au niveau élite grâce au développement d’applications complexes et à l’apprentissage de la façon dont diverses fonctionnalités avancées telles que les classes de modèles, les pointeurs intelligents et les tableaux peuvent fonctionner ensemble.

