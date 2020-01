Demandez au technicien PC grincheux: GPU Temps, Windows 1909, réparation de moteur

Salut à tous. En novembre, je vous ai demandé de soumettre des problèmes, des questions et des problèmes matériels pour voir si je pouvais aider. Cela a pris beaucoup plus de temps que je ne voulais revenir sur ce sujet. J’ai eu plusieurs membres de ma famille malades en décembre, dont moi.

L’un des défis de la résolution d’énigmes matérielles à l’aide de ce format est qu’il permet de savoir si une solution a réellement fonctionné. La sainte trinité des chroniqueurs de conseils – Abby, Prudence et Car Talk, en ce qui me concerne – n’a tendance à revoir les lettres plus anciennes que si quelqu’un envoie une mise à jour. Je veux pouvoir présenter au moins une partie du diagnostic et des solutions éventuelles, mais je pense que nous allons essayer certaines choses et voir ce qui fonctionne.

Une chose que je veux ajouter: si vous avez une question générale sur le PC ou le matériel, ou même une question historique sur le secteur des PC, vous pouvez vous sentir libre de la poser. Je pourrais même essayer d’enchaîner un collègue pour des perspectives supplémentaires. (Psst. Posez des questions à Atari!)

RTX 2080 Ti fonctionnant plus chaud que prévu

De Ty Worsham, une question sur les températures de fonctionnement des GPU GTX 1080 Ti par rapport à la série RTX 2080 Ti:

Je construis des PC depuis environ 20 ans maintenant et c’est le premier vrai problème que j’ai vu que je n’arrive pas à comprendre, j’ai donc besoin d’aide. Je suis passé d’un 1080 Ti à un 2080 Ti. Avec le 1080 Ti, j’obtenais environ 50 à 60 degrés Celsius (selon le jeu et la période de l’année). Avec le 2080 Ti, j’obtiens 60-70. La température ambiante est de 22-26c. [The GPU is an ASUS Geforce RTX 2080 Ti 11 GB Strix Video Card]

Ces cartes chauffent-elles simplement? Suis-je paranoïaque? J’ai considéré que je n’avais peut-être pas assez d’air statique positif, j’ai donc déconnecté 2 ventilateurs d’extraction pour voir si cela pourrait aider, mais je n’ai pas remarqué beaucoup de changement.

PCT grincheux: Je vais répondre à votre question par une de mes propres questions. Dans quel mode BIOS utilisez-vous actuellement?

Selon TechPowerUp, il y a un commutateur BIOS sur la carte qui passe en mode «BIOS silencieux» avec moins de bruit de ventilateur. Il est * possible * que vous exécutiez dans ce mode, et vous pourrez voir des températures un peu meilleures si vous changez votre GPU avec l’autre paramètre.

Mais quant aux températures que vous voyez? Honnêtement, oui, les GPU modernes fonctionnent juste plus chaud. Et pour autant que tout le monde puisse le savoir, il est sûr de les faire fonctionner à ces températures. AMD a tendance à pousser l’enveloppe un peu plus à cet égard que Nvidia, mais AMD et Nvidia utilisent désormais régulièrement des GPU qui permettent des températures soutenues de 75C +. Les deux fabricants de GPU déploient des mécanismes sophistiqués qui contrôlent les horloges du GPU en fonction de divers facteurs, notamment la température. 60-70C semble normal pour un 2080 Ti.

Vous dites que vous construisez des PC depuis 20 ans, ce qui signifie que vous vous souvenez probablement de l’ère des K6-2 et Pentium II, où la température du processeur de 50C était élevée et 70-90C aurait signifié que vous aviez une puce littéralement fondue au prise. Une partie de la raison pour laquelle les températures sont plus chaudes maintenant est que nous sommes bien meilleurs pour les mesurer – le placement des capteurs et l’échantillonnage se sont tous deux améliorés. Cela s’explique en partie par le fait que les puces sont désormais conçues pour supporter des températures plus élevées qu’auparavant.

Je ne te mentirai pas. J’apprécie les températures élevées autant que le goût du Cool Ranch Doritos et du café noir froid. Mais ils ne sont pas le signe d’une défaillance matérielle fondamentale, et la plage 60-70C que vous avez spécifiée semble être dans la cible de votre carte. Puisque vous vous identifiez spécifiquement en tant que constructeur de PC, je vais aller de l’avant et vous demander – avez-vous essayé de refaire le GPU pour voir si vous pouvez améliorer les températures de cette façon?

Ty: C’était extrêmement utile monsieur. Je pense qu’il vient dans le BIOS en mode silencieux par défaut. J’ai mis en place ma propre courbe de ventilateur et mis une vitesse de ventilateur assez agressive en fonction de la température dès que je l’ai installé. Et puis j’ai fait une mise à jour du BIOS et je ne l’ai pas vérifiée après… .Je suis sûr que c’est mon échec. J’ai réappliqué ma courbe de ventilateur et ça fonctionne bien maintenant. Il fonctionne dans les années 60, mais vous avez raison, ils sont plus chauds. Je me souviens du bon vieux temps… J’ai fini par tirer le panneau latéral et mettre un ventilateur de boîte à côté pour obtenir de meilleures températures… lol C’était du plouc, mais ça a marché.

PCT grincheux: Cela fonctionne toujours maintenant. Si votre bureau est instable sous charge, vérifiez vos températures et votre niveau de poussière. Si la seule chose dont vous disposez pour améliorer votre refroidissement est un ventilateur de boîte, essayez de l’utiliser.

Devez-vous installer Windows 10 1909?

De Phenom_x8: Cela vaut-il la peine de télécharger et d’installer la mise à jour Win 10 Nov 19? Je ne mets généralement à jour ma victoire 10 que lorsqu’une mise à jour majeure a été publiée.

PCT grincheux: «Ça vaut le coup» est toujours une question délicate à évaluer. La mise à jour de Windows 10 1909 était censée être si petite, ce qui permet de dire simplement à Windows de redémarrer et de l’allumer. Il est vrai que certains utilisateurs ont signalé des problèmes avec 1909, mais un certain pourcentage d’utilisateurs ont rencontré des problèmes avec chaque version du logiciel. Vérifiez que vous pourrez revenir en arrière à partir de 1909 si cela vous pose des problèmes, puis essayez de l’activer, ce serait mon conseil. Vous pouvez également vérifier ce que les autres utilisateurs signalent en ce qui concerne des bogues spécifiques avec Windows 10 1909 – un simple «bogue Windows 10 1909» produit des résultats utiles.

La chose à garder à l’esprit est que ce n’est pas parce qu’un bug est réel et qu’il mérite d’être écrit qu’il affecte réellement beaucoup de gens. Je n’essaie pas de laisser Microsoft décrocher avec cela – un petit bogue qui frappe les personnes ayant des problèmes de suppression de fichiers catastrophiques est un gros problème en toutes circonstances. J’ai installé 1909 frais sur plusieurs systèmes sans aucun problème, mais si vous voulez en être sûr, Google “Windows 10 1909 bugs” et regardez ce que les gens rapportent. Si vous rencontrez des problèmes après la mise à jour, désinstallez-la.

Prenons-nous des demandes de réparation de voiture?

Chris demande: Salut, je comprends que tu sais conduire une voiture et ce qu’est un moteur, ça te dérangerait de faire un entretien sur le mien, s’il te plait? Oh, et cela fait parfois ce bruit bizarre, donc ce serait génial si vous pouviez le réparer gratuitement.

PCT grincheux: Je ne suis pas qualifié pour entretenir votre voiture et je ne suis absolument pas disposé à “entretenir” votre voiture, mais nous y sommes tous les deux. Commençons par quelques hypothèses de base. Étant donné que la seule chose avec laquelle vous m’avez donné l’occasion de travailler est le «bruit bizarre» et je ne sais pas comment réparer les voitures, voyons ce que nous pouvons faire:

Tout d’abord, vous voudrez vérifier la pompe de direction assistée. Vous pouvez entendre un bruit étrange lorsque vous placez le volant si vous manquez de liquide de direction assistée. Si le bruit est à la fois fort et rugueux (je pense que c’est blatty, mais YMMV), vous pouvez avoir une fuite du système d’échappement. Si votre voiture a soudainement commencé à vibrer d’une manière inhabituelle, il existe plusieurs possibilités, dont 1). C’est cassé 2). C’est actuellement la maison d’environ 5 000 abeilles, ou 3). La personne que vous avez renversée pendant que vous recherchiez des abeilles est coincée dans le puits de roue.

Essayez d’avoir une idée de ce que vous pensez que le bruit étrange pourrait signifier. Les vieilles voitures font beaucoup de bruits étranges, mais il y a quelques règles générales que vous pouvez appliquer:

Bruits étranges plus mouvement brusque de la jauge du véhicule = mauvais Bruit étrange + fluide inattendu = mauvais. Plus le fluide apparaît énergiquement, pire c’est généralement. Bruit étrange + détonation + nouveau trou excitant dans le véhicule = très mauvais.

Si votre voiture développe soudainement une nouvelle pièce là où elle n’existait pas auparavant, elle ne bourgeonne pas, ne pousse pas ou ne lance pas de nouveau DLC. Elle est cassée. Tu devrais te sentir mal.

Voici une autre astuce pratique sur les voitures: si quelque chose sous le bloc moteur prend feu dans une LeBaron 1991, la fumée peut remplir le siège arrière en premier. Dites à votre famille immédiatement si cela se produit, plutôt que d’attendre de voir si quelqu’un d’autre le remarque. Gardez une bouteille d’eau à portée de main dans la voiture. Ne raillez pas votre frère ou sœur au sujet de son échec initial à vous écouter.

Bonne conduite.

Vous avez une question, un sujet, un problème ou une idée dont vous voulez que je parle? Frappez-moi à GrumpyPCTechnician@Gmail.com. Vous pouvez également laisser des questions dans le fil de discussion ci-dessous.

