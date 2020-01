Découvrez l’origine de croisière des espèces autonomes de GM

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Cruise Automation, la filiale de voitures autonomes de GM, a dévoilé cette semaine sa voiture autonome la plus récente et la plus solide, la Cruise Origin. L’Origin est à la fois électrique et autonome. L’Origine est également définie par ce que le véhicule n’est pas: votre chauffeur personnel que vous rangez à la fin de la journée. Au lieu de cela, il est censé être un taxi pour six personnes pour des trajets en commun dans et autour des zones urbaines telles que San Francisco, siège de la société et site du dévoilement mardi. Il n’aura pas non plus de volant, ce qui signifie que le Cruise Origin passe directement au niveau 5 (ou au niveau 4 dans des zones définies) en conduite autonome.

L’événement n’était pas non plus un dévoilement de tente de réveil Elon Musk Tesla ou un rassemblement de Donald Trump. Au lieu de cela, c’était relativement discret et il n’y avait pas de grandes promesses. Les directeurs de croisière ont seulement déclaré que les prototypes, et non les voitures de série, devaient arriver «dans un avenir proche» et ont averti que «notre travail est loin d’être terminé».

La Cruise Origin présentée cette semaine est un véhicule semblable à un fourgon et il y a une nette différence entre l’avant et l’arrière, en partie pour aider d’autres voitures avec des caractéristiques rétro (c’est-à-dire des conducteurs humains) à se diriger dans la direction qu’une origine arrêtée ferait prendre en partant. Il y a un plancher plat. Il n’y a ni volant ni pédales. Il y a beaucoup de pods lidar et de capteur aux quatre coins du véhicule.

L’automatisation de niveau 5 signifie un véhicule qui peut aller partout sans avoir besoin d’un conducteur, et donc sans avoir besoin d’un volant, d’un accélérateur ou d’une pédale de frein. Le niveau 4 est une automatisation complète, mais uniquement sur certaines routes, ce qui signifie initialement des autoroutes à accès limité telles que les autoroutes. Cruise Automation examine des véhicules entièrement automatisés où l’ensemble des routes autoroutières se trouve dans toutes les rues principales d’une zone urbaine. Les voitures de production sont actuellement au niveau 2, ce qui signifie que la voiture peut se conduire sur une autoroute, mais ne peut pas gérer les bretelles de sortie, les changements de voie (certains le peuvent, certains ne le peuvent pas) ou les voitures bloquées sur la chaussée, donc il doit être un conducteur derrière le volant plus ou moins attentif.

Qui est Cruise Automation?

Voici un bref document d’information sur GM / Cruise pour vous aider à vous mettre au courant: General Motors, autrefois la plus grande entreprise automobile au monde, rebondit et fait du bon travail sur les questions clés du 21e siècle: sécurité, véhicules à émissions réduites, autonomie et promotion des femmes à des postes de direction. Le nouveau GM trouve l’Asie un marché énorme, comme le font d’autres constructeurs automobiles.

L’ancien GM a souvent créé sa propre technologie plutôt que d’utiliser celle de quelqu’un d’autre. Elle conçoit des véhicules électriques depuis 1990 et les construit depuis 1996 (l’EV-1 avec des batteries plomb-acide puis nickel-hydrure métallique).

Cruise Automation est une société de la région de la baie issue de l’accélérateur de démarrage Y-Combinator; Cruise espérait moderniser les voitures existantes avec des fonctionnalités semi-autonomes pour la conduite sur autoroute, puis a décidé de rendre les véhicules électriques autonomes en milieu urbain. La croisière a attiré l’attention de GM vers 2015, à un moment où les constructeurs automobiles vantards parlaient de voitures autonomes au cours de la période 2018-2020. GM a acheté Cruise Automation pour un montant estimé de 500 millions à 1 milliard de dollars alors qu’il comptait environ 50 employés. Dan Amman, président de GM (le PDG est Mary Barra), a été installé en tant que président de Cruise Automation en 2018. Maintenant, Cruise dit avoir environ 1 000 employés à San Francisco et 100 à 200 employés à Seattle. Il a également des fonds d’investissement de Softbank et Honda et une valeur, dit GM, d’environ 15 milliards de dollars.

Lors du dévoilement cette semaine et lors des discussions avec les médias par la suite, il est devenu plus clair que GM prévoit de faire travailler ensemble les projets autonomes et les véhicules électriques au sein de l’entreprise. Les véhicules de croisière autonomes seront également des véhicules électriques. Mais tous les VE ne seront pas autonomes cette décennie.

GM prévoit 20 VE d’ici 2023

GM a annoncé qu’il disposerait de 20 nouveaux véhicules électriques d’ici 2023. Cela comprend un nouveau Chevrolet EV cette année et une camionnette électrique d’ici 2021.

Pendant ce temps, GM a un lien avec LG Chem de Corée pour créer sa propre Gigafactory, pour ainsi dire, à Lordstown, Ohio, avec une capacité annuelle de 30 gigawattheures. Un gigawatt est un milliard de watts (10 à la neuvième puissance) et une grosse batterie EV serait de 100 kWh, ou 100 000 wattheures, ou trois jours d’utilisation dans une maison américaine traditionnelle. Divisez l’un par l’autre et vous obtenez la capacité à Lordstown de construire 300 000 batteries de 100 kWh par an. Fondamentalement, une usine de gigawattheures fournit 10 000 voitures.

C’est le futur plan. Pendant ce temps, les véhicules électriques sont encore des vendeurs lents aux États-Unis, autres que Tesla. GM est sur le point de manquer de crédits d’impôt fédéraux qu’elle peut offrir; le crédit final de 1 875 $, disponible un an après que le constructeur automobile ait atteint le plafond de 200 000 ventes, se termine en avril. Pour GM, les ventes de VE sont si faibles qu’il est possible d’obtenir un crédit de 10 000 $ (GM à l’acheteur, et non l’oncle Sam à l’acheteur) d’environ 10 000 $.

Ainsi, alors que GM et Cruise Automation sont gung-ho sur l’autonomie, au sein de GM, les émotions sont partagées au sujet des véhicules électriques. Ou il y a eu l’automne dernier, lorsque le président de GM, Mark Reuss, a publié un article d’opinion sur le site Web de CNN, “Les voitures électriques ne seront pas intégrées jusqu’à ce que nous résolvions ces problèmes”. Les problèmes sont la portée, l’infrastructure de charge et le coût.

