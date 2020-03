Démystifier les 5 plus grands mythes des coronavirus – .

Les mythes sur les coronavirus se propagent presque aussi rapidement que le virus lui-même.

Des informations erronées sur les masques faciaux, les symptômes et les mesures à prendre si vous êtes infecté ont inondé le Web.

Le coronavirus et la pandémie de COVID-19 ont absolument explosé à travers la planète, infectant bien plus de 100000 personnes (que nous connaissons) et jetant une clé dans la vie quotidienne avec des fermetures obligatoires, des fermetures d’écoles et des distanciations sociales. Parallèlement aux nouvelles du virus et de sa propagation, un flot de désinformation a envahi tous les coins d’Internet.

Beaucoup de choses restent inconnues sur COVID-19 et cette souche particulière de coronavirus. Certains conseils précoces émis par des responsables de la santé se sont avérés à moitié faux, tandis que d’autres conseils et astuces proposés par des internautes au hasard sont tout simplement faux. Il est temps de briser certains mythes.

Les masques vous empêcheront d’être infecté

Alors que le coronavirus commençait à se propager à l’extérieur de la Chine, il y avait une énorme demande de masques faciaux qui, selon les gens, leur donneraient un avantage contre le virus. De toutes les choses étranges que le coronavirus a amenées à accumuler, les masques faciaux sont probablement les moins susceptibles de vous protéger contre les maladies.

Pour commencer, la plupart des masques qui ont volé sur les étagères des magasins ne sont même pas du genre à empêcher un virus de passer, ce qui les rend totalement inutiles. Le masque correct, appelé respirateur N95, est souvent utilisé par les professionnels de la santé, mais cela ne les rend pas adaptés aux personnes en bonne santé et régulières. En fait, les responsables de la santé préviennent qu’une mauvaise utilisation du masque peut en fin de compte vous rendre plus vulnérable au virus.

Cependant, si vous tombez malade, le port d’un tel masque pendant votre maladie peut aider à prévenir la propagation de votre infection à d’autres. Ce n’est que si vous êtes malade que vous devez porter un masque.

C’est juste la grippe

Vous avez probablement entendu certaines personnes dire que COVID-19 n’est essentiellement que la grippe, et que tout le battage médiatique autour de la pandémie est exagéré par les médias. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité, et les experts de la santé avertissent que malgré leurs supplications, nous ne faisons pas assez pour freiner la propagation du virus qui pourrait finalement faire d’innombrables vies.

Une personne infectée par COVID-19 peut présenter divers degrés de symptômes en fonction de son âge et de sa santé globale avant d’être infectée. Le virus est de plus en plus mortel chez les personnes âgées, en particulier celles de plus de 60 ans, et le risque de complications graves augmente avec l’âge de la personne. Ceux qui souffrent d’autres problèmes de santé chroniques courent également un risque accru de décès.

Le taux de mortalité de COVID-19 – c’est-à-dire le pourcentage de personnes infectées qui meurent – semble être beaucoup plus élevé que celui de la grippe saisonnière. Le fait que COVID-19 soit très contagieux et puisse être transmis même lorsque les gens ne présentent pas de symptômes signifie qu’il peut facilement se propager à travers une population et atteindre les individus les plus vulnérables.

Seules les personnes atteintes du virus devraient s’auto-isoler

Bien qu’il soit tentant de penser que votre mode de vie ne change qu’après être tombé malade, ce n’est pas le cas. Ralentir la propagation de la pandémie n’est possible que si suffisamment de personnes prennent des recommandations pour se distancier socialement du cœur. Cela signifie que les personnes en bonne santé doivent également rester à la maison pour éviter de s’infecter et de propager la propagation.

Éviter les grands rassemblements et travailler à domicile lorsque cela est possible sont de bonnes premières étapes, mais cela ne signifie pas que vous devriez vous rendre dans votre bar local le week-end. En fait, de nombreux pays limitent ou ferment désormais les bars et les restaurants, car ils constituent l’environnement idéal pour que COVID-19 se propage.

C’est aussi simple que cela: si vous n’êtes pas malade, vous ne pouvez pas propager le virus à d’autres, et même si vous êtes jeune et en bonne santé, rester sans virus signifie que vous ne pouvez pas involontairement propager l’infection à d’autres qui peut avoir des conséquences beaucoup plus graves sur la santé. Nous devons tous faire notre part.

Le vaccin arrive bientôt

Certains représentants du gouvernement font de leur mieux pour rassurer les citoyens effrayés qu’un vaccin est à portée de main. S’il est important de veiller à éviter une panique généralisée, la vérité est qu’un vaccin contre le COVID-19 n’est même pas encore prêt.

Une poignée d’entreprises de biotechnologie ont des vaccins expérimentaux en cours, avec des tests humains sur l’un de ces vaccins à partir de cette semaine. Cependant, assurer l’innocuité et l’efficacité du vaccin prend très, très longtemps et même si tout se passe bien et qu’un vaccin se révèle sûr, nous sommes encore à au moins un an d’un vaccin accessible au public.

Vous saurez si vous avez COVID-19

Nous en savons beaucoup sur les symptômes de cette infection à coronavirus, notamment l’essoufflement, la toux sèche et les douleurs thoraciques, pour n’en nommer que quelques-uns. Cependant, cela ne signifie pas que vous montrez immédiatement des signes de contamination par le virus si vous êtes infecté, et c’est l’une des raisons pour lesquelles cette épidémie est si imprévisible.

Des tests ont montré que COVID-19 peut être facilement transmis par des personnes qui ne présentent aucun symptôme perceptible. En fait, cela peut prendre des semaines avant que les symptômes n’apparaissent, ce qui signifie que si vous n’êtes pas isolé socialement, vous pourriez propager l’infection à d’innombrables personnes sans même vous en rendre compte.

La seule façon de savoir avec certitude si vous avez le virus est de le tester. Cependant, si vous êtes jeune et en bonne santé, les médecins ne vous demanderont probablement pas de passer un test, sauf si vous vous sentez vraiment très mal. Les personnes qui peuvent avoir le virus doivent rester à la maison, éviter tout contact avec les autres et se reposer plutôt que de faire la queue à la clinique locale.

