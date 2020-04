Découvrez le Zhaoxin KX-U6780A: le premier processeur x86 de Chine

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Au cours des dernières années, nous avons légèrement couvert le travail de Zhaoxin, la première entreprise chinoise de CPU x86. Zhaoxin est le résultat d’un accord conjoint entre le gouvernement municipal de Shanghai et la société taïwanaise VIA Technologies, propriétaire de Centaur, qui dispose d’une licence x86.

Nous avons assisté à la publication des conceptions Zhaoxin mises à jour au cours des dernières années, mais la ligne KX-6000 est censée être quelque chose de spécial – la première puce que la Chine ait jamais revendiquée pourrait rivaliser avec un processeur Intel (relativement) nouveau, comme Intel Core i5-7400.

THG a mis la main sur une carte mère de référence implémentant le KX-U6780A haut de gamme et a mis la puce à l’épreuve. Paul Alcorn a écrit un excellent article sur la puce et ce qu’elle signifie pour l’industrie naissante du CPU en Chine. La Chine veut que 100% des bureaux du gouvernement achètent du matériel et des logiciels locaux d’ici 2022, ce qui peut signifier que la compatibilité x86 de Zhaoxin offre quelque chose d’unique que les efforts concurrents basés sur d’autres architectures (ARM, MIPS) n’offrent pas.

Alors, le Zhaoxin KX-U6780A peut-il se bloquer avec des processeurs AMD et Intel économiques?

Réponse courte: Non.

Réponse longue: Non, mais voir où et comment ça tombe est intéressant.

Ce que nous ne savons pas

On ne sait pas grand-chose sur le GPU intégré ou l’architecture CPU de bas niveau. Zhaoxin n’a pas distribué de diagrammes de blocs ni expliqué quelle conception d’interconnexion est utilisée pour connecter le CPU avec son GPU intégré. Les outils automatisés n’ont pas pu recueillir beaucoup d’informations utiles sur les spécifications du GPU. Il s’agit d’un processeur x86 avec prise en charge de fonctionnalités telles que AVX (quoique mal), la technologie de virtualisation VMX et SSE 4.2, mais la carte mère UEFI est minimale et il n’y a pas d’options pour l’overclocking ou la modification de la vitesse DRAM.

Voici ce que nous savons: le KX-U6780A est un processeur 8C / 8T basé sur le processus 16 nm de TSMC. Il fonctionne à 2,7 GHz, sans mode turbo ni cache L3. Les performances du GPU intégré sont très médiocres (19-20 ips en DOTA 2 aux paramètres les plus bas, contre 105 ips pour un Intel UHD 630). Les performances du processeur à un seul thread sont également très médiocres.

THG a ajouté une mesure dérivée pour les CPU équipés de SMT, un «score multi-thread par cœur». Ceci est censé prendre en compte l’impact de l’Hyper-Threading et cela montre le modèle familier auquel nous nous attendons: les CPU avec SMT en tirent un coup de pouce substantiel. Le score multi-thread de Zhaoxin est à égalité avec un Pentium G5600, largement en deçà des résultats pour un Core i5-7400. Ses performances sur un seul thread sont très médiocres; même l’ancien A10-9700 (un noyau de processeur AMD pré-Ryzen basé sur Excavator) est plus de 2x plus rapide dans les charges de travail à un seul thread. Alors que le KX-U6780A peut battre l’Athlon 3000G, ce CPU est une puce 2C / 4T.

Il s’agit du meilleur résultat de test unique auquel le KX-U6780A s’est tourné. Dans tous les autres tests de processeur THG exécutés, le KX-U6780A perd par des marges substantielles par rapport aux processeurs comme l’A10-9700, le Ryzen 3 3200G et le Core i3-7100 .

Lorsqu’il est équipé d’un RTX 2080 Ti, le KX-U6780A fonctionne généralement au niveau ou légèrement au-dessus de l’A10-9700. Il y a souvent une baisse distincte pour ces deux cœurs par rapport à tout le reste:

Dans toute la suite de jeux, je dirais que le KX-U6780A est un peu plus rapide que le A10-9700, mais il est derrière pratiquement toutes les autres puces, pratiquement tout le temps. Combiné aux faibles performances du processeur, ce n’est tout simplement pas un noyau très compétitif.

Pourtant, il est vraiment intéressant de voir une autre entreprise arriver sur le marché avec une architecture x86 et, comme le note Alcorn, Centaur (la division CPU de VIA) travaillerait sur une architecture très impressionnante qui pourrait se diriger vers Zhaoxin dans la classe de processeurs KX-7000. .

La capacité de la Chine à étendre ses activités de CPU pour concurrencer Intel et AMD est limitée à la fois par sa technologie fabuleuse et par la difficulté de construire un cœur de CPU x86 vraiment très performant. Alors que le Zhaoxin KX-U6780A perd presque tous les tests pour budgéter les puces Intel et AMD, le fait est que vous devez vous présenter pour jouer avant de perdre. La Chine signale son intention de concurrencer plus sérieusement le marché des processeurs PC. Intel et AMD seraient stupides s’ils ne faisaient pas attention.

