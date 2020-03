Découverte d’une épée vieille de 5 000 ans dans un monastère vénitien

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Un doctorat. étudiant de l’université Ca ’Foscari de Venise a fait une découverte étonnante. En visitant un monastère / musée sur l’île de San Lazzaro degli Armeni, Vittoria Dall’Armellina a reconnu que l’une des petites lames exposées était bien plus ancienne que la période médiévale qu’elle était censée représenter. L’arme est en fait beaucoup plus ancienne – à 5000 ans, c’est l’une des premières épées de l’âge du bronze jamais trouvées.

Avant la découverte de la fusion des métaux, les armes étaient construites en pierre, en os ou en bois. Les humains ont compris comment fabriquer des haches à main en pierre il y a au moins 1,5 million d’années et les premiers exemples d’une hache à manche remontent à environ 6000 av. Les poignards apparaissent avant les épées dans les archives archéologiques, pour diverses raisons. Une arme à longue lame est beaucoup plus difficile à forger qu’une arme courte: le bronze n’est pas un métal très rigide et une longue lame de bronze est plus sujette à la flexion que la longueur équivalente du fer.

L’épée trouvée par Dall’Armellina est décrite comme étant en bronze arsenical, ce qui signifie que le bronze contient un pourcentage élevé d’arsenic (supérieur à 1%) dans l’alliage. L’épée est très similaire, dans sa forme et sa composition, aux épées trouvées au palais royal d’Arslantepe. À 17 pouces de long (43 cm), il n’est pas particulièrement grand. Mais il présente des caractéristiques importantes que nous verrions dans des armes ultérieures. Techniquement, une arme de cette longueur peut être appelée une épée courte, mais elle est beaucoup plus longue que votre poignard typique.

C’est la lame trouvée par Dall’Armellina, qui date de ~ 3000 av. Voici un ensemble d’épées de type Apa datées de 1600 avant JC, 1400-1800 ans plus tard:

Attendez. Bon sang. C’est le mauvais Appa. Mais tu sais quoi? Allons-y. Imaginez donc que l’Air Bison avait perdu une de ses épées et en brandissait deux autres qui ressemblaient à ça. Essayez également d’imaginer qu’Avatar a eu lieu vers 1800 avant JC dans et autour de la Méditerranée / Grèce / Asie Mineure:

Bien. Plus sérieusement maintenant. La lame inférieure est assez différente de la nouvelle découverte, mais la forme de la poignée sur l’arme supérieure ressemble à un design qui aurait pu évoluer à partir de la lignée précédente. Toutes les épées ne se ressemblaient pas, même à cette époque – voici un Khopesh égyptien qui montre un type de lame entièrement différent:

Quant à la façon dont une lame anatolienne vers 3300 avant JC s’est retrouvée dans un monastère vénitien, un ingénieur civil nommé Yervant Khorasandjian semble avoir envoyé une collection d’artefacts archéologiques au monastère en 1886. Le monastère, qui était initialement sceptique quant aux affirmations de Dall’Armellina, prévoit d’exposer la relique une fois qu’elle pourra rouvrir de l’épidémie de coronavirus.

Quant à savoir quand le poignard est devenu l’épée, cela a été débattu. Généralement, les premières armes qui sont des épées sans ambiguïté par opposition aux épées courtes datent d’environ 1700 avant JC, lorsque la lame a atteint une longueur de 100 cm ou plus (39 pouces +). Mais c’est un point final, pas un début. La découverte de telles lames, forgées il y a si longtemps, apporte un éclairage précieux sur les techniques métallurgiques utilisées (au moins par ces artisans) et, par extension, peut fournir des informations sur celles lorsque les techniques ont été développées et déployées pour la première fois.

Image du haut avec l’aimable autorisation de l’Université Ca ’Foscari de Venise / Andrea Avezzu

Maintenant lis: